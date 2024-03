María Corina Machado inscribirá su candidatura a la presidencia de Venezuela pese a la inhabilitación impuesta por el régimen

María Corina Machado afirma que presentará su candidatura a la presidencia de Venezuela ante el Consejo Nacional Electoral (EFE/Rayner Peña R.)

El comando de campaña de la ex diputada María Corina Machado aseguró este miércoles que, entre el 21 y el 25 de marzo, acudirán al Consejo Nacional Electoral (CNE) para inscribir a la líder opositora en las presidenciales del próximo 28 de julio, en las que no podrá competir debido a una inhabilitación impuesta por la dictadura de Nicolás Maduro.

En una rueda de prensa, Andrea Tavares, miembro del equipo político de la opositora, dijo que el paso a seguir en los próximos días es la inscripción de los candidatos, como estableció el CNE, “y especialmente de la candidata de la oposición que es María Corina Machado”, que se prevé sea rechazada por el sistema del ente electoral, a consecuencia de su inhabilitación.

“No nos vamos a dejar arrebatar esa victoria y el compromiso de cambio es hasta el final (...) quiero pedirles confianza en la candidata, en sus decisiones”, remarcó, sin hacer comentarios sobre la sanción que le impide a la ex diputada presentarse a cargos públicos hasta el 2036.

Señaló también que la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), trabaja en la constitución de pequeños grupos de electores en todo el país y se mantiene enfocada en inscribir a nuevos votantes en el censo del CNE, que abrirá un operativo especial entre el 18 de marzo y el 16 de abril de cara a las presidenciales.

Por su parte, el coordinador del equipo de campaña, Henry Alviarez, consideró que el cronograma anunciado por el CNE para los comicios plantea una “carrera injusta y desigual”, pero, subrayó, no impedirá el triunfo de la oposición.

“El venezolano tiene un deseo claro de ser libre (...) nada nos va a detener, pongan los obstáculos que pongan, Maduro va a ser derrotado”, sostuvo, sin detallar si cuentan con alguna estrategia, al margen de la electoral, para lograr su objetivo.

El chavismo anunció que las elecciones en Venezuela se llevarán a cabo el próximo 28 de julio (EFE/ David Fernández)

Sobre la posibilidad de elegir a alguien que sustituya a Machado como candidata, indicó que, aunque ese tema no forma parte de la “narrativa” de la campaña, la liberal hará lo “necesario” para enfrentar los obstáculos.

“De María Corina no esperen algo distinto a lo que ha hecho toda su vida política, y en su vida particular, va a hacer lo correcto por el país, va a anteponer los intereses de Venezuela, y lo hará en el momento necesario y oportuno”, dijo.

Añadió que la PUD mantiene frecuentes reuniones para abordar temas como las tarjetas electorales que usarán para inscribir a su candidata, debido a que varias formaciones opositoras están bajo intervención judicial, por lo que sus símbolos están en manos de personas a quienes señalan como colaboracionistas del régimen de Maduro.

Por su parte, el ex gobernador Henrique Capriles sostuvo que la oposición debería presentar una alternativa ante la inhabilitación de Machado: “Esto no se trata de un plan B, tampoco creo yo que la palabra correcta es hablar de sustituto o sustituta, (...) yo hablaría de opción”, dijo Capriles, quien no cree que el régimen de Nicolás “Maduro vaya a levantar una inhabilitación producto de una presión”.

El gobernante Partido Socialista Unido (PSUV) escogió a Nicolás Maduro como su candidato para el 28 de julio, algo que, de ser ratificado este viernes, supondrá la tercera aspiración consecutiva del dictador por preservar el poder al que llegó en 2013.

El chavismo formalizó la candidatura de Nicolás Maduro a la Presidencia de Venezuela

La ONG Observatorio Electoral Venezolano (OEV) alertó este martes que el cronograma de las presidenciales del 28 de julio plantea unas elecciones “apresuradas”, que afectarán al derecho al voto y a la observación internacional de los comicios, debido al poco tiempo entre el llamado a las urnas y el día de las votaciones.

“El Consejo Nacional Electoral (CNE) anuncia la fecha de la elección presidencial sin garantizar tiempo suficiente -mínimo seis meses- entre la convocatoria y la realización de los comicios, lo que impacta negativamente en garantías electorales fundamentales”, dice un informe de la organización no gubernamental.

Entre esas garantías destaca la posibilidad de que la Unión Europea (UE) envíe una misión de observación al país -para cuya organización se requieren unos seis meses-, como quedó establecido en el acuerdo suscrito en octubre pasado entre el régimen de Nicolás Maduro y la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

La ONG cuestionó también que el pasado 5 de marzo, cuando se anunció la convocatoria de las elecciones, el CNE no publicara el cronograma completo de la contienda, “incumpliendo” la Ley de Procesos Electorales.

(Con información de EFE)