Британська військова розвідка заявила в понеділок, що приватна військова компанія Росії, Група Вагнера, була розгорнута на сході України.
« Очікується, що понад 1000 найманців, включаючи топ-лідерів організації, розгорнуть для участі в бойовихдіях», - заявило британське міністерство оборони.
У звіті зазначено, що персонал Вагнера був пріоритетним для конфлікту в Україні, а не операцій в Африці та Сирії. Цебуло мотивовано великими втратами та вторгненням, яке сповільнилося запеклим українським опором та серйозними логістичними проблемами.
В останні роки приватні військові компанії, такі як Wagner Group, стали життєво важливим інструментом, за допомогою якого Росія розширює свою вплив у світі при відстоюванні своїх інтересів. Наразі російські найманці присутні як мінімум в 30 країнах на чотирьох континентах, що демонструє розширення цього явища, яке відбулося в конфлікті в Україні у 2014 році його перший судовий процес.
Хоча найманці компанії є технічно незаконними за Конституцією Росії, справа в тому, що вони стали ключовою складовою стратегії «гібридної війни» Москвиі пропонують російському главі держави Володимиру Путінузасіб, за допомогою якого « здійснювати свою політичну і просуваючу російську мову інтереси національної безпеки у всьому світі», - йдеться у доповіді Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS).
Загалом, за словами авторів «Московських найманих воєн», ці охоронні фірми утримують близькі до Кремля олігархи, такі як Пригожин, який дуже близький до Путінаі який підпадає під санкції з боку США.
Одним з головних її завдань є посилення зовнішньої політики Росії і розширення свого впливу у всьому світі, оскільки завдяки найманцям Москва здатна підтримувати певні країни або партнерів.
З військової точки зору, з огляду на можливості цих найманців (зазвичай колишніх членів силових структур), союзники можуть бути посилені, в той час як військова присутність встановлюється в умовах, де його не було і навіть порушує баланс сил в певних конфліктах « поки підтримує ступінь правдоподібного заперечення з боку Кремля», - підкреслюють автори.
Крім того, найманці більш витратні і їх використання менш ризиковано, ніж розгортання російських солдатів, особливо якщо вони гинуть в бойових або під час навчальних місій. Співробітники охоронної компанії також стали джерелом для збору розвідувальної інформації, а також можливості здійснювати таємні дії та підпільні заходи, повідомляє CSIS.
Охоронні підрядники отримують навчання перед відправкою за кордон, в деяких випадках навіть всередині військових баз і за ймовірної підтримки армії і розвідувальних служб. ГрупаВагнер навчає своїх чоловіків у двох таборах поруч із базою розвідувальних служб (ГРУ) в Молкіно Краснодарського краю.
(З інформацією від Reuters та Europa Press)
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