Chile envió una nota de protesta al régimen de Maduro por impedir el ingreso a Venezuela a dos senadores que viajaban como veedores de las elecciones

El canciller chileno, Alberto Van Klaveren

El Gobierno chileno envió al régimen de Venezuela una nota de protesta por haber impedido ingresar al país a los senadores Felipe Kast (centroderecha) y José Manuel Rojo Edwards (ultraderecha), invitados por la oposición venezolana como observadores en las elecciones del domingo en las que Nicolás Maduro busca la reelección.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta debido a que no se permitió el ingreso a ese país a los senadores José Manuel Rojo Edwards y Felipe Kast”, dijo la Cancillería en un escueto comunicado.

Kast, del partido Evópoli, informó en sus redes sociales que iban a ser deportados porque no cumplían “con el perfil ni las condiciones de ingresar al país”. “Es completamente arbitrario. Esto demuestra que todas las palabras de algunos que dicen que es una democracia es simplemente una gran mentira”, dijo Kast en un video en X.

Edwards, del ultraderechista Partido Social Cristiano, indicó por su parte que “Maduro ha traído miseria y hambre” y “debe saber que Latinoamérica entera va a defender la democracia del pueblo bravo de Venezuela”.

La Presidencia del Senado chileno aseguró que los hechos son “antidemocráticos” y “denotan la mayor gravedad” porque “los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio”.

El régimen de Maduro deportó a dos senadores de Chile

Maduro, en el poder desde 2013, se enfrentará el domingo a Edmundo González Urrutia, un ex diplomático de 74 años que se convirtió en el candidato de la oposición luego de que la exdiputada María Corina Machado fuera inhabilitada, y que lidera la intención de voto según las encuestadoras tradicionales del país suramericano.

El chavismo, sin embargo, asegura que Maduro ganará, pese a que los sondeos independientes reflejan el hastío de gran parte de la población en medio de una feroz crisis económica que devastó al país en la última década.

La deportación de los senadores chilenos tiene lugar horas después de que Venezuela impidió la entrada de una delegación de parlamentarios del Partido Popular (PP) de España y también de un grupo de expresidentes latinoamericanos en un avión que no pudo despegar desde Panamá hasta que los ex mandatarios no bajaron de la aeronave.

El gobierno de Gabriel Boric ha sido muy crítico de la dictadura venezolana en los últimos tiempos

(Con información de EFE)