Увага мандрівників: це найдорожчі збори під час подорожі дорогою під час Великодня

Страсний тиждень не за горами, і, як це традиційно, багато колумбійців упаковують свої сумки та готують свої маршрути, щоб скористатися днями відпочинку, які релігійне свято приносить із собою.

На цей Страсний тиждень влада очікує, що через 49 наземних транспортних терміналів по всій країні переміститься понад 2658 493 пасажирів . Вони також проектують, що приблизно 8′ 326,792 транспортні засоби будуть транзитувати на основних дорогах країни.

Влада також підтвердила, що основні дороги в даний час знаходяться в нормальній експлуатації, а також 168 платних, які, варто нагадати, встановлені для підняття ресурсів на ремонт і утримання доріг.

InfobaeColombia склала список найдорожчих зборів, щоб користувачі могли краще розмістити свій бюджет під час подорожі дорогою в найближчі дні.

Найдорожча плата в країні знаходиться на дорозі, яка з'єднує Боготу з Віллавісенсіо. ЗаPipiral плата за проїзд становить 18 500 песо.

За ним слідує плата Абурра,на дорозі до аеропорту від Медельїна до Ріонегро, що генерує плату в 17 100 песо за подорож цією дорогою.

Третя найдорожча плата в країні знаходиться на дорозі від Картахени до Барранкільї, плата за Марауако коштує 15 200 песо.

Далі йде плата в Циркасії, на дорозі, яка з'єднує міста Перейра та Вірменія, яка коштує 14 500 песо.

Повернення до Карибського басейну, платна Пуерто-Колумбія, на маршруті між Картахена та Барранкілья коштує 14 200 песо.

Далі йде плата, розташована на шосе Віллавісенсіо - Пуерто-Гайтан , де за транзит стягується 13 900 песо .

За тією ж вартістю, у Кундінамарці платна плата, розташована в Мачеті , заробляє місце в цьому списку , стягуючи 13 900 песо за транзит дороги .

Цей список закритий платою La Lizama на дорозі з Букараманги до Барранкабермеї, що коштує 13 700 песо .

Варто пам'ятати, що національний уряд оголосив, що до 2023 року планує побудувати 18 нових зборів, які вступить в експлуатацію для фінансування доріг четвертого покоління в країні.

На той рік ресурси будуть виділені на дороги Жирардо з Хондою та Пуерто-Салгар, Пуерта-де-Йєрро з Пальмарде Варелою та Каррето-Крус-дель-Вісо та завершення Pacifico шосе 2.

Опитування спеціалізованого порталу дозволило нам дізнатися, в які місця, як в країні, так і за кордоном громадяни прилетять під час днів відпочинку на Основний тиждень

За межами країни улюблені місця колумбійців: Нью-Йорк і Майамі в США; Канкун і Мехіко, Мексика; Пунта-Кана, Домініканська Республіка. «Саме тут Мехіко виділяється місцем призначення, оскільки, хоча під час Великоднього тижня минулого року він вже був відкритий для прийому туристів, до 2022 року інтерес збільшився на 117%», - прокоментував Інес Хохштадтер, менеджер країни Деспегар Колумбії.

Що стосується внутрішніх напрямків, колумбійці хочуть поїхати до Боготи, Медельїна, Картахена-де-Індіас, Калі та Санта-Марти . З іншого боку, туристи, які приїжджають до Колумбії, приїжджають з Чилі, Мексики, Перу, Аргентини та США.

Latam, одна з авіатуристичних компаній, яка надає вигідну інформацію своїм клієнтам, пропонує подвійне накопичення миль. Wingo, зі свого боку, пропонує п'ять напрямків, зокрема, з дешевшими витратами.

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