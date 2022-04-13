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Середа 13 Квітень 2022
Україна

Справа Одебрехта: Роберто Пріето Урібе буде звільнений з в'язниці в найближчі кілька днів

ув'язнений, який був керуючим президентською кампанією Хуана Мануеля Сантоса, був засуджений до п'яти років в'язниці в 2019 році за неправду в приватному документі як визначник, серед інших

Newsroom Infobae

13 Квітень 2022

До кінця квітня Роберто Пріето Урібе, колишнього менеджера президентської кампанії Хуана Мануеля Сантоса, засудженого за справу Одебрехта, міг бути звільнений з в'язниці, оскільки він вже відбув би призначене йому покарання. ув'язнений був засуджений до п'яти років позбавлення волі в 2019 році за неправду в приватному документі як визначник, торгівлю приватним впливом і невиправну зацікавленість у укладенні договорів.

Урозробці...

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