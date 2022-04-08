Зустріньте «Фуріозу», фільм, який може стати глобальним явищем на Netflix

Furioza, польський фільм, який розігрується як кримінальна драма.

Фуріоза - темний фільм (незважаючи на його спалах), повний насильства та звикання. Факти трапляються, і ви не можете перестати їх бачити. Можливо, через свою тематику, сім'ю, братерство та поліцейську поведінку в умовах цих подій польський фільм більше двох годин викликає звикання. Ми розповімо, про що йдеться.

Польська поліцейська драма слідує за Давидом, лікарем, який отримує візит від своєї колишньої дівчини з пропозицією, від якої він не може відмовитися: він повинен бути його інформатором у злочинній організації, де працює його брат, або він буде ув'язнений довгим вироком. Організація - це та, яка дає назву фільму, Фуріоза, і де Давид повинен отримати інформацію про свою причетність до незаконного обігу наркотиків. Якщо це буде зроблено, поліція очистить запис вашого брата.

Офіційний конспект дає більше подробиць історії і відносин між персонажами: «Подія з минулого відокремлює долю трьох друзів. Через роки Дзіка знову з'являється в житті Давида - колись любов свого життя, тепер досвідчений поліцейський - і робить йому пропозицію, від якої він не може відмовитися: або він стане інформатором для поліції, або його брат піде до в'язниці з довгостроковим вироком. Проти канатів Давид нарешті підпадає, і його головна мета полягає в проникненні в організовану злочинну групу».

Акторський склад цієї постановки очолює такі європейські діячі, як Матеуш Банасюк, Верніка Ксязкевич, Лукаш Сімлат, Матеуш Дамецький, Войцех Зелінський, Шимон Бобровський, Себастьян Станкевич, Аніта Соколовська, Януш Чабіор і Пауліна Галазька . Всі вони працюють під керівництвом Кіпріана Т.Оленцького та за сценарієм, написаним самим Оленцким, який вже працює над міністерством за мотивами фільму.

Furioza тепер доступна в каталозіNetflix.

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