Посібник із завантаження історій від інших користувачів в Instagram

Минулодавно, як Instagram Stories стали однією з головних визначних пам'яток соціальнімережі, оскільки багато додатківдуже сильно турбуються, щоб скопіювати їх. Багато людей використовують історії в Instagram, щоб говорити речі, але за своєю природою це змушує багатьох користувачів хотіти бачити їх знову, і не обов'язково, входячи в профіль користувача знову і знову.

Якщо вищесказане сталося з будь-яким читачем Infobae, важливо знати, що існують способи завантажити Instagram Stories з мобільного телефону , або Android або iOS . Дляцього існують різні веб-сайти для цієї мети і багато додатків в Google Play. Нижче наведено два варіанти, єдиною проблемою є реклама:

Осьяк можна завантажити Instagram Stories на пристрій Android

Серед безлічі варіантів в Google Play додаток для Android, який був обраний для цього процесу, називається Завантажити відео в Instagram. Він безкоштовний, 100% безпечний, має понад 10 мільйонів завантажень і має середній рейтинг 4.8 з 5 .

Завантажуйте відео з Інстаграм. (фото: Гугл Плей Маркет)

Після того, як він буде завантажений (він з'явиться як «IG Downloader» на вашому смартфоні ), вам потрібно зробити наступне:

1. Перейдіть в Instagram і скопіюйте посилання історії, яку ви хочете завантажити. Як? Торкнувшись значка трьох точок у верхньому правому куті та натиснувши «Копіювати посилання».

2. Потім відкрийте програму «IG Downloader » та натисніть «Вставити посилання» (посилання буде автоматично скопійовано до наданого місця). Можливо, вам буде запропоновано увійти в Instagram, щоб продовжити.

3. Натисніть «Завантажити» , і протягом декількох секунд він завантажиться.

4. Щоб зберегти, перейдіть до історії завантажених історій, натиснувши значок у верхньому правому куті.

4. Торкніться значка з трьома крапками, де ви хочете зберегти його, торкніться 'Поділитися' і виберіть «Завантажити фото» , щоб зберегти цю фотографію або відео в обліковому записі Google Photos .

IG Завантажувач. (фото: Завантажувач Відео в Instagram)

Осьяк можна завантажити історії Instagram на пристрій iPhone

Суворі правила App Store забороняють додаткам публічно дозволяти завантажувати історії інших користувачів на iPhone. Уцьому випадку рекомендація Infobae полягає в тому, щоб використовувати браузер (Safari ) і відкрити один з веб-сайтів, які існують на Інтернет для цієї мети.

Одним з найкращих варіантів, без сумніву, є StoriesDown, альтернативний і дуже простий метод (незважаючи на велику кількість оголошень) швидкого завантаження Instagram Stories, будь то відео чи фото. Очевидно, що ви також можете використовувати цю опцію на телефонах Android, якщо ви не хочете встановлювати будь-яку програму.

Історії для Instagram. (фото: Storiesdown)

Процес такий же простий, як введення імені користувача в наданому просторі та натискання кнопки «Пошук».

Всі історії, які користувач опублікував на той момент, будуть відображені негайно, в порядку від останнього до найдавнішого. Підкожним з них ви можете побачити кнопку «Завантажити». Торкнітьсяйого і прийміть завантаження.

Потім просто натисніть на синє коло на панелі Safari (що вказує на те, що завантаження завершено) і у спадному меню натисніть «Завантажити».

Коли з'явиться список завантаженого вмісту, торкніться вмісту, який ви хочете зберегти на iPhone, а потім торкніться класичної піктограми збереження iOS (нижній лівий кут), що дасть вам можливість поділитися файлом або зберігати його у смартфоні бібліотека.

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