Foro Penal señaló que el régimen chavista liberó a 302 presos políticos

AME8664. CARACAS (VENEZUELA), 26/01/2026.- Familiares de presos políticos se manifiestan en las inmediaciones de la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), este lunes en Caracas (Venezuela) EFE/ Miguel Gutiérrez

La ONG Foro Penal confirmó este jueves la excarcelación de 302 presos políticos en Venezuela desde el pasado 8 de enero, cuando el régimen anunció la liberación de un número no especificado de detenidos. El proceso se inició cinco días después de la operación militar estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

El director de Foro Penal, Alfredo Romero, precisó en su cuenta de X que el conteo es hasta las 13:00 hora local (17:00 GMT) del jueves. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advierten que estas personas no han obtenido una libertad plena, sino que enfrentan medidas sustitutivas a la privación de libertad que limitan severamente su movilidad y capacidad de expresión.

Varias ONG aclararon que los excarcelados están sujetos a restricciones significativas. Martha Tineo, coordinadora de la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), explicó el miércoles a EFE que estas personas enfrentan la prohibición de salir del país, de declarar a los medios sobre sus casos y la obligatoriedad de presentarse periódicamente ante los tribunales.

Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, confirmó que las 84 excarcelaciones verificadas hasta el 15 de enero, todas sin excepción, contaban con medidas cautelares. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) fue más allá al denunciar que los detenidos han sido amenazados para que no relaten lo ocurrido en las cárceles, y que incluso se prohibió a sus familiares dar declaraciones a los medios de comunicación.

AME8664. CARACAS (VENEZUELA), 26/01/2026.- Una persona se manifiesta en las inmediaciones de la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), este lunes en Caracas (Venezuela) EFE/ Miguel Gutiérrez

El proceso de excarcelación fue anunciado el 8 de enero por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien informó sobre la liberación de un número importante de personas sin precisar cantidades ni identidades. Esta opacidad ha generado reclamos de ONG y familiares, que exigen una lista oficial para conocer quiénes son los beneficiados.

Las excarcelaciones se producen en un contexto político extraordinario tras la operación militar estadounidense del 3 de enero, denominada Operación Determinación Absoluta, que resultó en la captura y extradición de Maduro a Estados Unidos. Tras su detención, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumiera como presidenta encargada.

Rodríguez fue juramentada el 5 de enero ante la Asamblea Nacional, convirtiéndose en la primera mujer en ejercer la presidencia de Venezuela. El miércoles, Rodríguez fue reconocida como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en una ceremonia donde los altos mandos militares le juraron lealtad absoluta.

El proceso de excarcelación avanza lentamente y genera frustración entre familiares que llevan semanas en vigilia frente a centros de detención como El Helicoide, El Rodeo I, Ramo Verde, Yare y Tocorón. Madres y allegados exigen información clara y garantías de que las liberaciones no sean selectivas ni condicionadas.

AME8664. CARACAS (VENEZUELA), 26/01/2026.- Integrantes de la Policía de Venezuela custodian la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), este lunes en Caracas (Venezuela) EFE/ Miguel Gutiérrez

Entre los casos confirmados se encuentran 19 periodistas excarcelados el 15 de enero, incluidos el activista Roland Carreño y el politólogo Nicmer Evans, así como el abogado voluntario de Foro Penal Kenny Tejeda Jiménez, quien estuvo detenido desde agosto de 2024 en la cárcel de Tocorón. También fue liberada Carla Da Silva, acusada por el ataque marítimo frustrado conocido como Operación Gedeón en mayo de 2020.

El contexto de las excarcelaciones está marcado por la presión internacional para avanzar en una transición política. Estados Unidos mantiene un despliegue aeronaval en el Caribe desde agosto de 2025.

Mientras tanto, Nicolás Maduro y Cilia Flores enfrentan cargos de narcoterrorismo en un tribunal federal de Manhattan, donde se declararon no culpables el 5 de enero. Maduro afirmó durante su comparecencia que fue secuestrado y que se considera prisionero de guerra, manteniendo que sigue siendo el presidente legítimo de Venezuela.