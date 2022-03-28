Собака, найдавніший супутник людських істот

Postdoctoral researcher Laura V. Cuaya talks to her dog Kun-kun, an 8-year-old Border Collie, at the Ethology Department of the Eotvos Lorand University in Budapest, Hungary, January 5, 2022. Picture taken January 5, 2022. REUTERS/Bernadett Szabo

Існує багато дискусій про те, чи є у собаки інтелект чи ні, думає вона чи ні, чи є у неї міркування або просто інстинкт. Але єдине певне, що собака - це, мабуть,єдиний вид, який супроводжував нас настільки тісно пов'язаними і настільки широко поширеними, у блуканні нашого людського виду, тому подорожуючи, настільки руйнівним і настільки конкретним.

У поета лорда Байрона була собака Ньюфаундленда на ім'я «Ботсван», за яку він написав найкрасивішу епітафію, яку собака коли-небудь заслужила від людини, він сказав: «Тут лежать останки істоти, яка володіла красою без суєти, сила без зухвалості, мужність без люті і всі чесноти людини без вад».

Якби хтось пояснив поетові, що, хоча він робив свою останню пропозицію « Ботсвану», насправді поведінка найвірнішої істоти, яку він знав, є лише людським «забрудненням» , анекдотичним антропоморфізмом, яке бачив людина і створений його уявою, він би був дуже засмучений від відмовою, необгрунтованим і грубим, не визнаючи собачих проявів щастя, вдячності або невдоволення, настільки схожих на наше.

Згідно з дослідженням, вони мають багате внутрішнє життя, вони стають сумними і мають звичаї, надії, страхи та фантазії (Фото Карлоса Альвареса/Getty Images)

На початку 1990-хетолог Елізабет Маршалл Томас представила роботу, засновану на дванадцяти роках досліджень і 200 000 годин спостереження за життям, що думали і відчували одинадцять собак її сім'ї.

Завдяки дослідженням тоді було запевнено, що собаки - це більше, ніж тварини, які гавкають, бігають, пахнуть і мочаться, не будучи людьми в маскуванні. Згідно з дослідженням, у них багате внутрішнє життя, вони засмучені, обчислюються і мають складні потреби, звичаї, надії, страхи та фантазії.

Це означає, що вони мають чутливість і почуття, глибші, ніж у багатьох людей, які сміються над ними так контрабандно.

Саме великий Чарльз Дарвін, вчений і натураліст, першим посилався на емоції тварин, оскільки вважав їх дуже важливими у визначенні еволюції людини . У 1859 році в своїй праці «Про походження видів» він сказав, що важко сумніватися в тому, що любов людини не стала інстинктивною у собак.

Собаки мають розвинені моральні якості, такі як прихильність, вірність і навіть певний тип інтелекту після тисячоліть життя з людьми (AFP STORY BY Pierre-Henry DESHAYES)

Певні моральні та розумні якості склалися у тварин на милість життя, спільного з людиною. Моральні якості, такі як прихильність, вірність і навіть певний тип інтелекту, повинні були розвиватися протягом тисячоліть життя з людьми.

Зараз відомо, що собака з'явилася на Землі близько 35 000 років тому, більше днів, днів менше. Хоча деякі стверджують багато десятків тисяч років більше.

Собака, нащадок вовка, з яким йому довелося мати досить складні відносини, був супутником людини неандертальцяі вкінцевому підсумку став найвірнішим супутником нібито найкращого обдарованого людини Кроманьонна.

Зокрема, група дослідників з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі на чолі з професором Робертом Уейн порівняла мітохондріальну ДНК 162 вовків з 77 різних собачих сімей, розповсюджених по всій планеті, а також 140 домашніх собак, що представляють 27 різних порід. Їх послідовності ДНК мало відрізняються.

Нам здається, що вони посміхаються через переклад, який робить наш мозок, намагаючись олюднати його риси (GETTY)

Коли Рене Декарт, філософ сімнадцятого століття, вважав думку сутністю людського існування, а собака - варіантом машини, позбавленої розуму, письменник іфілософ Франсуа Вольтер, письменник і філософ, прийшов на зустріч, щоб підтвердити, що собаки не тільки відчувають емоції, але і що вони « хитро йдіть за людиною в сенсі дружби».

За допомогою роздумів доречно цитувати фразу невимовного лікаря та богослова дев'ятнадцятого століття доктора Альберта Швейцера: «Я не знаю, чи здатні тварини міркувати, я просто знаю, що вони здатні страждати, і саме тому я вважаю їх своїми сусід».

Кращийдруг людини супроводжував його в його пригоді на Землі протягом тисяч років. Раніше йшлося про співіснування між двома з них приблизно 10 000-15 000 років, але більш пізні теорії підтверджують набагато старіші стосунки, що виникли в середньому палеоліті, принаймні близько 35 000 років тому.

Одомашнення собаки виникло в період середнього палеоліту, принаймні 30 000 років тому (EFE/EPA/PAULO CUNHA)

Деякі вказують на те, що найімовірніше, що наймолодші цуценята були тими, хто підійшов до підлітків племені, і таким чином виникла дружба, яка триває і сьогодні.

Коливони розвивалися на нашому боці, вони звикли до нас і наших процедур , і навіть докази показують, що «собаки розробили м'яз, щоб підняти внутрішні брови після одомашнення» і, таким чином, можуть пошкодувати нас більше.

Таким же чином нам здається, що вони посміхаються через свого роду перекладу, який робить наш мозок, намагаючись «гуманізувати» риси свого вихованця. Тим не менш, зрозуміло, що зоровий контакт дуже важливий. Незважаючи на те, що вони були з ними так довго, про них ще багато чого можна відкрити.

*Професор Д-р Хуан Енріке Ромеро @drromerook є ветеринарним лікарем. Спеціаліст з університетської освіти. Магістр психоімуноневроендокринології. Колишній директор лікарні школи малих тварин (UNLPAM). Професор університету кількох аргентинських університетів. Міжнародний лектор.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: