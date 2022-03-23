Superfinanciera дасть зелене світло посиленій участі групи Гілінських у третій заявці на Суру та Нутресу

Foto de archivo. el empresario Jaime Gilinski habla durante una conferencia de prensa en Bogotá, Colombia, 11 de mayo, 2012. REUTERS/Fredy Builes

Через місяць після оголошення групи Gilinski про третю публічну пропозицію придбання акцій (поглинання) Sura та Nutresa, компаній Antioquian Business Group, в найближчі кілька годин фінансовий наглядовий передасть концепцію, яка дозволила б колишнім збільшитися його частка на 30,8 відсотка в Нутресі і 31,5 відсотка Сури.

За словами фахівця Андреса Морено Джарамілло, (Twitter @andresmania), Гілінський придбав би оцінку в 1,17 мільярда доларів песо в третій опі Сури; тоді як для Nutresa цифра акцій становитиме 2,73 мільярда доларів песо.

У версії EL TIEMPO Superfinanciera вивчає додаткові вимоги, проякі від конгломерату Валлекаукано продовжити третю заявку на поглинання, тому очікується, що після отримання останніх відповідей на групу Гілінських дати зелене світло для збільшення участі в Антіокія компаніях.

Ця концепція дозволить Колумбійській фондовій біржі відкривати операції з публікацією повідомлень про поглинання та реактивувати цінні папери - призупинені на 18 днів - для переговорів між покупцями та акціонерами.

Слід нагадати, що Гілінскіс розпочав цей процес з листопада 2021 року, за цей час рада директорів Сури двічі відхиляла заявку на поглинання, яку просувають бізнесмени Валлекаукано.

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Однак пропозиція на придбання міноритарних акцій за цінами, які досягли 40 000 доларів за папір, була одним з найважливіших економічних епізодів останніх років у сфері фондового ринку.

GilinskiGroup отримала схваленняфінансового нагляду на придбання цих акцій у січні минулого року, а згодом подала гарантію на відповідний акціонерний компонент Sura.

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Примітно, що з другою заявкою на поглинання Gilinski Group досягла історичної події, змінивши склад бізнес-групи Antioquia (GEA), отримавши 33,05% акцій Сури та 30,81% в Нутресі на ради директорів обох компаній.

Крім того, ще одним стратегічним кроком конгломерату Валлекаукано було приєднатися до ради директорів Нутреси на заході, що відбувся в Медельїні.

Гілінський, до скатертин в Нутресі

Фото файлу. Логотип колумбійського виробника оброблених харчових продуктів Nutresa помічений в його штаб-квартирі в місті Медельїн, Колумбія, 26 червня 2019 року. РЕЙТЕРИ/Луїс Хайме Акоста

Ось так сформувався корпоративний орган компанії, що належить GEA: вотчинними членами є Габріель Гілінскі, Гонсало Перес, президент Grupo Sura; Хорхе Маріо Веласкес, президент Групо Аргос; та Хуана Франциска Ллано, президент Сурамерикани.

З іншого боку, незалежних членів складається з Рікардо Фанденьо де ла Калле, який в даний час працює керівником банківського, фінансового права та ринків капіталу в юридичній фірмі Гомес Пінсон Зулета.

Решта членів були запропоновані кворумом: Хайме Альберто Паласіо та Максиміліано Лондоньо Аранго.

У заявах, зібраних SEMANA, публікація, в якій Гілінскіс має мажоритарного акціонера Хайме Гілінскі, висловиввдячність Карлосу Ігнасіо Галлего, президенту Нутреси. Бізнесмен зазначив, що настав час продовжувати якісну роботу з виробництва більшої доданої вартості компанії: «Ми будемо з вами штовхати таким же чином. Митут, щоб продовжувати підтримувати, продовжувати рости, надавати ідеї, маючи досвід, робити цю компанію не лише великою компанією, якою вона є сьогодні, але й такою, що має набагато перспективніше майбутнє».

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