Google та його новий план запобігання фальшивим новинам у світі

Інтернет дозволив людям бути підключеними та знаходити інформацію про що-небудь у будь-який час , однак існує так багато можливостей пошуку, що неправдиві дані можна прокрасти ( Fake News ). Осьтодіприходить прихильність Google до факту Cheking.

Більш відомий як Перевірка даних для іспанських спікерів, Факт Cheking - це практика, яка полягає в пошуку неправдивих новин або даних, які можуть ввести в оману людей, видаючи себе за справжню інформацію.

Чудовим прикладом у всьому світі, чому потрібна верифікація даних, є пандемія COVID-19, яка, незважаючи на зменшення наслідків, все ще активна у всіх країнах.

На найсерйозніших його етапах циркулювало багато інформації на цю тему, яка призвела населення планети до відступу вдома, однак багато чого було помилковим.

Google допомагає з перевіркою даних (Фото: Reuters/Франсуа Ленуар/Файл фото)

У деяких випадках люди скористалися моментом, щоб тероризуватися теоріями змови 5G або Світового порядку, зробити монтаж та поширювати дезінформацію про ліки, наслідки та смерть від COVID-19. Оскільки фейкових новин було так багато, хтось повинен був відмовити їм.

Хоча перевірка даних існує вже кілька років, пандемія як ніколи показала, що існує потреба в правдивої інформації. У зв'язку з цим Google прагне забезпечити, щоб люди мали більш перевірений вибір інформації.

Завдяки продуктам та ініціативам, включаючи створення мережі шашок з більш ніж 500 фахівцями, технологічна компанія прагне боротися з дезінформацією.

«Перевірка даних є ключовою діяльністю для сприяння цій меті, саме тому в Google ми приєднуємось до Міжнародного дня верифікації та підтверджуємо ініціативи, які ми проводимо з місцевими та регіональними організаціями, а також представляємо різні продукти, які є основоположними для боротьби з дезінформація разом», - зазначив Google.

Підроблені новини розповсюджується в Інтернеті (Фото: Reuters/Eva Plevier)

Гаджетперевірки фактів: Використовуючи шашки вмісту, Google підтверджує інформацію та розширює її за допомогою розширеного поля історії. Там пошукова система надає резюме кожної теми, і надає доступ до сторінок, що надають таку інформацію, які також містять перевірочні теги в додатках Google News для комп'ютерів і додатків для iOS і для Android.

ExplorerFact Checker: У цьому інструменті люди мають можливість поставити слово або текстову цитату в браузері, щоб він повернув список пов'язаних фактів, які вже були перевірені. Перевірені факти вже можна знайти на вкладці Новини Провідника перевірки фактів.

MobileTop Stories: В рамкахМіжнародного дня перевірки даних він запустив нову функцію в Top Stories (для мобільних пристроїв на даний момент доступні в регіоні та іспанської мови в середині квітня). Надати більшої популярності високоякісним оригінальним результатам.

Google має ініціативи щодо боротьби з дезінформацією (Фото: Google)

ІніціативаGoogle News: З минулого року вона створила фонд на 3 мільйони доларів для проектів перевірки новин, пов'язаних з COVID-19, з додатковою підтримкою 6,5 мільйонів доларів для НУО, які борються з дезінформацією. Цей 2022 рік підтримує іспаномовні організації з Аргентини (Chequeado) та Іспанії (Maldita.es) для запуску нової організації з перевірки фактів у Сполучених Штатах для людей, які розмовляють іспанською мовою.

Google також приєднався до Chequeado, щоб створити програму перевірки фактів «навчання тренерів» в Латинській Америці. Він навчить 500 нових шашок серед журналістів та студентів журналістики в Аргентині, Колумбії, Мексиці та Перу.

Існує також платформа під назвою DigiMente, яка прагне навчити громадян, здатних розрізняти різні джерела інформації, споживати та створювати якісний контентта брати участь у житті громадян відповідально та етично.

У Колумбії та Чилівін здійснив такі дії, як стратегія охоплення виборчих виборів 2022 року, розроблена редакційною колегією або проектом Мала Еспіна з перевірки фактів для висвітлення конституційного процесу в Чилі, перевірки його дезінформації та пояснення питань, що обговорюються на конвенції з Ініціатива новин Google.

Нарешті, Google нагадує, що дезінформація стала однією з найактуальніших питань на даний момент і є викликом для засобів масової інформації, цифрових платформ та суспільства загалом. Отже, вони виконують свої ініціативи для досягнення мети - мати добре обізнаний світ.

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