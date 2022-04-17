«Sneakerella»: на Disney Plus надходить нова версія «Попелюшки»

«Sneakerella»: новий фільм Disney Plus, який винаходить історію «Попелюшки». (Дісней Плюс)

До Disney Plus приходить новий мюзикл: це Sneakerella, фільм у головній ролі El ( Вибраний Джейкобс ), починаючий дизайнер кросівок (саме тут починається слово назви, кросівки англійською мовою, кросівки іспанською мовою), який живе в Квінсі в Нью-Йорку. Але поки він йде після цієї мрії, він працює в взуттєвому магазині, який належав його матері, яка померла кілька років тому, і у нього є художній талант, який він приховує від Трея, вітчима (Брайана Террелла Кларка) та двох його ненависних зведених брата: Зеллі (Колтон Стюарт) та Стейсі(Хейвард Ліч) .

Але життя цієї молодої людини зміниться, коли віннедбало перейде свій шлях з Кірою Кінгом (Лексі Андервуд), дочкою Дарія, одним з найкращих баскетболістів в історії спорту, а також одним із могулів у світі кросівок. Кіра відома як блакитна принцеса Манхеттена, і тоді вона почне цю історію кохання, гідну Попелюшки ( її ім'я Попелюшка англійською мовою, звідси і останні літери назви цього фільму).

Sneakerella - це мюзикл, позначений хіп-хопом та поп, який намагається дати поворот класичній історії коханняЛа Попелюшка . Але тепер, що буде після зустрічі Ель і Кіри? Головний герой зробить все від нього залежне, щоб возз'єднатися з молодою жінкою, і для цього він матиме співпрацю Самі (Devyn Nekoda). Разом і за допомогою магії їм вдасться знайти сміливість використовувати свій талант і мріяти про досягнення поставлених цілей.

Випуск цього фільму двічі переносився з різних причин. Спочатку його планували випустити минулого року, потім дата була перенесена до 18 лютого 2022 року, поки його випуск не був остаточно підтверджений на наступний 13 травня на Disney Plus.

До обраних Джейкобса і Лексі Андервуд приєднуються Джон Саллі, Девін Некода, Хуан Кіоран, Робін Аломарі Івонн Сенат Джонс. Режисером фільму є Елізабет Аллен Розенбаум, яка також є виконавчим продюсером. Цим завданням ділиться Джейн Старц і Рейчел Уатанабе-Баттон . Сценарій залишився Девіду Лайту та Джозефу Расо, Тамарі Честні (вона також виконавчий продюсер) та Мінді Стерн та Джордж Гор II , які були засновані на історії Стерн і Гор та Light & Raso .

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