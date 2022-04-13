Deltacron і XE показують, як коронавірус постійно винаходить себе

Coronavirus Moving Through the Blue Tunnel

Віруси постійно змінюються, часто способами, які дійсно шкодять вашим шансам на виживання. Але час від часу ці мутації можуть працювати на користь вірусу. Віруснепередбачуваний і показав це в ці роки пандемії.

Багатоекспертів задаються питанням, яким буде майбутнє пандемії коронавірусу . Чиможе бути варіант, який поверне нас до того, що ми пережили в 2020 році ? Це велике питання, на яке намагаються відповісти вчені.

«У міру розмноження вірусу виникають помилки при відтворенні його коду. Більшістьцих помилок призводить до вірусу, який не є компетентним або просто зникає»,- сказав доктор Майк Райан,виконавчий директор Програми надзвичайних ситуацій охорони здоров'я Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Muchos expertos se preguntan cuál será el futuro de la pandemia de coronavirus y piden que continúen los testeos (REUTERS/Lam Yik/File Photo) REUTERS

У березні Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) перевірила існування нового варіанту, який поєднує в собі Delta і Ómicron і називається Deltacron. «Ми усвідомлюємо цю рекомбінацію. Це поєднання дельта AY.4 та Ómicron BA.1. Він був виявлений у Франції, Нідерландах та Данії, але на дуже низьких рівнях», - повідомила доктор Марія Ван Керхове, провідний епідеміолог, на прес-конференції в Женеві. Однакексперт уточнив, що поки що «ніяких змін епідеміології чи тяжкості» не виявлено. « Але існує багато досліджень», - сказав він. У науковій літературі цей новий варіант вже був названий «дельтакроном», як зазначено в статті, опублікованій у The British Medical Journal, хоча наразі він визнаний XD.

Окрімцього нового варіанту, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєс висловив стурбованість тим, що «кілька країн різко зменшують діагностичні тести» на COVID-19.

«Це гальмує нашу здатність бачити, де знаходиться вірус, як він поширюється і розвивається. Тестування продовжує залишатися життєво важливим інструментом у нашій боротьбі з пандемією, як частина комплексної стратегії», - сказав чиновник. І у зв'язку з цим він попередив, що «багато країн Азії та Тихого океану стикаються зі збільшенням випадків та смертей від COVID-19». «Вірус продовжує розвиватися, і ми продовжуємо стикатися з великими перешкодами у розповсюдженні вакцин, тестів та методів лікування там, де вони потрібні», - сказав він.

Un estudio afirma que XE es un 10% más transmisible que la variante BA.2, que ya contaba con un 75% de poder de infección respecto a la Ómicron original (Getty) Eugene Mymrin | Getty Images

За словами доктора Фернандо Гонсалеса Канделаса, із відділу спільної інфекції та охорони здоров'я Фонду сприяння здоров'ю та біомедичних досліджень Валенсійської громади (Фісабіо) та Університету Валенсії, ВООЗ визнає лише рекомбінантний варіант XD як варіант під спостереження [ВУМ, Варіант під моніторингом]. «Варіант XD- це, по суті, варіант з частиною Дельти та частиною Ómicron. Зокрема, білок S (шип) має тип Ómicron (BA.1), а решта геному відповідає Дельті», - сказав експерт.

Він продовжує пояснювати, що існує «інший рекомбінантний варіант, відповідний лінію XE, який був виявлений у Великобританії та інших країнах і, здається, пов'язаний з дещо вищою передачею, ніж геноми, які поєднуються в ньому, обидва Ómicron, але одна частина - BA.1 а інший - BA.2. Наданий момент ВООЗ не вважає це варіантом, який потребує спостереження, хоча це для громадської охорони здоров'я Англії через підвищену пропускну здатність, виявлену в цій країні». Фахівці закликають до спокою і заявляють, що це ще один механізм вірусу. «Це не повинно нас лякати. Це відбувається протягом всієї пандемії і буде продовжувати відбуватися.

«Це вірусна динаміка та результат її здатності до реплікації, яку вона робить це мільярди разів і допомагає вірусу змінити свою генетичну характеристику та знайти способи вижити у ворожому середовищі». Осьтак інфекціоніст та член Комісії з вакцин Аргентинського товариства інфектології (Саді) Франсиско Нацинович(75,823) почав пояснювати Infobaeпричину появи нового субваріанта. Він продовжував: «Іноді ці зміни роблять його (вірус) більш ефективним, продовжуючи розмножуватися, поширювати та завдавати шкоди, а в інший час ті зміни, які роблять їх випадковим чином, дозволяють лише деякі з цих характеристик. Можливо, вони роблять його дуже ефективним для поширення, але з меншим впливом на здоров'я, або навпаки».

Según la agencia sanitaria de Naciones Unidas, hoy hay un predominio global de la variante Ómicron del coronavirus (NHI)

У офіційному звіті, опублікованому 29 березня ВООЗ, йдеться про те, що варіант XE вперше був виявлений у Великобританії 19 січня Агентством безпеки охорони здоров'я Великобританії. У дослідженні зазначено, що XE на 10% більш трансмісивний, ніж варіант BA.2, який вже мав 75% потужності інфекції порівняно з оригінальним Omicron, тому через кілька тижнів він повинен стати переважаючим субваріантом. Цікаво, що за даними Центру контролю та профілактики захворювань США (CDC), епідеміологи, які працюють в органах охорони здоров'я США, не контролюють XE, який ще не був описаний як «варіант інтересу» або «тривожний варіант». Однак ВООЗ також уточнює, що моніторинг можливих нових мутацій триватиме до тих пір, поки це необхідно.

Питання про те, як довго або як часто SARS-CoV-2 може слідувати його реплікації, вже були підняті з появою субваріанта BA.2, який, хоча і породив легкі випадки захворювання, швидкість його передачі спричинила спалахи майже у всьому світі.

Фахівці вірусології і геноміки не вважають, що рекомбінантний ХЕ більш важкий або стійкий до вакцин, ніж інші види Омікрон. Професор Франсуа Баллу, генетик Університетського коледжу Лондона, заявив, що варіант, швидше за все, піде шляхом, схожим на шлях, подібний до давно забутого роду AY.4.2 Delta, який викликав побоювання в Британії, але не зміг злетіти в іншому місці. У своїх соціальних мережах професор Баллу сказав: «XE - це не тривожний варіант».

Вакцинизабезпечили хороший захист від серйозних захворювань та смерті через попередні варіанти, але експерти підкреслюють, що, як відомо, потрібна третя доза вакцини для забезпечення однакового рівня захисту від «Омікрон».

Los expertos advierten que cuando los niveles de transmisión del virus son altos y hay más posibilidad de que una persona se contagie al mismo tiempo con dos variantes (REUTERS/Toby Melville/File Photo) REUTERS

народженнясубваріанта

Фахівціпопереджають, що коли рівні передачі вірусу високі і є більше шансів , що людина заразиться одночасно двома варіантами. Якщо це станеться, отриманий варіант «поєднує» генетичний матеріал з обох «, і якщо йому вдасться і вдається ефективно передаватися, він стає новим варіантом в обігу.

За даними агентства охорони здоров'я Організації Об'єднаних Націй, сьогодні існує глобальне переважання Омікронного варіанту коронавірусу. Він заснований на розгляді 382,789 послідовностей, завантажених на платформу GISAID із зразками, зібраними за останні 30 днів. 99,7% були зразками від пацієнтів з варіантом Omicron. Лише 0,1% були дельтою, а 649 послідовностей не були присвоєні до лінії Панго (0,2%).

«Майте на увазі, що глобальний розподіл коронавірусних варіантів, що викликають занепокоєння, слід трактувати з урахуванням обмежень спостереження, включаючи відмінності в можливостях секвенування та стратегії відбору проб між країнами, а також затримки звітності. Крімтого, деякі країни, можливо, змінили політику аналізу та секвенування», - прокоментувалаВООЗ у своєму щотижневому бюлетені.

La variante Ómicron sigue replicándose en todo el mundo y está originando subvariantes (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration) REUTERS

Для Гонсалеса Канделас, в поточній ситуації, враховуючи різні мутації, присутні в трьох основних варіантах, що беруть участь, дельта та омікрон BA.1 та BA.2, «ми продовжуємо більше цікавитись, чи мали нові комбінації мутацій внаслідок рекомбінації важливіші комбіновані ефекти ніж окремо, можливість підвищити допустимість, знизити ефективність вакцини або призвести до збоїв в ПЛР-діагностиці або зробити деякі моноклональні методи лікування на основі антитіл неефективними».

На даний момент всіх рекомбінантних варіантів XE здається, що він найбільш швидко зростаючий, але незрозуміло, чи пов'язано це з місцевим явищем у Великобританії чи через сам варіант. Станомна 5 квітня у Великобританії було виявлено 1125 випадків XE, з 637 по 25 березня. Першийпідтверджений випадок має зразок дати 19 січня цього року, що свідчить про те, що він, можливо, був в обігу населення протягом декількох місяців. З тих пір XE був виявлений в Таїланді, Індіїта Ізраїль. Підозрюється, що останні ізраїльські справи, можливо, розвивалися самостійно. Сполучені Штати поки не повідомляли про випадки XE.

На запитання, чи може XE викликати нову хвилю глобальних інфекцій, Нацинович сказав, що « звичайно, він може спричинити спалахи , і тут важливо вказати, як працює наука». «Це приклад того, що поза будь-яким географічним, політичним чи ідеологічним кордоном наука працює спільно та солідарно, і це дуже позитивна реальність, яка пропонує нам подумати про те, наскільки важливо інвестувати в науку та освіту, що дозволяє нам рости у всіх аспектах та має наслідки у всіх сценаріях життя. людина», - розмірковував він.

«Ми насторожені до такого типу сценарію, який ставить нас з усіма тривогами, готовими побачити, що відбувається в країні, і як цей варіант доходить до Аргентини», - резюмував Нацинович.

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