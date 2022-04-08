Що таке і як британські ПЗРК використовуються Україною для збиття російських літаків і вертольотів





Великий оборонний арсенал, надісланий Заходом, був життєво важливим для сильного опору, який українські сили пропонують наступ російських військ. У зв'язку з цим ключову роль у збиванні російських літаків і вертольотів відіграють людинопереносні системи ППО (ПЗПО). Черезпівтора місяці війни повідомлення свідчать про те, що більшість підтверджених втрат російських літаків були вбиті цими ракетами.

Пакет оборонних поставок, отриманий Києвом, включає в себе легку швидкісну систему StarStreak, розроблену Сполученим Королівством і вважається найшвидшою ракетою ближнього дальності в світі.

З початку російського вторгнення 24 лютого уряд Бориса Джонсона направив українським військам не менше 10 тисяч ракет, в тому числі StarStreak, які сильно гальмували російські авіаоперації.

MANPADS - це портативні системи протиповітряної оборони малої дальності, які використовують ракети «поверхнево-повітря», що керуються технологією інфрачервоного розташування для виявлення та атаки цілей. Будучиефективними на висоті від 3000 до 4 800 метрів, вони становлять велику загрозу для літаків з низьким рівнем польоту, особливо вертольотів.

Кілька союзників НАТО направили таку систему ППО в Україну. Сполучені Штати зробили це через свої ракети «Стінгер», а Сполучене Королівство - з StarStreak.

StarStreak працює зовсім інакше, ніж майже всі інші типи ПЗРК. Кожнаракета містить три 900-грамові дротики з вольфрамового сплаву, які випускаються після того, як два ракетні двигуни снаряда спалюють, щоб збільшити величину пошкоджень. Після запуску ракета направляється на ціль за допомогою подвійного низькоінтенсивного лазерного променя - що запобігає виявленню - спрямованому оператором до моменту удару. Це підвищує ймовірність попадання в ціль.

Дартс може пробити броню вертольотів і вибухнути при проникненні, завдаючи набагато більше шкоди, ніж вибух на поверхні.

У порівнянні, наприклад, з ракетою «Стінгер» США StarStreak досягає швидкості понад 3700 км на годину, що робить її найшвидшою ракетою ближньої дальності в світі. Він подорожує зі 10 миль в секунду, і може досягти мети за 5 або 6 секунд, надаючи літаку або вертольоту дуже мало часу, щоб уникнути удару.

Його швидкість робить малоймовірним, що ворожі літаки матимуть достатньо часу, щоб зреагувати, як тільки ракета буде запущена. Крім того, їм не можуть заважати інфрачервоні або радіолокаційні контрзаходи, або усунути антирадарними ракетами.

Група Thales, виробник цієї зброї, каже, що вона «оптимізована для забезпечення оборони від повітряних загроз, включаючи наземні штурмовики з фіксованим крилом та пізні розмаскування ударних вертольотів».

Їх може переміщати одна людина або встановити на бронетранспортер, що робить його дуже гнучким і пристосованим до різних ситуацій на полі бою.

Ось як працюють ракети StarStreak (Група Фалес)

Хоча MANPADS, як правило, збивають більше вертольотів через їх низький політ, з початку вторгнення було дивно, скільки російських літаків було знищено. Це пояснюється тим, що і Росії, і Україні не вистачає великих запасів точної зброї, тому пілоти змушені літати низько, щоб точно скидати бомби і некеровані ракети.

Фахівці також вважають , що пілоти з обох сторін можуть літати на невеликій висоті для виявлення цілей, прихованих хмарним покривом, або за сприйняттям, що ракетні системи далекобійні та висотні зенітні ракетні системи становлять ще більшу загрозу, ніж низькорослі оборонні споруди.

Відео, опубліковане в соціальних мережах, показує вертоліт, який постраждав від ракети, мабуть, в Луганській області на сході України. Британськагазета The Times повідомила, що джерело з Міноборони «повірило, що відео показало StarStreak в дії в Україні».

Газета додала, що верхні джерела в оборонній промисловості також вважають, що StarStreak - це зброя, яка використовується в цій атаці.

Країни НАТО, включаючи США, передали українським військам ракети «поверхнево-повітря», щоб допомогти їм протистояти російському наступу. Хоча точна цифра не була розкрита, багато з них були північноамериканськими виробленими Stinger MANPADS.

Як і StarStreak, Stingers, які також використовувалися в Афганістані, можуть перевозити і оброблятися однією людиною. Ракета, випущена цією системою, може досягати максимальної швидкості 3100 км на годину, трохи повільніше британської. Йогодальність, до 4,8 км, також коротша, ніж у StarStreak, яка, за словами Фалеса, може вражати цілі на відстані понад 7 км.

За даними британської преси, ця атака була здійснена українськими силами проти російського вертольота, застосовуючи ракети StarStreak

Україна розпочала війну з використанням легких ракет радянських часів типів СА-7 Грааль і СА-14 Гремлин (9К32 Стріла-2 і 9К34 Стріла-3 відповідно, за російським позначенням). Однакці моделі технологічно застаріли і, в деяких випадках, безпосередньо закінчився термін дії. СА-7, наприклад, були передані українцям німці і зберігаються хоча б з часів падіння Берлінської стіни.

Українські війська також мають в своєму арсеналі ракети Гром і Піорун польського походження, які були поставлені незадовго до початку російського вторгнення. Вони були призначені для заміни СА-7, СА-9 і СА-14.

Росіявизнала в четвер, що зазнала «значних жертв» серед своїх військовослужбовців, дислокованих в Україні , і запевнила, що продовжить «відстоювати свої інтереси» після відсторонення від РадаООН з прав людиниу заявах речника Кремля. «У нас є значні жертви серед військ і це велика трагедія для нас», - сказав Дмитро Пєсков в інтерв'ю британському приватному каналу Sky News, не уточнюючи його кількість.

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