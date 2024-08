La esposa de Freddy Superlano pidió una prueba de vida del dirigente opositor detenido por el régimen chavista: “Lo han torturado”

Aurora Silva, esposa del dirigente político opositor Freddy Superlano, introdujo este jueves un Habeas Corpus ante un tribunal venezolano para exigir una fe de vida del miembro del partido Voluntad Popular (VP) detenido por agentes del régimen chavista el martes por la mañana.

“Estoy sumamente preocupada porque no sé donde se encuentra. Freddy no tiene ninguna orden de captura, él no ha cometido ningún delito”, expresó Silva ante la prensa al salir de una corte en Caracas junto a su abogado. “Dispararon al vehículo donde se encontraban, lo chocaron hasta que lo interceptaron. Hago responsable a Nicolás Maduro de lo que le pueda suceder a mi esposo”, advirtió.

“Hemos recibido amenazas de que sí lo han estado torturando para que salga, posiblemente, a declarar en contra de María Corina y Edmundo González. Hemos recibido esa información bajo cuerda (por vías no oficiales)”, denunció Silva ante medios de comunicación desde tribunales en Caracas, donde introdujo un recurso legal para conocer la “fe de vida de su esposo”.

En declaraciones a la agencia de noticias EFE, Aurora Silva contó el miércoles que desconoce el paradero del ex diputado, así como de su asistente Renso Salinas y el chófer Rafael García, luego de que fueran detenidos por “funcionarios encapuchados” el martes.

El régimen de Maduro secuestró a Freddy Superlano el martes por la mañana

“He estado recorriendo todos los centros de detención (en Caracas) buscando información y exigiendo una fe de vida de mi esposo, Freddy Superlano, de su asistente y sobrino, Renso Salinas, y de la persona que era conductor en ese momento, Rafael García, que no es ningún dirigente político”, explicó.

Silva dijo que acudió a las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), así como a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), donde le indicaron que Superlano, Salinas y García no se encontraban allí. “Me fui al DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) y allí estuve una hora, me hicieron esperar una hora afuera y no me dieron respuesta (...) esperé más de una hora y nada, no me dieron ningún tipo de información”, añadió.

El partido Voluntad Popular, del cual Superlano es coordinador político, señaló en X que desconoce su estado de salud, por lo que exigieron “acceso de inmediato para corroborar su integridad física”. Y agregó: “A la comunidad internacional le pedimos que estén atentos a lo que pueda ocurrirle a Freddy, a Renso y a Rafael, y que presionen para que sean liberados”.

El ex diputado opositor venezolano Freddy Superlano (EFE/Miguel Gutiérrez)

El martes, un grupo de personas señaladas como “funcionarios encapuchados” detuvieron a Superlano, así como al asistente y el chófer, según denunció Vente Venezuela, partido de la opositora María Corina Machado que compartió un video en el que se ve cómo se lo llevan en un vehículo.

Voluntad Popular aseguró que Superlano fue “secuestrado”, al tiempo que alertó a la comunidad internacional sobre “la escalada represiva de la dictadura de Nicolás Maduro contra los activistas de la causa democrática”, tras las elecciones en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio por ganador al líder chavista, un resultado ampliamente cuestionado.

Por el momento, se desconocen las razones por las que Superlano fue detenido.

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) (EFE/ Rayner Peña R.)

Diosdado Cabello, número dos del régimen chavista de Venezuela, dijo la noche del miércoles que Superlano se encuentra “detenido y hablando muy bien”. Pese a los numerosos pedidos de información sobre su paradero, el primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) no ofreció más detalles sobre su arresto.

“Está detenido y hablando muy bien, es bilingüe”, señaló Cabello en su programa semanal ‘Con el mazo dando’, transmitido por el canal de televisión estatal VTV.

Y Tarek William Saab, fiscal general del régimen, declaró este jueves que el dirigente de Voluntad Popular “está en buen estado de salud, protegido en su lugar de reclusión”.

“Freddy Superlano está cooperando. Aparte de admitir algunas cosas, está aportando datos interesantes. Está en buen estado de salud, protegido en su lugar de reclusión, pero cooperando, dando elementos importantes que poco a poco iremos revelando”, dijo Saab en una rueda de prensa.

(Con información de EFE)