Detuvieron y acusaron de terrorismo a una pastora de una Iglesia evangélica en Venezuela

La pastora Gricelia Josefina Solórzano Malpica fue detenida y acusada de terrorismo

Dos días después de que Nicolás Maduro Moros, en medio de un grupo de “pastores y apóstoles”, declarara arrepentimiento por pecados y hechicería, a menos de 500 kilómetros del Palacio de Miraflores, la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), bajo su mando, sacaba a Gricelia Josefina Solórzano Malpica, pastora de una iglesia pentecostal, y el 19 de junio de 2024, expediente N- 3C-22-818-24, la enviaron al Tribunal Tercero en materia de Terrorismo en Caracas.

¿De qué acusan a la pastora Solórzano? De malversación genérica, destino diferente de rentas públicas, peculado doloso propio, apropiación o distracción del patrimonio y asociación para delinquir. Y esos delitos los convirtieron en terrorismo cuando fue presentada ante el juez Tercero de Control de Apure, José Antonio Méndez Laprea, y la fiscal provisoria 10 de Corrupción, Luisa Elena Castillo, para justificar enviarla a Caracas.

Este es el terreno donde se planificó la construcción de la iglesia

Gricelia Solórzano fue, hasta 2013, administradora del Consejo Legislativo del estado Apure (CLEA), en la época de Omaira Lucía Eslava Parra, quien durante años fue la presidente del ente gracias al respaldo de su compañero de revolución, el entonces gobernador, coronel (Ej) Ramón Alonso Carrizalez Rengifo. Nunca fueron suficientes las denuncias contra Eslava para que el PSUV o el gobernador tomaran acciones.

Diosdado Cabello Rondón y el ex gobernador coronel (Ej) Ramón Alonso Carrizalez Rengifo

La pastora Solórzano Malpica no es más que víctima de la revancha que el ex gobernador Carrizalez sostiene con Eslava Parra, una de las personas a las que responsabiliza de traicionarlo por haber perdido las elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), al no solo no haberlo apoyado, sino que fue la jefe de campaña, en las elecciones primarias del ex alcalde Pedro Danilo Leal.

Carrizalez, quien fue vicepresidente de la República, titular de varias carteras ministeriales incluyendo la de Defensa, tiene el poder para ejecutar algunas acciones gracias a su estrecha relación con Diosdado Cabello Rondón. Funcionarios de la DGCIM tienen en Apure una lista de 11 personas con órdenes de aprehensión, principalmente Omaira Eslava, quien no está en Venezuela, desde que se residenció en Colombia.

Aun cuando Solórzano fuera responsable de los hechos administrativos que le imputan, no hay razón alguna para que su expediente haya sido enviado al Tribunal de Terrorismo en Caracas. La razón es coaccionarla, llevándola a una ciudad donde no tiene quien la defienda, muy lejos del llano donde está su familia y su iglesia, para ofrecerle que delate a Eslava de hechos que ameriten su extradición.

Eslava mantuvo el poder en el Consejo Legislativo por más de una década, fue denunciada por numerosos hechos irregulares, pero ninguno prosperó por el poder del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Desde el año pasado los cuerpos de Inteligencia han ido manejando la manera de detener a la ex presidente del CLEA y comenzaron las notificaciones, procedimientos de investigaciones al CLEA.

Entre la lista de los que tendrían orden de aprehensión, además de Solórzano y Eslava, estaría el Gerente de Recursos Humanos del CLEA quien además era comandante de la Policía en el estado Apure, Manuel Rodríguez; y la Consultora Jurídico; así como los diputados Jorge Romero, Miriam Gómez, Oscar Adolfo Alvarado y Betty Suárez.

Aquí funciona la iglesia que pastorea la mujer detenida

La pastora

Familiares de Gricelia Josefina Solórzano Malpica, de la Iglesia Evangélica Pentecostal Misionera “El Aposento Alto” de San Fernando de Apure, revelaron que ella tiene cuatro años convertida al cristianismo y un año pastoreando esa célula.

Vecinos y fieles pentecostales dan fe de que no posee riquezas materiales, que vive muy humildemente con su esposo y sus hijos. Tienen un pequeño terreno donde han planificado la construcción física de la Iglesia.

El lunes 17 de junio de 2024, Solórzano iba llegando a la sede, donde funciona la Iglesia que pastorea, en la zona donde también habita en San Fernando de Apure, cuando varios funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) que la esperaban, proceden a detenerla sin mayores explicaciones, por orden del Comandante de la Zona Operativa ded Contrainteligencia Militar de Apure (Dgcim Nr. 31), Mayor Herbis Guillermo Moreno López.

La influencia del coronel Carrizalez, y más aun de Diosdado Cabello, explica que a la pastora la trasladaran detenida a la sede de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI). Al día siguiente llevaron a Solórzano Malpica a la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) para los estudios médicos legales y, posteriormente, la llevaron a reseñar ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC).

Carrizales, quien no ha asimilado la pérdida de la Gobernación en la que se mantuvo durante 10 años, ha dicho a varios dirigentes en Apure y Caracas que él no descansará contra aquellos que lo traicionaron, como Pedro Leal y Omaira Eslava, a quienes tanto protegió y ayudó. “Omaira y Pedro me las pagan, a esos me los llevo preso, porque ellos creen que yo estoy inactivo porque no estoy en Apure, pero tengo poder en cualquier lugar”, habría dicho a varias personas.

La ex presidente del Consejo Legislativo del estado Apure (CLEA), Omaira Lucía Eslava Parra

El arrepentimiento

Todo eso ocurrió menos de 48 horas después de que Nicolás Maduro prometiera, en el Palacio de Miraflores, arrepentimiento y restauración. La noche del sábado 15 de junio de 2024, en transmisión nacional y rodeado de “pastores y apóstoles”, liderizó el “Acto de Arrepentimiento Nacional y Entronamiento de Jesucristo en Venezuela”.

Además de Maduro, estuvo presente su hijo Nicolás Ernesto Maduro Guerra, su esposa Cilia Flores de Maduro, así como representantes del Ministerio de Centros Cristianos para la familia y de la Federación de las Iglesias “Cuadrangular” en Venezuela.

Aunque está demostrado que sumar política y religión nunca sale bien, y quedó demostrado con los intentos infructuosos del anterior presidente Hugo Rafael Chávez Frías, ahora Nicolás Maduro recurre al mismo libreto en momentos de mayor apremio y baja popularidad.

Chávez lo intentó inicialmente como estrategia política y para enfrentar a la entonces rebelde Iglesia Católica y al Consejo Evangélico de Venezuela, incluso logró la declaración “Proclamad Libertad a los oprimidos”, cuando el reverendo Ramón Castillo, presidente de la Fundación Martin Luther King de Venezuela y el reverendo Valmore Amarís del Encuentro Ecuménico “Juan Vives”, aseguraron que la mayoría de los cristianos respaldaban a Chávez.

Ya reelecto en el 2006, el entonces mandatario prometió un futuro con el Reino de Cristo. Con la excusa del sincretismo le abrió el Palacio de Miraflores a numerosas religiones y grupos de santerismo, babalaos, espiritistas, entre otros.

La DGCIM es el órgano que detuvo a la ex adminsitradora del CLEA

Volvió a retomar el discurso de su fe en Jesucristo cuando el cáncer se le vino encima. Mientras más cerca de la muerte se sentía, más clamó perdón, incluso mostró una cruz en su última alocución al país en diciembre 2012.

Ahora Nicolás Maduro, en el momento en que atraviesa la peor crisis de popularidad, sin el respaldo de las masas que acompañaron al chavismo desde 1998, también recurre al tema religioso y como Chávez, también clama perdón y manifiesta arrepentimiento. Llama la atención que en su discurso no pide perdón por sus culpas, no manifiesta su arrepentimiento personal, sino el de la nación, el del gobierno y del pueblo.

En el evento, en el Salón Ayacucho de Miraflores, estuvieron el Presidente de la Mesa Ministerial Dan Suárez; el presidente del Ministerio de Centros Cristianos para la familia, Carlos Lonbana; el diputado Nicolás Maduro Guerra, vicepresidente de Asuntos Religiosos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV); Enrique Villalba, VP de la Federación de las Iglesias “Cuadrangular” en Venezuela.

Villalba manifestó: “Si tu pueblo se humilla, si se arrepiente, si confiesa su pecado, tú oirás el clamor, perdonarás el pecado, perdónanos porque te dimos la espalda desde este lugar que es el corazón espiritual de Venezuela. Perdona nuestro corazón duro y soberbio, perdona la hechicería, la inmoralidad, perdona todo lo que hemos hecho que te ha ofendido, entristecido, perdona toda palabra necia y toda mala actitud y todo egoísmo”.

Maduro por su parte expresó: “Te pedimos perdón por el pecado de nuestra nación, como autoridad de esta patria, te pido perdón en nombre de mi gobierno y mi pueblo por los pecados la soberbia, la avaricia, la lujuria”.

Y Yajaira Gamarra, pastora principal del Ministerio Apostólico Visión Global, refirió varias veces al rey Nabucodonosor, aunque no mencionó que el rey fue castigado y al final él terminó diciendo que Dios es capaz de humillar a los arrogantes.