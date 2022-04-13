Справа Одебрехта: Роберто Пріето Урібе буде звільнений з в'язниці в найближчі кілька днів

До кінця квітня Роберто Пріето Урібе, колишнього менеджера президентської кампанії Хуана Мануеля Сантоса, засудженого за справу Одебрехта, міг бути звільнений з в'язниці, оскільки він вже відбув би призначене йому покарання. ув'язнений був засуджений до п'яти років позбавлення волі в 2019 році за неправду в приватному документі як визначник, торгівлю приватним впливом і невиправну зацікавленість у укладенні договорів.

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