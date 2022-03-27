Netflix: Топ-5 трюків для перегляду серіалів з друзями в Інтернеті, налаштування субтитрів тощо

Netflix - одна з найбільш широко використовуваних потокових послуг на міжнародному рівні. Тим більше з популярністю Teen Mom 2, яка стала світовим трендом і дозволила залучати нових передплатників на платформу. Однак ця послуга, яка послужила багатьом в умовах пандемії, має певні секрети, які можна застосувати без проблем.

Це 5 відомостей, які не добре відомі про платформу і які дозволяють краще взаємодіяти для споживачів, які шукають більшої зручності на Netflix. Infobae приносить їх наступним.

5трюків для виконання на Netflix

Netflix постійно оновлюється: додані не тільки іконки з минулого, далеких чи близьких, але також список наповнений контентом, виробленим тією ж платформою, яка в останні роки стала одними з найкращих постановок у кіно і сучасне телебачення .

Це величезне море контенту та пропозицій може бути переважним, навіть іноді заплутаним, тому важливо знати всі хитрощі платформи , щоб максимально використати її та скористатися всіма її функціями:

Фото iPhone і iPad з відкритим Netflix. (фото: EFE/Седат Суна)

1. Насолоджуючись телешоу або фільмом з іншою людиною

Розширення, доступне для Google Chrome,«Партія Netflix», дозволяє двом віддаленим користувачам одночасно переглядати будь-який вміст, доступний на потоковій платформі, повністю синхронізовано.

Скачати Netflix партія для Google Chrome: netflixpartyplus.com

2. Видалення серії

Коли ви починаєте переглядати серію на платформі Netflix, портал зберігає цю інформацію, і кожен раз, коли людина отримує доступ до свого профілю, вміст відображається в розділі «Продовжити».

Однак може трапитися так, що користувач досі не насолоджувався епізодами і хоче покинути серіал; тобто вони хочуть перестати з'являтися в «Продовжити» або «Продовжити спостереження».

Якщо так, є спосіб видалити цей вміст: у профілі перейдіть до Облікового запису , а потім до Перегляду активності, де розташовані всі серіали чи фільми, які показуються або знаходяться в процесі роботи.

У той час користувач може сам видалити потрібний контент.

3. Якісна допомога

Якщо у вас є які-небудь питання або проблеми, потоковий портал Netflix пропонує диференційовану систему підтримки для своїх користувачів.

Будь-хто, хто має обліковий запис, може увійти на help.netflix.com/uk/,де також є можливість «живий чат» (почати чат) або «зателефонувати нам».

4. Приховані категорії і секретні коди

Існують конкретні коди, створені компанією, які полегшують доступ до певних категорій і підкатегорій. Кожен жанр і піджанр, такі як піджанри «Action» або «Classic», має свій код пошуку для зручної навігації.

Щоб використовувати їх, ви повинні ввести наступне в URL-адресі: http://www.netflix.com/browse/genre/xxx,де 'xxx' - це конкретний код, який ви хочете.

На офіційному веб-сайті What's On Netflix www.whatsonnetflix.com також можна отримати доступ до списків, відсортованих за алфавітом, в яких вказується весь вміст, доступний на платформі: можна фільтрувати за віковою групою, характеристика, мова, жанр, фільм за десятиліттями, режисер, по мережі та по франшизі.

5. Налаштуйте підписи

За замовчуванням субтитри Netflix білі, середні та м'яко підсвічені тінню.

Однак кожен користувач може створити свій власний стиль: їм потрібно перейти до Більше> Обліковий запис > Мій профіль і вибрати, як повинні відображатися субтитри.

Платформа пропонує десятки варіантів: рожеві, сині або зелені субтитри, а також можливість зробити літери ще більш читабельними з чорною рамкою.

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