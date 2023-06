Las 49 solicitudes a organismos e instituciones nacionales e internacionales que no fueron suficientes para salvar al General Baduel

El general Raúl Baduel fue comandante del Ejército y Ministro de la Defensa. Murió en el SEBIN sin juicio

No fueron suficientes 49 escritos, solicitudes de atención y de apoyo para que se cumpliera la Ley, el debido proceso y le salvaran la vida al General en Jefe (Ej) Raúl Isaías Baduel. Algunos no respondieron, otros se limitaron a publicar mensaje en redes sociales y entre burocracia y excusas de unos, y de órdenes superiores de otros, así pasó el tiempo, desde el 10 de enero de 2017, que detuvieron al general Baduel, y después el general Carlos Martínez Stapulionis dio el paso para que se abriera una averiguación contra el ex ministro de la Defensa, quien estuvo preso cuatro años hasta que murió sin juicio, bajo custodia del SEBIN, el 12 de octubre de 2021 en lo que representa una aparatosa derrota para instituciones nacionales e internacionales. Es un caso emblemático, pero no el único.

Los abogados Adolfo Julio Molina Brizuela, Guillermo José Rojas González, Fredy Montesinos Lucena y Carlos Diez Uzcátegui, lo intentaron, pero no pudieron ante la poderosa estructura de poder establecida en Venezuela para torturar, violar los derechos humanos aunado a la indiferencia de quienes debieron actuar contundentemente para que se restableciera el derecho a la defensa y a la justicia del general Baduel, pero se quedan en estadísticas, reuniones, comisiones e informes.

La actuación de la Defensoría del Pueblo tampoco fue contundente

¿Quiénes recibieron la solicitud o varias de que intervinieran ante el rosario de irregularidades?

23 escritos dirigidos al Tribunal.

A seis instituciones se les envió una comunicación: Inspector General de Tribunales, Marco Antonio Medina Salas; Defensoría del Pueblo en Caracas, Dra. Odilia Gómez; Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Dr. Marino González; Defensoría Pública Militar; Secretario de Estado de EEUU, Michael Richard “Mike” Pompeo; y Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Alto Representante Josep Borrell Fontelles.

A tres se les hizo llegar dos comunicaciones: Juez Militar Penal Primero en funciones de Control con sede en Caracas, Coronel Humberto Zambrano; TSJ: uno a la Sala Constitucional y uno al entonces presidente Maikel Moreno.

Cuatro comunicaciones fueron dirigidas a diversas instancias de la Organización de Naciones Unidas (ONU): dos escritos al Dr. Carlos De La Torre sección Américas, uno a Antonio Guterres, Director General ONU y uno a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Tres comunicaciones fueron enviadas al Presidente del Circuito Judicial Penal Militar de Caracas y/o Presidente de la Corte Marcial.

Cinco comunicaciones recibió el Ministerio Público: dos al Director General de Actuación Procesal del Ministerio Público; dos al Fiscal General de la República; y una a la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público.

General (GNB) Oscar Alfredo Gil Arias, Defensor Público Militar en Caracas y la juez (Ej) Claudia Carolina Pérez de Mogollón

Cuándo y a quiénes

25 agosto 2017: escrito dirigido al Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de control de la Corte Penal Militar, en Caracas, solicitando que se verifique la condición de salud del General Baduel, que se garantice su integridad física y se le participe a la defensa dónde está recluido, por cuanto no se sabe su paradero (posible desaparición forzada).

11 septiembre 2017: escrito dirigido al mismo Tribunal solicitando lo mismo que el mes anterior.

3 octubre 2017: escrito dirigió a la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, denunciando la vulneración de los valores superiores del ordenamiento jurídico venezolano.

5 octubre 2017: escrito dirigido al Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de control de la Corte Penal Militar, solicitando que se verifique la condición de salud del General Raúl Isaías Baduel, en la sede del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia) en Plaza Venezuela, Caracas, por cuanto lo mantienen encerrado y no lo sacan ni siquiera a captar la energía solar.

El entonces Secretario de Estado de EEUU, Michael Richard “Mike” Pompeo; y el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell Fontelles

Noviembre 2017: escrito dirigido a la juez Mayor (EJ) Claudia Carolina de Mogollón por cuanto habían transcurrido incontables diferimientos y la audiencia preliminar no se había celebrado.

23 noviembre 2017: escrito dirigido al Director General de Actuación Procesal del Ministerio Público, para que se les resguarden los Derechos Fundamentales al detenido General en Jefe Raúl Isaías Baduel.

6 diciembre 2017: escrito dirigido al Tribunal ya mencionado donde se pide que se examine y revise la medida Judicial preventiva privativa de libertad, que recae injustamente sobre el detenido General en Jefe Raúl Isaías Baduel.

12 diciembre 2017: más escritos al Tribunal, donde se pide al Tribunal Penal Militar, que fije oportunidad para la celebración de la audiencia preliminar.

22 enero 2018: escrito al Tribunal, donde se ratifica la solicitud de revisión de la medida privativa de libertad y se pide al Tribunal Militar Penal que, fije oportunidad para la celebración de la audiencia preliminar, que ha sido diferida más de diez (10) veces.

30 enero 2018: escrito al Tribunal, denunciando retardo procesal y se hace la solicitud de Juramentación e incorporación a la defensa del Dr. Fredy Montesinos Lucena.

22 febrero 2018: escrito dirigido al Director General de Actuación Procesal del Ministerio Público, para que se les resguarden los Derechos Fundamentales al Baduel; y, en consecuencia no se permita la vulneración de los valores supremos del ordenamiento jurídico venezolano.

12 marzo 2018: escrito al Tribunal, solicitando se le permita al General Baduel, la visita de sus familiares y abogados. Igualmente se delata el retardo procesal, por cuanto el expediente no ha sido remitido al Tribunal Penal de Juicio.

19 marzo 2018: escrito al Tribunal solicitando se le permita al General Baduel, la visita de sus familiares y abogados. Igualmente se delata el retardo procesal.

2 abril 2018: escrito al Tribunal solicitando la revisión de privativa de libertad que recae sobre el General en Jefe Baduel.

Abril 2018: escrito dirigido al Tribunal, solicitando una revisión de medida cautelar sustitutiva de libertad a favor del General Baduel.

19 abril 2018: escrito dirigido al Tribunal, consignando Informe Médico, expedido por el Médico Cardiólogo Hemodinamista Dr. Carlos López y se pide al Tribunal Militar, que ordene su traslado a la ciudad de Maracay, estado Aragua, para que sea su médico personal quien le realice todos los exámenes necesarios referente a la Cardiopatía que presenta.

Marino Alvarado de PROVEA también recibió el llamado de auxilio de los abogados de Baduel

01 octubre 2018: escrito al Tribunal donde se pide la revisión de medida y que se le permita a Baduel, recibir visitas de sus familiares y de sus abogados defensores, por cuanto a la fecha habían transcurridos 65 días, y lo han mantenido incomunicado, en violación de sus derechos humanos.

8 noviembre 2018: escrito al Tribunal denunciando el retardo procesal injustificado en la presente causa, se delata igualmente, la omisión de pronunciamiento parte del Tribunal Militar, en relación al detenido General Baduel, sobre la revisión de medida privativa de libertad, que sea examinado por médico, entre otros petitorios.

29 noviembre 2018: escrito al Fiscal General de la República Tarek William Saab, solicitando que el General Baduel sea examinado por un cardiólogo, sea revisada la medida preventiva privativa de libertad, que se permita a la defensa el acceso al expediente de la causa, que de razón fundada del porque se le da un trato diferenciado al nombrado detenido, se denuncia una vez más el deterioro progresivo de la salud del detenido y que no se le garantiza el derecho a la salud, en franca violación a los Derechos Humanos.

29 noviembre 2018: escrito a la juez Claudia de Mogollón donde se pide sea examinado por un cardiólogo, sea revisada la privativa de libertad, que se permita a la defensa el acceso al expediente de la causa, que de razón fundada del porque se le da un trato diferenciado al nombrado detenido, se denuncia una vez más el deterioro progresivo de la salud del detenido y que no se le garantiza el derecho a la salud, en franca violación a los Derechos Humanos.

Enero 2019: escrito dirigido al doctor Marco Antonio Medina Salas, Inspector General de Tribunales, denunciando el retardo procesal.

17 enero 2019: escrito a Pérez de Mogollón, denunciando el retardo procesal injustificado por causas atribuibles única y exclusivamente al Tribunal Militar y la violación continua y reiterada de los derechos y garantías constitucionales del General Raúl Isaías Baduel, como son el debido proceso y el derecho a la defensa, el derecho a la salud, derecho a la integridad física, moral y psíquica.

19 febrero 2018: escrito al Tribunal solicitando se autorice la presencia de un Notario Público a la sede del Sebin, para que el General Baduel le facilitara la firma a su esposa Cruz Zambrano de Baduel, a los fines de movilizar sus cuentas bancarias, tarjetas de débitos y de créditos, entre otros.

4 abril 2019: escrito al Tribunal solicitando el cumplimiento de los numerales 5 y 6 del artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) y exhortando al Tribunal Militar una vez más a que se preserve la integridad física psíquica y moral del detenido Raúl Baduel y que se le permita el traslado de un médico al Sebin para que sea evaluado en vista del deterioro progresivo de su salud.

23 mayo 2019: escrito al Tribunal denunciando la violación de los Derechos Humanos del General Baduel, ya que por instrucciones de los superiores del Sebin, desde el 30 de abril 2017 se mantiene prácticamente incomunicado. Se delata igualmente el retardo procesal extremo de forma injustificada.

Michelle Bachelet siendo Alta Comisionada de la ONU visitó a Venezuela

11 junio 2019: escrito al Tribunal denunciando la violación de los Derechos Humanos del General Baduel. También se delata que no se le permite a la defensa técnica revisar el expediente desde el 28 de febrero 2018, día de la audiencia preliminar; habían pasado 16 meses sin que los abogados no podían revisar el expediente de la causa penal, en franca violación al derecho a la defensa y el debido proceso constitucional. Se denuncia el no pronunciamiento por parte del tribunal ante la solicitud de revisión de medida judicial preventiva privativa de libertad recaída sobre el detenido.

21 junio 2019: escrito al Coronel Humberto Zambrano, Juez Militar Penal Primero en funciones de Control con sede en Caracas, denunciando el retardo procesal, la desaparición forzada del detenido y ratificando la solicitud de reconocimiento médico legal en vista que no ha habido pronunciamiento alguno por parte del Tribunal Militar. Se pide que sea tratado en igualdad de condiciones procesales al coimputado en este caso penal, Santiago José Guevara García, a quien recientemente se le había otorgado una medida cautelar menos gravosa antes de la celebración de la audiencia preliminar.

4 julio 2019: escrito dirigido al Juez Zambrano, ratificando la solicitud de examen y revisión de la medida privativa recaída sobre el General Baduel. Se pide información sobre el paradero del detenido (posible desaparición forzada), ya que no se sabe dónde lo tienen; posiblemente se encuentre en algún lugar dentro de las instalaciones del Fuerte Tiuna, según lo manifestado, a las 09:20 a.m., por la Dra. Milagros Salcedo, Directora General de Actuación Procesal del Ministerio Público.

31 julio 2019: escrito al Tribunal Militar Primero de Control solicitando formal examen y/o reconocimiento médico al General, en vista del deterioro progresivo de su salud.

11 agosto 2019: escrito al Presidente del Circuito Judicial Penal Militar de Caracas y/o Presidente de la Corte Marcial, denunciando las graves violaciones de los Derechos Humanos del General Baduel, de manera sistemática y continuada.

Agosto 2019: escrito a la Dra. Odilia Gómez, adscrita a la Defensoría del Pueblo en Caracas, denunciando la violación a los Derechos Humanos al GJ Baduel.

Agosto 2019: escrito al Dr. Carlos De La Torre representante oficial de Derechos Humanos, sección Américas, organización de los derechos humanos (ONU), denunciando la violación a los Derechos Humanos del General Baduel.

Agosto 2019: escrito al Dr. Marino González, representante de la ONG Provea de Caracas, denunciando la violación a los Derechos Humanos del fallecido General Baduel.

30 octubre 2019: escrito a los miembros de la Inspectoría de Tribunales Militares, con sede en la Corte Marcial y/o Circuito Judicial Penal Militar, Caracas, denunciando el retardo procesal extremo injustificado.

Noviembre 2019: escrito al General Oscar Alfredo Gil Arias, Director De La Defensoría Pública Militar en Caracas, con atención a la Coordinación Nacional De Defensoría Pública Militar, Como Garante De Los Derechos Humanos, evidenciando la violación a los Derechos Humanos de Baduel.

Noviembre 2019: nuevo escrito a la Defensoría Pública Militar, delatando la violación a los Derechos Humanos del GJ Baduel.

Noviembre 2019: escrito al Presidente del circuito judicial penal militar y/o presidente de la Corte Marcial, denunciando el retardo procesal.

25 noviembre 2019: otro escrito al Presidente del circuito judicial penal militar y/o presidente de la Corte Marcial, solicitando se incorpore al equipo de defensa del General Baduel al Dr. Carlos Enrique Arana Márquez.

Diciembre 2019: escrito a organismos, medios de comunicación nacionales e internacionales, OEA, ONU, ONG’S y Fundaciones en General, delatando la violación a los Derechos Humanos de Raúl Isaías Baduel.

Inspector General de Tribunales, Marco Antonio Medina Salas

22 enero 2020: solicitud de avocamiento ante la Sala Constitucional del TSJ, denunciando las graves violaciones a la norma jurídica de orden público procesal.

3 de julio 2020: El TSJ declarada inadmisible la solicitud de avocamiento, ratificándose así la continua violación a los Derechos Humanos del General Baduel, referidos al Debido Proceso y el derecho a la defensa.

Octubre 2020: escrito a Antonio Guterres, Director General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), denunciando la violación de los Derechos Humanos del General Baduel.

Octubre 2020: nuevo escrito a Carlos de La Torre, delatando la violación a los Derechos Humanos del General Baduel.

Octubre 2020: escrito a Michael Richard “Mike” Pompeo, Secretary of State of the United States of America, denunciando la detención arbitraria y la violación a los DDHH del General Baduel, referidos al Debido Proceso y el derecho a la defensa.

Octubre 2020: escrito a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, denunciando la detención arbitraria y la violación a los Derechos Humanos del General Baduel, referidos al Debido Proceso y el derecho a la defensa.

Noviembre 2020: escrito a Josep Borrell Fontelles, Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, denunciando la detención arbitraria y la violación a los DDHH del General Baduel, referidos al Debido Proceso y el derecho a la defensa.

Mayo 2021: escrito al Magistrado Maikel Moreno, presidente del TSJ, denunciando el retardo procesal por parte del Tribunal Militar y la detención arbitraria de que fue objeto el General Baduel.

Mayo 2021: escrito al Fiscal General de la República, Tarek William Saab Halabi, denunciando el retardo procesal extremo injustificado por parte del Tribunal Primero Militar Penal.

Mayo 2021: escrito al Tribunal Primero en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal Militar de Caracas, solicitando una revisión de medida cautelar sustitutiva de libertad a favor del General Baduel.

El informe de los defensores del general Baduel, concluye manifestando: “Puede afirmarse con suma precisión que, quedan suficientemente evidenciada y documentada, las graves violaciones a los Derechos Humanos del General en Jefe Raúl Isaías Baduel, por parte del Estado venezolano”.

