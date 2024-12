En vísperas de la protesta convocada por la oposición, el régimen chavista realizó ejercicios con milicianos y armas de guerra en Apure

Armas de alto calibre para enfrentar una protesta de civiles desarmados

Casi inmediatamente que la líder de la oposición, María Corina Machado, anunció actividades de protesta para este domingo contra la cuestionada reelección de Nicolás Maduro Moros, el madurismo como respuesta planificó acciones paralelas. El PSUV envió su línea, que en el caso de la alcaldesa del municipio San Fernando del fronterizo estado Apure la deja colar en vísperas de este domingo, a través de redes sociales, con activación de milicianos y armas de guerra.

La máxima autoridad civil del municipio capital de Apure, San Fernando, Ofelia Josefina Padrón Alvarado, una dirigente radical del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), no se exhibe sola, sino con el diputado oficialista Héctor Orlando Zambrano, alias “Lapo”, reconocido dirigente de la Corriente Bolívar y Zamora (CRBZ), ala civil de las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN), mejor conocidas como Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL), una guerrilla venezolana.

Esa organización guerrillera, que tiene décadas en el estado Apure y se extendió a Táchira, Barinas y Guárico, incluso Lara y La Guaira, también tiene relación con el gobernador impuesto por el PSUV en Apure, Wilmer Arcángel Rodríguez Veliz.

La oposición venezolana, que está agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), llamó a una protesta pacífica contra el fraude del régimen venezolano que dio como ganador a Nicolás Maduro, sin que hasta ahora se haya cumplido con el proceso de publicación de los resultados de los comicios mesa por mesa de votación y centros electorales, como exige la ley en Venezuela.

El llamado de la oposición que lidera María Corina comprende vigilias, concentraciones, pero también, como un acto efectista, pintarse de rojo la mano y ponérsela sobre la boca, tomarse una foto y subirla a redes sociales con la etiqueta #CPIActúaYa, para instar a que la Corte Penal Internacional (CPI) tome acciones en el marco de la investigación que se le sigue al gobierno de Nicolás Maduro Moros por lo que serían crímenes de lesa humanidad.

La alcaldesa Ofelia Padrón y el diputado del PSUV Orlando Zambrano quien es parte del ala civil de la guerrilla FBL

Vigilia vs. juego de guerra

La oposición llama a ese tipo de protestas y a concentrarse frente a las iglesias con velas y pancartas, con mensajes que llamen a la libertad, justicia y victoria, en horas de la tarde de este domingo, que se sumaría a la vigilia que familiares de casi dos mil presos políticos postelectorales han organizado para este día. Mientras tanto, desde la cúpula de la revolución hablan de actividades culturales, mientras dirigentes fuertes del chavismo regional, como Ofelia Padrón, en Apure se exhiben en entrenamientos con armas de alto calibre y el mensaje “por San Fernando de Apure no pasarán”. Agregó en sus publicaciones: “Nuestro pueblo defenderá la Revolución Bolivariana ‘a la hora qué sea, contra quién sea y dónde sea’- La derecha extremista no entiende que los revolucionarios estamos resteados, pues el Comandante Hugo Chávez aró en tierra fértil, amorosa y de hombres vergatarios. Tenemos tierra para el futuro, para consolidar la Revolución y vivir en libertad, soberanía e independencia. No le tenemos miedo a ningún imperio por muy poderoso que sea. ¡No han podido con nosotros, ni podrán!”.

José María Romero, alcalde de Páez, el gobernador Wilmer Rodríguez al centro, le sigue el diputado Orlando Zambrano

La alcaldesa Padrón relató que “desde el Parque de Ferias G/J José Antonio Páez, de nuestro municipio San Fernando, en perfecta fusión popular, militar y policial arrancamos hoy un extraordinario ejercicio de defensa denominado Escudo Bolivariano Hugo Chávez. ¡Viva la Patria!”, plasmó en sus redes sociales mientras enseñó videos y fotografías suyas y del diputado Orlando Zambrano con armas de guerra.

El miliciano enseñando el uso de objetos cortantes

Muertes postelectorales

Nicolás Maduro anunció el pasado 17 de julio, en el marco de la campaña electoral y a 11 días de las elecciones del 28J, que si no resultaba reelecto el país podría enfrentar un “baño de sangre” y una “guerra civil fratricida”.

Cuando todo demostraba que había perdido los comicios en los 23 estados del país e incluso en la capital, donde están asentados los poderes públicos, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, salió en solitario a decirle al país, sin números disgregados como obliga la Ley, que Nicolás Maduro había ganado las elecciones.

El Estado represor, preparado y latente, salió a enfrentar las airadas protestas de quienes exigían que el ente electoral mostrara resultados comprobados, según cada mesa y centro de votación. Grupos de colectivos armados, en conjunto, con fuerzas del orden público arremetieron ferozmente, hicieron cientos de detenciones y asesinaron a 27 personas.

Niolás Maduro y Diosdado Cabello giran las líneas a seguir en la dirigencia del PSUV

El Ministerio Público, que sirve a Nicolás Maduro, ha dicho que los responsables de muertes y saqueos son dirigentes de la oposición, sin indicar puntualmente y con precisión quiénes son y cómo ocurrieron los hechos.

El entonces presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías, creó los llamados Círculos Bolivarianos en junio de 2001, y los juramentó el 17 de diciembre de ese año en un acto público que se realizó en la avenida Bolívar, en el centro de Caracas. Desde entonces siempre la revolución ha usado los grupos de choque, que ya no se llaman Círculos Bolivarianos, sino que mutaron a colectivos e incluso a milicianos.

Nicolás Maduro Moros, quien era el jefe de la entonces fracción parlamentaria del Movimiento V República, como se conocía al partido con el que Chávez se postuló como presidente, fue el principal líder de los Círculos Bolivarianos, a los que se les concedió armas y se les ordenaba agredir a los diputados de la oposición para que se abstuvieran de entrar al Palacio Federal Legislativo donde se realizaban las sesiones parlamentarias.

Han pasado 23 años desde entonces y la violencia contra la dirigencia opositora ha sido una característica del régimen de Nicolás Maduro.