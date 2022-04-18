«Біос. Mercedes Sosa»: цей спеціальний про один з найбільш знакових голосів Латинської Америки тепер доступний на Star+

Спеціальні переглядають роботу та соціальну прихильність великого аргентинського співака-пісняра. (Стар Плюс)

15 квітня новий епізод Bios прибув виключно на Star+. Життя, яке ознаменувало ваше, присвячене Mercedes Sosa. Якщо ви цього не знали, Bios - це захоплююча подорож життям і творчістю латиноамериканських кумирів, цікавими очима молодих літописців, з доступом до ексклюзивного матеріалу.

Біос. Життя, яке ознаменувало ваше, представляє цю главу, присвячену жінці, яка представляла своєю музикою ідеали латиноамериканської свободи, з анекдотами про її сім'ю, своїх колег та найближчих друзів. Відкриваюча подорож до інтимної близькості та повторне відкриття аргентинської співачки в часи диктатури, заслання та цензури.

МерседесСоса - один з найважливіших співаків аргентинського фольклору . З самого початку мені було зрозуміло, що його музика для людей. Він був частиною руху під назвою Nuevo Cancionero, музичної та літературної зустрічі, яка була ключовою в історії музики в 60-70-х роках в Аргентині.

Ця глава Bios реконструює історію про La negra , La mama grande та La voz de la tierra mecha ; як вони ласкаво сказали Хайде Мерседес Соса або просто Мерседес Соса. Двогодиннийепізод пропонує відкриту подорож до близькості та повторного відкриття співаки-пісняра через свідчення тих, хто знав і супроводжував її, як у моменти найбільшого визнання, так і в найтемніші та найболючіші; щоб зробити відчутним її світогляд, її музичний спадщина і її думки про політику, любов, музику і життя.

Режисером цієї історії є аргентинський співак і автор пісень Абель Пінтос. Його кар'єра почалася з дитинства, натхненна музикою Мерседеса серед інших співаків, але це була її касета, яка засліпила його в п'ятирічному віці.

Документальний серіал, створений National Geographic Original Productions , реконструює історію найвидатніших особистостей латиноамериканської популярної культури. Ця глава приєднується до Bios Чарлі Гарсії, Луїса Альберто Спінетти, Алекса Лора, Андреса Каламаро, Густаво Чераті, Кафе Таквба та Атерсіопеладос.

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