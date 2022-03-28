Великобританія попередила, що група Вагнера відправить найманців на схід України

Британська військова розвідка заявила в понеділок, що приватна військова компанія Росії, Група Вагнера, була розгорнута на сході України.

« Очікується, що понад 1000 найманців, включаючи топ-лідерів організації, розгорнуть для участі в бойовихдіях», - заявило британське міністерство оборони.

У звіті зазначено, що персонал Вагнера був пріоритетним для конфлікту в Україні, а не операцій в Африці та Сирії. Цебуло мотивовано великими втратами та вторгненням, яке сповільнилося запеклим українським опором та серйозними логістичними проблемами.

В останні роки приватні військові компанії, такі як Wagner Group, стали життєво важливим інструментом, за допомогою якого Росія розширює свою вплив у світі при відстоюванні своїх інтересів. Наразі російські найманці присутні як мінімум в 30 країнах на чотирьох континентах, що демонструє розширення цього явища, яке відбулося в конфлікті в Україні у 2014 році його перший судовий процес.

Хоча найманці компанії є технічно незаконними за Конституцією Росії, справа в тому, що вони стали ключовою складовою стратегії «гібридної війни» Москвиі пропонують російському главі держави Володимиру Путінузасіб, за допомогою якого « здійснювати свою політичну і просуваючу російську мову інтереси національної безпеки у всьому світі», - йдеться у доповіді Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS).

Найманці групи Вагнера в Старобешевському районі в українському Донецьку

Загалом, за словами авторів «Московських найманих воєн», ці охоронні фірми утримують близькі до Кремля олігархи, такі як Пригожин, який дуже близький до Путінаі який підпадає під санкції з боку США.

Одним з головних її завдань є посилення зовнішньої політики Росії і розширення свого впливу у всьому світі, оскільки завдяки найманцям Москва здатна підтримувати певні країни або партнерів.

З військової точки зору, з огляду на можливості цих найманців (зазвичай колишніх членів силових структур), союзники можуть бути посилені, в той час як військова присутність встановлюється в умовах, де його не було і навіть порушує баланс сил в певних конфліктах « поки підтримує ступінь правдоподібного заперечення з боку Кремля», - підкреслюють автори.

Крім того, найманці більш витратні і їх використання менш ризиковано, ніж розгортання російських солдатів, особливо якщо вони гинуть в бойових або під час навчальних місій. Співробітники охоронної компанії також стали джерелом для збору розвідувальної інформації, а також можливості здійснювати таємні дії та підпільні заходи, повідомляє CSIS.

Охоронні підрядники отримують навчання перед відправкою за кордон, в деяких випадках навіть всередині військових баз і за ймовірної підтримки армії і розвідувальних служб. ГрупаВагнер навчає своїх чоловіків у двох таборах поруч із базою розвідувальних служб (ГРУ) в Молкіно Краснодарського краю.

(З інформацією від Reuters та Europa Press)

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