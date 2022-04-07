«Paissana», бренд, під яким буде продаватися продукція жертв, колишніх дружинників та селян

У середу, 6 квітня, уряд Колумбії та приватний сектор запустили «Paissana», бренд, під яким продукція, вироблена жертвами збройного конфлікту, колишніми учасниками демобілізованого партизанського відновлення FARC, а громади в муніципалітетах, які найбільше постраждали від насильства, будуть продається.

Запуск цієї стійкої маркетингової системи було здійснено в муніципалітеті Пуебло Белло, Сезар, під головуванням якого був президент Іван Дуке, радник президента з питань стабілізації та консолідації Еміліо Арчіла, та представники приватного сектору та населення бенефіціарів, які виділили ці зусилля як внесок у консолідацію миру на національній території.

«Paissana - це бренд країни, який належить всій Колумбії, який будується так, що у всіх великих магазинах ми можемо його знайти і знати, що, купуючи, ми підтримуємо маленького виробника в сільській місцевості, муніципалітети, в яких реалізуються програми розвитку з територіальним фокусом (PDET), жертви і відновили», - сказав президент під час заходу.

Він також зазначив, що до цих пір 61 продукція з різних регіонів країни буде продаватися під брендом, який засвідчує їх як 2,100% органічну, 100% легальну, 100% колумбійську та високу якість», що показує сувору роботу з планування, артикуляції та виконання, які проводилися більше трьох років, з метою поліпшення умов життя цих популяцій, яка прихильна до миру.

Серед продуктів, які можна придбати у великих магазинах країни, є Café de Dabeiba, Antioquia, один із муніципалітетів, які найбільше постраждали від насильства, який більше року тому отримав центр прибутку, завдяки якому «покращили якість зерна та умови праці кавових сімей та оптимізація збуту товару та його виходу на ринки».

«Це бренд кожного. Він зареєстрований для Колумбійської держави. Мрію, що ці продукти, починаючи з кави і какао походження, які мають світове визнання, знаходяться на експортних ринках. Про кращих мережах світу. Коли ви озирнетеся через кілька років, ви зрозумієте силу цього. об'єднання всього навколо концепції покоління брендів, але перш за все соціального брендингу», - сказав президент Grupo Éxito Карлос Маріо Гіральдо.

Інші продукти, які слід представити, включають Chengue Honey від Montes de María та продукти Асоціації рюкзаків та кафе Asoendica, у Валледупарі (Сезар), які прагнуть сприяти економічному відновленню та сприяти будівництву примирення та миробудування на території, що має шукали шляхи з моменту підписання угоди.

«Paissana - це парасольковий бренд, за допомогою якого колумбійці та за кордоном зможуть відрізнити продукцію жертв реституції, тих, хто перебуває в добровільній заміні врожаю та в процесі реінтеграції, і всіх тих, хто надходить з наших муніципалітетів (PDET)», - сказав старший радник президента . Еміліо Арчіла.

«Цей проект прагне використовувати фінансові та видові ресурси з різних джерел. За період 2020 та 2021 років було співфінансовано 656 альянсів, які отримали користь 24 769 сім'ям, з інвестицією на підтримку Міністерства у розмірі 121,728 мільйонів доларів. Цейпоказник становив 30% від загальної вартості проектів, яка склала $386,075 млн», — підсумував національний уряд.

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