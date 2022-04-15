Улісес Руїс попросив анулювати відкликання мандата

Колишній губернатор Оахаки Улісес Руїспопросив анулювання мандата відкликання, оскільки, за його словами, державні ресурси використовувалисярізними чиновниками Четвертої трансформації для сприяння консультацій з громадянами.

Через свій акаунт У Twitter Улісес Руїс зазначив, що пішов до Виборчого трибунал судової влади Федерації (TEPJF) , щоб вимагати нікчемності навчань участі.

«Я просив анулювати Відкликання за використання державних ресурсів для просування AMLO, Gobs (губернаторів), депутатів PTES (муніципальних президентів) та Морени, порушення від подання підписів до висновку, будемо сподіватися, що TEPJF не продає як чотири міністри SCJN і анулювати це пограбування АМЛО», - написав він, при цьому показав фотографію заяви на виклик.

Це другий законний засіб , який вимагає анулювання відкликання мандату, поданого після 10 квітня, коли була проведена популярна консультація.

Перший з них подала Партія Демократичної революції (PRD), яка через свого національного президента Хесуса Замбраноподала до Національного виборчого інституту (INE)звернення про нікчемність процесу.

За словами Соля Ацтеки, метою судового розгляду незгодою є скасування виборчого органу щодо «кричущих» порушень Політичної конституції та основних виборчих принципів, використання державних ресурсів та втручання посадових осіб, в тому числі президента Республіка.

На прес-конференції Хесус Замбрано Гріджалва підкреслив, що якщо Відкликання не анулювати, орган може залишити «надзвичайно небезпечний» прецедент про те, що можуть бути порушені основні принципи Конституції, виборчі мандати та різні правові системи, а також виборчі органи, виборчі Трибунал судової влади Федерації (TEPJF), рішення Верховного Суду нації (SCJN) та самої законодавчої влади.

El PRD también presentó un recurso de nulidad contra la Revocación de Mandato, celebrada el pasado 10 de abril. (Foto: Twitter/@PRDMexico)

«Ми не можемо дозволити йому залишатися частиною пікарескальної політики, як щось, що не має значення. Ми не хочемо, щоб прецедент був встановлений для майбутніх виборчих процесів, ми не хочемо, щоб люди думали, що просто і просто закон може бути здутий і що наслідків немає», - підкреслив він.

Лідер Сол Ацтеки стверджував, що нікчемність процесу відкликання мандату повинна мати наслідки для тих, хто займається протиправною поведінкою. «Той, хто все це викликав, як головний флаєр всіх цих заповідей, - це Президент Республіки, який повинен був би піддаватися новому процесу», - додав він.

У зв'язку з цим він звинуватив федерального президента, главу Міністерства внутрішніх справ (Сегоба), командира Національної гвардії, вищих посадових осіб федерального уряду, губернаторів і вищих керівників Морени у виборчій злочинності, які діяли «в банді бурхливо» і що «повинні бути суб'єктами права примусове виконання та покарання за вчинення тяжких злочинів у порушенні виборчих систем».

(Foto: Twitter/@PRDMexico)

Тим часом представник партії в INE Анхель Авіла Ромеро пояснив, що недійсність виникла через дві образи: втручання ресурсів незаконного походження, розгорнутих через організацію «Нехай демократія слідувати», і що це порушує Політичну конституцію, Загальний закон про Відкликання мандата; а також постанови Верховного Суду.

Крім втручання державних службовців. «Починаючи з Президента Республіки, глави уряду, губернаторів, муніципальних президентів, федеральних і місцевих депутатів, всі виходять від Морени, яка порушила Конституцію, Закон і постанови, що порушують принцип нейтралітету, встановлений в статті 134 Конституції і Принцип справедливості в суперечки», - засудив він.

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