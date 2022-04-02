PLai: інструмент, який надає вам можливості та з'єднує вас, якщо ви хочете розпочати бізнес у Халіско

24-06-2020 Imagen de recurso de emprendedores. POLITICA AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO

Сьогодні багато людей хочуть бути підприємцями, однак іноді вони не знають, як почати, з ким союзник або з ким тренуватися, щоб дізнатися все, що їм потрібно знати, щоб започаткувати підприємництво компанії. З цієї причини уряд штату Халіско розпочався з проекту під назвою PLai , який прагне тренувати, підключати та показати іншим інноваційні проекти, які існують.

Платформавідкритих інновацій (PLAI) - це стратегічний проект Уряду штату Халіско , який протягом трьох років був запропонований в Плані державного управління та розвитку як стратегічний проект, який буде все, що залишається від нинішньої адміністрації, хоча це буде прагнули продовжити пізніше.

В інтерв'ю Infobae Mexico Нора Мартін Галіндо, генеральний директор з інновацій та бізнесу та соціального розвитку , пояснює, що проект буде контролюватися та бюджет, який він повинен продовжувати. «Плай, як такий, є децентралізованим громадським органом, у нього є своя структура, і навіть директор PLai - викладач Надія Мірелес, я генеральний директор з інновацій та бізнесу та соціального розвитку, і я завжди працюю в координації з ними, щоб забезпечити потенціалізацію проекту» .

Він пояснює, що те, що шукають у PLai , - це зробити його місцем, де ви можете пройти курси за всіма спеціальностями. «Для цього у нас є три компоненти, PlaI ділиться на Learn, Connect та Innovate. Участині Learnми робимо, по-перше, щоб зробити союзи з, навіть, іншими платформами, такими як edx, такі як Coursera, Udemi,які вже мають багато доступних курсів, що мають велику цінність, і що ми робимо, це ці альянси, щоб широка громадськість могла отримати до них доступ,але у нас також є курс називається Оцифрувати ваш МСП, який є дуже успішним, і те, що ви шукаєте, саме те, що мікро, малі та середні компанії оцифровані від рівня, на якому вони знаходяться, є маркетинг , ми робимо програми для, навіть компаній, які спеціально просили програму, щоб мати можливість тренувати або знайти талант, який їм потрібен», - пояснює Нора Мартін.

PLAi busca tener cursos de todas las especialidades para capacitar a cualquier persona.

Ця частина є однією з трьох компонентів, що є частиною Learn. Ще один - Конектар. Це виникло, тому що вони визначили, що цінної інформації багато і багато людей роблять дуже цікаві теми, як в стратегічних секторах держави, так і в інкубаційної, прискореної частини, всі зі своєї області, але ця інформація була не на одному місці, тобто вона була розсіяний.

«Іноді , якщо ви шукали офіси Transfer Technology Transfer або прискорювачі, вам доводилося йти і шукати кожен сайт, щоб дізнатися, що там було про це, і ми думали, що це дуже важливо розробити портал, на якому була відображені підприємницька та інноваційна екосистема держави, тому, коли ми говоримо про Connect, це те, що ми зробили розробку програмного забезпечення, необхідну для нас, щоб мати ці компоненти, і врешті-решт ми могли б представити користувачеві, а також у Conectar, три основні області , можливості, в яких ви знайдете все, що живе, що існує на даний момент, наприклад , відкриті дзвінки», - підкреслює Мартін Галіндо.

Він згадує, що в цьому розділі є не тільки державні варіанти, а й університети, дослідницькі центри, компанії, які присвячені консультуванню з питань інновацій. «З усіх тих, хто робить щось про інновації чи підприємництво, яке зараз відкрито, яке можна запропонувати певній аудиторії, тоді в розділі «Можливості» ви знайдете це, історії успіху, інноваційні виклики, відкриті дзвінки, кошти на певні проекти тощо, тоді ви там ви можете знайти його, там ви можете взяти участь, що ми робимо, як ви можете побачити його в одному місці, і ви вирішуєте, в чому брати участь».

Ще одним компонентом цього розділу, Connect, є частина талантів, тому що там, що ми хотіли зробити , - це Сват,оскільки існує багато спеціалізованих сервісів, які люди часто не знають, де їх знайти. «Коли ми перебуваємо в бізнесі, а іноді нам потрібен конкретний постачальник, або нам потрібен союзник, або партнер, який, скажімо, збирається платити нам, тому що це не те, що ми маємо, тому що іноді це також заслуговує довіри, як я можу зв'язатися з ним, тоді, в Talento те, що ми робимо, і що ми завжди запрошуємо всі професіонали та підприємці, це те, що ви завантажуєте свій профіль, представите себе та ставите з цією видимістю свою спеціальність чи свій проект, щоб інші також могли це побачити, і коли ми шукаємо, ми могли зв'язатись».

La plataforma impacta al año a unas 25 mil personas.

Завдяки цьому вони прагнуть, щоб компанії, навчальні заклади чи навіть сам уряд знаходили те, що він шукає, і посилання існують.

Останній фактор - це інфраструктура, або Екосистема, яка прагне повідомити про те, що є. «Скільки прискорювачів, інкубаторів, фондів, де вони є, яка спеціальність у них, яких користувачів вона досягає, все, що ми якось також іноді шукаємо в конкретному регіоні (...), ми вважаємо, що це дуже цінний портал, тому що ми поєднуємо все, що відбувається, і постійно оновлюємо його на теми інновації, підприємництво, наука і техніка». До таких факторів відноситься і частина Connect .

Мартін Галіндо пояснює, що проект знаходиться на етапі, коли, крім того, у них незабаром з'явиться рентген стартапів, з інформацією про те, що вони роблять, хто їх генеральний директор, хто складає команду, чи залучили вони капітал і скільки тощо.

Третій і кінцевий компонент - PlaI Innovar. «Там те, що ми розробили, була першою програмою віртуального прискорення та інкубації в державі,тобто ми розробили контент, який має велике значення для кожного з етапів, поставили їх на платформу, поставили діагноз, визначаємо, де знаходиться ваш бізнес на той момент, ми генеруємо для вас навчальний шлях і, ну, ви рухаєтесь практично, але з супроводом, додана вартість, яку ми надаємо, полягає в тому, що це також не чорна нитка, є багато чого навчитися, є багато курсів, які ви можете взяти в Інтернеті, але багато разів ви берете їх, і у вас залишаються сумніви, або ви берете їх, і у вас немає нікого відскакувати ідеї з, або раптом, хто вам бреше, різниця в PLAi Innovar полягає в тому, що крім того, що ви приймаєте це віртуально, ви завжди зможете розраховувати на поради, з вирішенням сумнівів, і, звичайно, також на спеціалізоване наставництво чи консультації, щоб один за іншим допоможе ви ростете у своїх бізнес-моделях».

La plataforma digital ayuda a los emprendedores.

Мартін Галіндо згадує, що у них все більше користувачів та вмісту, і те, що прагне, - це зробити його доступним для широкої громадськості.

Ідея створення цієї платформи народилася після виявлення потреб, які існували в штаті Халіско, оскільки, хоча це суб'єкт, який багато штовхає на інновації та підприємництво, і перш за все на науково-технологічнійоснові, завжди є великі сфери можливостей, оскільки не вистачало посилань, було дуже багато акторів, важливих в екосистемі, але існувало, що багато хто їх не ідентифікував. « У спеціалізованих темах бракує таланту, яких раптом вимагає наш власний динамізм, тому ми також повинні платити так, як, не будучи таким жорстким, як університет часто повинен бути, тому що його навчальні програми не можуть бути переміщені за одну ніч, ми можемо це зробити через платформу і як ми можемо надати цей вміст, що раптом вкрай потрібні в певних секторах, і тоді ми допомагаємо всіляко підвищувати конкурентоспроможність».

Саме шляхом виявлення цих областей можливостей, у 2019 році був розроблений проект. Крім того, проект впливає на близько 25 тисяч людей на рік з різних питань.

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