La historia de El Rojo, el intocable y poderoso familiar de El Aissami en Apure

Las fiestas y reuniones familiares en la calle desaprecieron después de la detención del exministro

En las bravías tierras del “Arauca vibrador” como llamó el escritor Rómulo Gallegos al Apure fronterizo, hay historias que se entretejen en la imaginación de los llaneros, algunas tan misteriosas como los fantasmas que recorren las sabanas, los monstruos ocultos en los tremedales o la salvaje belleza de su fauna y flora. Pero hay historias más escabrosas y reales como las que arrastra el narcotráfico y la guerrilla en la zona. Otras, el poder del dinero. Y está la historia de El Rojo, un hombre intocable relacionado a la esposa del defenestrado Tareck El Aissami.

Lo describen como un hombre de cabello rubio rojizo, llamado Alex Aamer y Tarek Amer, lo que sí es cierto es que es primo hermano de Rodaina como le dicen a Riada Rudy Aamer de El Aissami. La inmensa fortuna de El Rojo va aceitando el paso a través de altos oficiales de la Fuerza Armada, dirigentes políticos sin distingos ideológicos, solo el culto al dinero. Pasó de funcionar cómodamente durante el gobierno del coronel Ramón Carrizalez al de Eduardo Piñate.

Muchas de las historias sobre él están hiperbolizadas, y por ello hay apureños que coinciden en señalarlo como el que “tiene el control absoluto del contrabando de combustible y gas en la frontera”, cuando en realidad es un “negocio” de muchas manos.

Casi unos minutos después de que el Fiscal Tarek William Saab Halabi anunciara que el ex ministro Tareck El Aissami estaba detenido, en Apure hubo movimiento. “En la calle El Chimborazo de San Fernando, la opulencia de la familia política de El Aissami, es increíble. En un galpón grande que tienen ahí vi, ese mismo día, un camión cargando electrodomésticos, no sé para dónde”, asegura una mujer, a quien llamaremos Eloísa para proteger su identidad, que presta servicios de limpieza ocasional porque la profesión no le da para mantener a sus hijos.

El Rojo, en el centro, siempre ha sido poder en Apure, antes con Ramón Carrizalez y ahora con Eduardo Piñate

“Esa familia había ido comprando todos los locales en esa cuadra. Y son los dueños de varios edificios viejos que fueron remodelando. Ahí siempre había varios vehículos nuevos, tipo camionetas y carros de lujo. Los escoltas usan camionetas chasis largo. Ese día, un par de horas después, de El Aissami haber sido detenido, ya no había ni un vehículo, ninguno de los hombres de la familia, solo algunas mujeres. Cerraron los negocios y solo estaba funcionando el de los electrodomésticos”, dijo la mujer en la conversación con Infobae.

“Ellos siempre tenían fiesta en la calle, bebiendo, bailando, fumando esa pipa con mangueras (narguile) que comparten entre ellos. Una docena de carros de lujo afuera de los negocios y las casas, pero cuando se supo que detuvieron a Tareck El Aissami, desaparecieron”.

Poderosos

El Rojo, es de origen sirio y primo de Rodaima Amer, esposa del otrora poderoso ministro de Petróleo en Venezuela, Tareck Zaidan El Aissami Maddah. Muchas personas influyentes en el estado Apure lo consideran el verdadero poder en la región, el que políticamente apoyó al coronel (Ej) Ramón Alonso Carrizalez Rengifo y su sustituto en la Gobernación de Apure, German Eduardo Piñate Rodríguez.

La familia de la esposa de El Aissami se hizo poderosa en el Apure, exhibiendo en camionetas de lujo de paquete recién abierto, con edificios completos adquiridos en la capital del estado, San Fernando de Apure. Mencionan numerosos vehículos: Fortuner Dubai 2023, Hilux Kavav 2024, Land Cruiser 2023, Toyotas Corola 2023, 10 camiones tipo cava de la Mitsubishi.

La familia política de El Aissami en Apure

“No menos de dos docenas de camiones transportadores para el contrabando, que todos vemos, pero que nadie se atreve a señalar porque el precio a pagar sería muy alto”, le dice a Infobae un periodista de la frontera.

No es solo negocios sino el poder El Rojo sobre funcionarios de los cuerpos de inteligencia en el fronterizo estado Apure, tanto el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), además de militares en los componentes del Ejército y a Guardia Nacional, principalmente.

Nadie pregunta nada por el riesgo a convertirse en un blanco. “El Rojo y todo ese grupo familiar derrocha lujo, pero también se ve la relación con los funcionarios del Gobierno, incluso con los funcionarios que estuvieron con el gobierno regional anterior y los que están ahora”.

Alex Aamer ha ido adquiriendo uno tras otro locales y viviendas. “Compraron un gimnasio en la avenida Miranda y otro frente a la clínica Chiquinquirá, negocios de electrodomésticos en la calle Comercio, donde vive la familia siria del cuñado de El Aissami. Incluso, galpones en las cercanías de la principal instalación militar de ZODI Apure”.

Tareck El Aissami fue detenido y recluído en una cárcel de Fuerte Tiuna

Nadie duda en que la relación de El Rojo con poderosos militares en la zona o a nivel nacional es muy fuerte, porque lo custodian y protegen funcionarios castrenses. “En el sector El Campito, municipio Biruaca, tiene las cisternas de gas, con custodia militar. Y eso es contrabando”.

“Hace tiempo ya que los camiones marca Mack-Granite, utilizados para el contrabando de combustible y gas, fueron llevados con escoltas de funcionarios de la DGCIM, pintados en las instalaciones de Franklin y Chichi Montoya, para así disfrazarlos. Un latonero y pintor automotriz, y un electricista, porque dizque no hicieron bien el trabajo, terminaron presos en el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia) de Apure”.

Cuando uno de los asociados a El Rojo, José Gregorio Jiménez cayó preso, junto a Héctor García, gerente de Pdvsa Gas, por tráfico de gas doméstico en cisternas, los enviaron a El Helicoide, pero el negocio del contrabando sigue pujante.