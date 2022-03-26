Оскар 2022: скільки коштує статуетка Академії

Отримання статуетки «Оскар » є одним з найбільших досягнень для деяких художників кіноіндустрії, тому статуетка не продається. Однак Академія кіномистецтва та наук вирішила поставити ціну на трофей, щоб переможці не могли продати його , якщо хочуть від нього позбутися.

Щоб знати реальну та приблизну ціну статуетки «Оскар», ви повинні знати історію, що стоїть за нагородою, та як це робиться, оскільки в даний час одна з цих нагород коштує лише один долар, як це було встановлено Академією кінематографічних мистецтв та наук через закон, який він наклав у 1950 році.

Протягом 93 видань «Оскара» Академія кінематографічних мистецтв і наук доставила близько 3000 статуеток, які створюються кожного січня з твердої бронзи, покритої 24-каратним золотом. Вінвимірює 34,5 см, тому завдяки металам, що його складають, він важить приблизно4 кілограми, сказали в установі.

Нагорода «Оскар» не може бути продана переможцями чи кимось іншим, але вона була придбана в різних випадках (Фото: Twitter @Rqlxsrg)

З іншого боку, компанія Epner Technology, яка в даний час відповідає за виготовлення статуеток, поділилася тим, що їх склад:британ, 2% мідний сплав металу, 3% олово, 5% сурма (5%) і покрита 24-каратним золотом.

Завдяки їх характеристикам та способу їх виготовлення вважається, що виробнича собівартість кожної статуетки може становити приблизно 400 доларів США, але її фактична вартість становитиме більше одного мільйона завдяки своїй важливості.

І це те, що під час більшості перших нагород Оскар були створені з гіпсу і не мали того значення, яке вони придбали пізніше, не було великого занепокоєння, що хтось захоче отримати фінансову вигоду від цієї нагороди.

Однак, коли статуетки почали втрачатися, Академія запустила ініціативу, щоб їх можна було продати за максимальною ціною 10 доларів США, пізніше проголосила, що це буде лише один доларі не підлягає обговоренню.

Статуетку спочатку потрібно запропонувати Академії лише за один долар (Фото: Льюїс Джолі/пул через REUTERS)

У статуті, яким Академія поділилася на своєму веб-сайті, який у 2015 році був ратифікований суддею в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія через правову суперечку, яка існувала над нагородою, яку Джозеф С, Райт виграв у 1942 році в категорії « Найкращий художній напрямок для мюзиклу Мій Гал Сал», йдеться:

Однак протягом всієї історії втрачені Оскари продавалися за непомірними цінами. Одним з найвідоміших випадків було, коли Майкл Джексон купив його на аукціоні.

У 1999 році король поп-музики вирішив придбати за 1,4 млн дол . США статуетку, яка в 1940 році була нагороджена продюсером Девідом Селзником за його фільм «Віднесені вітром за кращу картину » і який був втрачений. Наразі ця нагорода не повернута Академії, оскільки вона, знову ж таки, безвісти.

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