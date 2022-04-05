Дитяча праця в Мексиці турбує США; Для боротьби з нею буде інвестовано 28 мільйонів доларів

Un niño realiza malabares entre las filas de vehículos el miércoles 10 de junio de 2020, en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

Під час свого візиту до Мексики заступник секретаря праці США Джулі Су заявила про інвестиції в розмірі 28 мільйонів доларів (MDD) в боротьбу з дітьми та примусовою працею, а також зміцнення прав мексиканських робітників на півночі та півдні країни.

За словами держсекретаря Су, 5 мільйонів доларів будуть виділені на приборкати дитячу працю, примусову працю та умови праці, які не є оптимальними для працівників у Нижній Каліфорнії, Нижня Каліфорнія Сюр та чихуахуа, через соціальну підзвітність International.

Крім того, за участю Міжнародної організації праці буде створено 13 мільйонів проектів для боротьби з дитячою працею на півдні Мексики, головним чином в Чіапасі, Юкатані та Кінтана-Роо. Він також буде прагнути зменшити торгівлю людьми з країнами Центральної Америки.

Аналогічно, сума в 10 мільйонів доларів буде присуджена міжнародній організації Solidarity Center, з метою «сприяння демократії профспілок та зміцненню представництва працівників». Таким чином, метою є вдосконалення колективних договорів щодо підвищення заробітної плати та умов праці в промисловому секторі.

2 millones de niños y 1.3 millones de niñas en México realizan labores calificadas como trabajo infantil (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Згідно з Національним опитуванням дитячої праці (ENTI), у 2019 році налічувалося близько 3,3 мільйона дівчат та хлопців у віці від 5 до 17 років, які перебували в умовах дитячої праці в Мексиці, що становить 11,5% населення цієї вікової групи. 61% були чоловіками (2 мільйони) та 39% жінок (1,3 мільйона).

З цієї загальної кількості 1,8 мільйона працювали в «недозволеному окупації», 1,3 мільйона займалися виключно внутрішніми митами «в невідповідних умовах», а 262 000 займалися «недозволеною окупацією в невідповідних умовах».

31,6%займалися сільськогосподарською діяльністю, 24,5% займалися будівництвом, гірничодобувною та промисловістю; 14% — торгівлею; 7,9% були вуличними продавцями, а 5,6% виконували персональні послуги, 5,4% — внутрішні роботи. Держави, які концентрують найвищий відсоток дитячої праці, - Оахака, Пуебла, Чіапас, Мічоакан та Сан-Луїс-Потосі.

Якщо ця тенденція продовжиться, цифри можуть збільшитися до 5,5% через вплив пандемії COVID-19, повідомляє Бюро міжнародних справ праці Міністерства праці США.

Julie Su y Luisa Alcalde sostuvieron una reunión para combatir el trabajo infantil en México (Foto: Twitter@STPS_mx)

Відповідно до Федерального закону про працю (LFT), забороняється працевлаштовувати осіб до 18 років у межах сімейного кола в діяльності, що загрожують їхздоров'ю, безпеці чи моралі.

У зв'язку з цим американський чиновник також провів зустріч з Луїзою Алькальде, главою Міністерства праці та соціального забезпечення (STPS), та продовжив запрошення до Мексики приєднатися до Багатосторонньої асоціації організацій, розширення можливостей та прав працівників (M-Power для його абревіатури англійською мовою), що є багатостороння ініціатива щодо гарантування профспілкових прав у світовій економіці.

Слід нагадати, що 23 лютого Сенат затвердив хвилину для внесення змін до статті 176, розділ II, пункт 8 LFT з метою легалізувати роботу підлітків у віці від 15 до 17 років у сільськогосподарському секторі(якщо немає важкої техніки),проти чого асоціація «Врятуй дітей» у Мексиці вирішила проти цього, оскільки це вплине на цілісність неповнолітніх.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: