Наука, що стоїть за ревайлдингом, стратегія біологічного відновлення, яка революціонізує збереження природи

Мільйонзникаючих видів, екстремальні і тривалі посухи, катастрофічні повені і пожежі, а найбільша концентрація в атмосфері вуглекислого газу - одного з основних газів, що викликають кліматичні зміни - за останні 5 мільйонів років. Цей похмурий сценарій є продуктом впливу людей на дику природу Землі та природні екосистеми.

Вона стала перевірятися тисячами років тому з вимиранням перших видів великих птахів і ссавців, загострилася в останні століття з появою нових технологій і досягла катастрофічних розмірів після промислової революції. Уцьому контексті ревайлдинг позиціонується якодна з найефективніших стратегій відновлення цілісності природних екосистем та їх здатності пом'якшувати екологічні кризи, що впливають на планету,такі як втрата біорізноманіття, зміна клімату та виникнення пандемій.

Переслідуючи цю мету, Fundación Rewilding Argentina, група природоохоронців та активістів, об'єднаних повагою до внутрішньої цінності всіх видів, за підтримки свого стратегічного союзника Tompkins Conservation, працює вже більше 20 років над захистом та відновленням природної нашої країни екосистеми. Ревайлдинг розпочався в Аргентині в 1990-х роках з Дугласом та Крістін Томпкінсом, які разом з аргентинськими природоохоронцями та вченими побудували це трансформаційне бачення в Ібері Естерос. Сьогодні Крістін Томпкінссвяткує свою спадщину в командах, які вона допомогла сформувати в Аргентині, яка зараз незалежна від збереження Томпкінса, продовжує працювати в п'яти провінціях країни.

Разомз цими командамивін пройшов перші кроки, які через 25 років призведуть до створення Національного парку Ібера таповторного впровадження ягуара в Ібері після 70 років вимирання в Коррієнтесі. « Фонд Rewilding Argentina перевершив всі мої очікування. Сьогодні це незалежна організація, яка сильно йде у своїй країні, ведучи унікальні реставраційні проекти в інших екосистемах, таких як Патагонський степ, морське узбережжя та регіон Чако, досягаючи відчутних результатів для дикої природи та громад» , - сказав Томпкінс, одна з найвідоміших благодійних компаній в історії Аргентини, донор 195 094 га Національного парку Ібера,промоутер процесів ревайлдингу та промоутер екологічної активності, в інтерв'ю Infobae.

Нова книга Rewilding в Аргентині переглядає понад два десятиліття досвіду роботи в проекті Iberá, розглядає загальну історію ревайлдингу та пропонує бачення майбутнього цієї стратегії збереження в Аргентині та Південній Америці (Данте Апаза)

Заснована в 2010 році під назвою Флора y Фауна Аргентина, Rewilding є спадкоємцем спадщини заповідної землі Аргентина, установа, створена в 1997 році Томпкінс . Його основні проекти включають парк Ібера в провінції Коррієнтес - де виділяється повторне впровадження мурахоїдів, ягуарів або гігантських видр - Національний парк Ель Непрохідний, в Чако - другий за величиною безперервний ліс в Південній Америці, після Амазонки-; парк Патагонії, в Санта-Крус, дуже чутливий до кліматичних ефектів та інтенсивного землекористування, і найсвіжіша, Блакитна Патагонія в Чубут.

Йому було 22 роки, коли він почав працювати з Івоном Шуїнаром, засновником компанії, відомої своєю екологічною спрямованістю Патагонії , закінчивши навчання в університеті. Він завжди контактував з альпіністами і ризикував гірськими походами. Згодом він почав брати участь у кількох дискусіях з біологами та екологами щодо кризи вимирання та важливості захисту великих територій для збереження великих м'ясоїдних тварин. «Перш за все,я дуже добре пам'ятаю, колив 90-х ми почали карбування терміну «відновлення». Всебуло нове, але пристрасть і наукові знання вказували на те, що це її відповідальність за діяти», - сказав експерт.

Протягом 30 років свого життя він присвятив себе захисту та відновленню краси та біорізноманіття водно-болотних угідь Ібера. «Вони були досить пригодою в хорошому сенсі. Команднаробота з багатьма неймовірними людьми, які мене багато чому навчили і які вивели мене за межі, про які я мріяв. Коливи працюєте заради суспільного блага, все можливе, і, незважаючи на кліматичну та екологічну кризу, він платить, щоб дати все можливе. Безяскравої природи не було б краси і не було б економіки, ми б не вижили», - підкреслив він.

Він додав: «Спадщина консервації Томпкінса була внеском на землю у створення багатьох парків в Аргентині та Чилі, робота з позиціонування нових туристичних напрямків природи , щоб кожен міг жити досвідом відчувати себе частиною та контактувати з дикою природою та генерувати місцеві економіки, щоб відштовхуватися від неї. Іце також повинно було допомогти Rewilding Argentina стати незалежною НУОі мати можливість рухатися вперед, допомагаючи відновити природу своєї країни».

Ревайлдинг: що, навіщо і як

Це стратегія відновлення, яка прагне відновити цілісність природних екосистем шляхом перетворення їх у повноцінні екосистеми (з видами, які населяли їх з нинішніх історичних часів) та функціональні (з цими видами в достатній кількості для виконання своїх екологічних ролей) (Себастьян Навахас)

Процес є унікальним у світі і має дві основні цілі: зберегти біорізноманіття та екологічні процеси екосистем і перетворити ці місця на двигуни економічного розвитку при дотриманні природного світу. Ревайлдинг є фундаментальним інструментом для зміни кризи вимирання, яка руйнує планету, і пом'якшення інших екологічних криз, таких як зміна клімату та виникнення пандемій. Таквідбувається, що кілька країн світу, такі як Австралія, США, кілька країн Європи,таких як Великобританія та Румунія, і кілька країн Африки,таких як Південна Африка та Кенія, реалізують це у великих масштабах. Але для того, щоб вплив ревайлдингу був глобальним, уряди повинні бути залучені для полегшення, фінансування та ведення цих програм.

Це стратегія відновлення, яка прагне відновити цілісність природних екосистем шляхом перетворення їх у повноцінні екосистеми (з видами, які населяли їх з нинішніх історичних часів) та функціональні (з цими видами в достатній кількості для виконання своїх екологічних ролей). Повні і функціональні екосистеми надають екосистемні послуги, які підтримують життя на цій планеті, в тому числі і існування людей. Повні та функціональні природні екосистеми також надають можливості для місцевого розвитку на основі спостережень дикої природи, що базується на природному туризмі, який сьогодні є «двигуном» для різноманітних громад.

«Здорові екосистеми в основному залежать від існування численних взаємодій (багато з них досі невідомі)між особинами різних видів, скелями, грунтом, кліматом, усіма елементами. Якщодеякі з цих «ключових шматочків» зникнуть, все починає змінюватися. Єкаскадні ефекти, тому що все взаємопов'язано. Якщо види вимерли - і ми знаємо, що за останні 500 років, починаючи з індустріального віку, кількість вимерлих видів прискорилася через дії людини - можливостей вижити в умовах катастрофічних змін менше», - пояснив Томпкінс .

Спеціаліст стверджував, що «ми, як люди, залежимо від того, що вся екосистема продовжуватиме існувати». «Ревайлдинг - це в основному управління, щоб повернути види, які вимерли регіонально, і забезпечити умови, щоб вони знову не вимерли. Тобтозмінити використання території, економіки та цінностей, які ставлять ці види під загрозу. Післяповернення видів, які відіграють ключову роль в екосистемі, легше відновити функціональність всієї екосистеми. Ключовими видами є, наприклад, найкращі хижаки, такі як ягуар або гігантська видра».

Як процес екологічного відновлення ревайлдинг є складним і передбачає певний ступінь невизначеності щодо кінцевого результату, зосереджуючись на відновленні процесів і не обов'язково на відновленні первозданних початкових станів (Матіас Ребак)

Але що таке повна екосистема? Той, де співіснують усі види, які там розвивалися, тобто він містить популяції всіх видів, які населяли його з історичних часів. Однак відновлення всіх форм дикої природи, характерних для екосистеми і які вимерли людськими причинами, є титанічним завданням, іноді неможливим, і тому деякі повинні бути пріоритетними над іншими. Мизнаємо, що всі види в екосистемі важливі, але наука вказує, що є деякі, які важливіші за інші, щоб екосистема була повною та функціональною, і це так звані ключові види.

Ключовим видом є той, який стосовно його достатку ми говоримо, що він непропорційно впливає на екосистему, яку вона населяє, оскільки за допомогою різних механізмів визначає розподіл(область, де вони живуть) та велика кількість інших видів. Одинз таких механізмів відомий як трофічний каскад. Утрофічному каскаді ключовий вид діє з більш високих рівнів харчового ланцюга(наприклад, найкращі хижаки, такі як пума), що впливають на нижчі рівні(рослиноїдні тварини, такі як гуанако і, отже, рослинність). Пума харчується гуанако і таким чином визначає її розподіл і достаток, а також рослинність, яку споживає гуанако. У трофічному каскаді механізми, розпочаті у верхній частині харчового ланцюга, регулюють екосистеми зверху вниз.

Наукові дані показують, що якщо хижак, який знаходиться на більш високому трофічному рівні екосистеми, втрачається ряд каскадних реакцій з впливом на нижчі рівні харчового ланцюга, до якого він належить. Ціреакції можуть викликати дисбалансв екосистемі, впливаючи на її структуру та динаміку, що призводить до збіднілої, більш однорідної і, отже, менш різноманітної системи. Найнебезпечніше те, що ці збіднілі екосистеми менш стійкі і тому більш вразливі до небажаних змін, багато з яких викликані людьми.

Існує сильний зв'язок між біорізноманіттям та кліматом, який все частіше визнається наукою та суспільством: повні та функціональні природні екосистеми захоплюють та зберігають атмосферний вуглець, що допомагає пом'якшити зміни клімату (AFP)

Екосистеми, крім того, що є повноцінними, повинні бути функціональними: недостатньо, щоб присутні ключові види, але вони також повинні бути присутніми в достатній кількості для виконання своїх екологічних ролей. Колив регіоні кількість особин виду зменшується до мінімальних значень, ми говоримо, що ми стикаємося з функціональним або екологічним вимиранням, яке передує числовому або тотальному вимиранню, представленому зникненням всіх особин.

Іншими словами, кілька особин виду, присутніх в місцевості, не гарантують, що вид виконує свою роль в екосистемі, що включає важливі взаємодії між різними видами. Осьчому ревайлдинг стосується не тільки відновлення ключового виду, який відсутній у природній системі(цей процес називається реінтродукцією),але й збільшенням кількості видів, популяції яких зменшуються(процес добавки). Вобох випадках один протікає тільки в тому випадку, якщо відсутність або зниження є результатом діяльності людини.

Важливо зазначити, що, як процес екологічного відновлення, ревайлдинг є складним і передбачає певну ступінь невизначеності щодо кінцевого результату, він зосереджується на відновленні процесів і не обов'язково на відновленні первозданних початкових станів. Іншими словами, існує ймовірність того, що після завершення роботи деякі характеристики оригінальної екосистеми не будуть відновлені і що нові функції, які були відсутні в ній, будуть спостерігатися.

Існуєтакож сильний зв'язок між біорізноманіттям та кліматом , який все частіше визнається наукою та суспільством:повні та функціональні природні екосистеми захоплюють та зберігають атмосферний вуглець, що допомагає пом'якшити зміни клімату. Цюємність зберігання можна збільшити з 1,5 до 12 разів, реалізуючи проекти ревайлдингу , які відновлюють види, які відіграють ключову роль в екосистемах та екологічних взаємодіях, частиною яких вони є. «Анімація вуглецевого циклу» - це концепція, яка пояснює це збільшення потужності захоплення та зберігання вуглецю екосистемами в результаті виконання проектів ревайлдингу.

Минуле, сьогодення та майбутнє: впровадження ревайлдингу в Аргентині

Аргентина - восьма за величиною країна у світі, з надзвичайно великою різноманітністю місць проживання: прокатсавани та помірні степи, через тропічні тропічні ліси на північ та покриту льодом Антарктиду на південь (Матіас Ребак)

Аргентина, одна з країн з найбільшою втратою фауни в Південній Америці, представляє унікальну можливість стати лідером у розвитку ревайлдингу. Удіалозі з цими засобами масової інформації Себастьян ді Мартіно, біолог та директор з охорони в Rewilding Argentina, сказав, що «для цього нам потрібно діяти і працювати над тим, щоб не тільки захистити те, що залишилося, але й відновити те, що ми втратили; існує нагальна потреба відновити наше природне середовищ, навіть у місцях, які ми помилково вважаємо незайманими, таких як Національні парки та інші заповідні території нашої країни».

«З 2007 року ми працюємо в Ібері, і результати дуже задовільні не тільки через кількість видів, які були знову введені і які вимерли,а й тому, що великий природний парк площею 750 000 га побудований або призначений. Обидвазаходи проводилися з великою суспільно-політичною підтримкою. З великою гордістю сьогодні аргентинці можуть сказати, що Ібера стала, безумовно, найамбітнішим багатовидовим проектом реінтродукції в Америці», - пояснив він.

Для експерта «Аргентина - країна, де були розроблені знання та технології, а людські ресурси пройшли навчання для реалізації цієї стратегії. Мизмогли розвинути знання, щоб зв'язати роботу з людьми та економікою. У нас є можливість піднятися в інші регіони, як це робимо зараз в El Непроникний або в парку Патагонія. Це стратегія, яка в значній мірі була недорозвинена в Латинській Америці і, без сумніву, результати Iberá ставлять нашу країну на карту збереження у всьому світі».

На закінчення Томпкінс підкреслив: «Я переконаний у підприємницькій здатності та ставленні людей. Милюбимо займатися, розвиватися і діяти. Ось чому я думаю, що нам потрібно спрямувати цю енергію на відповідальну та регенеративну дію, яка повертає та відновлює середовище проживання видів, які є нашими супутниками подорожей. Щобпродовжувати ділитися Планетою, нам потрібно, щоб кожен відіграв свою унікальну роль в екосистемі. Явірю в мир між нами та іншими видами. Я думаю, що нам потрібно більше миру і терпимості не тільки між людьми, але і між усім живим».

Дні тому, в рамках Всесвітнього дня ревайлдингу, Fundación Rewilding Argentina опублікував безкоштовну книгу , в якій він переглядає понад два десятиліття досвіду роботи в проекті Iberá, переглядає загальну історію ревайлдингу та пропонує бачення майбутнього цієї стратегії збереження в Аргентині та Південна Америка. «Сьогодні як ніколи я пишаюся книгою, яку вони представляють, і всіма досягненнями, зробленими в перші роки їх створення. Той, хто в Ревайлдингу Аргентини, сподіваюся, допоможе змінити кризу вимирання», - підсумував він.

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