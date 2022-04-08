Енді Поло: Адвокат Генесіса Аларкон каже, що не буде звинувачувати за справу проти футболіста

Дізнавшись, що Енді Поло було дозволено грати в Universitario Deportes після 15-денного періоду очікування, що клуб дав йому виправити свою правову ситуацію з Genéssis Alarcon,його адвокатКлавдія Зумаетабула більше, ніж обурений.

«Я думаю, що ми всі втомилися від того, щоб запитали, практично просили, щоб була досягнута домовленість», - почав говорити випускник 7 квітня за програмою «Магалія Медіна».

«Заява, видана Університетським клубом, не відповідає дійсності. Це неправда, що він (Енді Поло) досяг згоди або того, що запропонував. Ми підготували примирення, ми пішли до примирливого центру, щоб чекати його, але воно так і не прийшло», - додав він.

Як згадується, юридичний захист Аларконрозповів камерам Magaly TV La Firme, що була запропонована примирлива формула щодо режиму візитів, володіння дітьми та аліментів, що «це те, що згодом буде перекладено в документ про позасудове примирення». Однак жодна зі сторін не підписала таку угоду через відсутність спортсмена.

ВІННЕ БУДЕ СТЯГУВАТИ ПЛАТУ ЗА ПРЕДСТАВЛЕННЯ GENESSIS ALARCÓN

«Я чув від третіх осіб, що моя особа збирається стягувати тип комісії. Я хочу уточнити, що я не роблю це за гроші. Ви знаєте Магали, що цей випадок прийшов безкоштовно і як активіст я його узяв. У мене є громадська організація», - підсумував він.

Адвокат Генесіса Аларкон запевняє, що не стягуватиме жодного сонця за справу проти футболіста. ВІДЕО: КВАДРОЦИКЛ

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