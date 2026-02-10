Venezuela

El gremio de prensa de Venezuela pidió que la ley de amnistía reconozca la persecución a los periodistas

Exigió un compromiso claro por parte del Estado para que “nunca más” se utilice el derecho penal contra el ejercicio periodístico

Fotografía de archivo de opositores
Fotografía de archivo de opositores en una protesta a favor de la libertad de prensa en Caracas (EFE/Miguel Gutiérrez)

El Sindicato de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela solicitó que la ley de amnistía que planea aprobar el Parlamento esta semana incluya el reconocimiento de la “persecución” contra periodistas.

Además, exigió un compromiso claro por parte del Estado para que “nunca más” se utilice el derecho penal contra el ejercicio periodístico.

Durante una rueda de prensa, Marco Ruiz, secretario general del SNTP, informó que el gremio presentó al Parlamento un proyecto que reconoce la “persecución sistemática e ininterrumpida durante los últimos años”, así como la persecución judicial relacionada con el ejercicio de la libertad de expresión.

El documento también aborda la persecución digital y el uso de tecnología, mensajería y redes sociales como herramientas para perseguir a quienes expresan opiniones críticas.

Ruiz explicó que “es un proyecto que amnistía a personas que han sido perseguidas por el ejercicio de la libertad de expresión”.

Una manifestación de periodistas (EFE/Esteban
Una manifestación de periodistas (EFE/Esteban Biba/Archivo)

Actualmente, en Venezuela hay 59 periodistas judicializados, de los cuales cuatro permanecen detenidos, dos en arresto domiciliario y al menos 20 en el exilio por razones vinculadas a la persecución.

Ruiz agregó que hay “decenas de periodistas” que han abandonado el país porque sus pasaportes fueron anulados o presentan alertas en el sistema de investigación policial, muchas veces sin saber si existe una investigación formal en su contra.

La propuesta del sindicato también plantea protección frente a delitos “fabricados”.

El Parlamento prevé aprobar esta semana una ley de amnistía dirigida a los casos de presos políticos de los últimos 27 años, periodo correspondiente a la gestión del chavismo, tras una propuesta de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El proyecto ya recibió aprobación en una primera discusión parlamentaria y actualmente se encuentra en fase de consultas con representantes de organizaciones de la sociedad civil.

El presidente de la Asamblea
El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez (Asamblea Nacional/Europa Press)

Jorge Rodríguez descartó que haya elecciones en Venezuela en el corto plazo

En otro orden, el presidente del parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, aseguró que no habrá elecciones en Venezuela en el período inmediato y condicionó cualquier convocatoria a un proceso previo de estabilización política y acuerdos con la oposición.

Durante una entrevista con el periodista Rob Schmitt, del canal estadounidense Newsmax, el vocero del chavismo y hermano de la presidenta encargada del régimen, Delcy Rodríguez, afirmó que el país atraviesa una etapa en la que la prioridad del gobierno es restablecer la normalidad institucional, reducir la polarización y construir consensos básicos antes de avanzar hacia un nuevo calendario electoral.

Las declaraciones se produjeron a poco más de un mes de la captura y traslado a Estados Unidos del ex dictador Nicolás Maduro para enfrentar cargos por narcotráfico, un episodio que Rodríguez describió como “altamente traumático” pero que, según dijo, fue procesado por el país con “madurez”.

En ese contexto, sostuvo que el Ejecutivo interino trabaja para estabilizar la situación interna y avanzar en un proceso de reconciliación nacional, mientras la vida cotidiana en Caracas se mantiene con niveles de normalidad.

Consultado sobre la posibilidad de elecciones a corto plazo, fue categórico: “Lo único que podría decirle es que no habrá una elección en este periodo inmediato donde debe lograrse la estabilización…”. Según explicó, solo si se alcanza un acuerdo con todos los sectores políticos sobre un cronograma aceptado de manera amplia, y si se consolida un clima de coexistencia y paz, el país volverá a las urnas.

