Конституційний Суд схвалив фігуру військової допомоги в протестах

Повна палата Конституційного Суду схвалила військову допомогу як правовий інструмент, який може бути використаний у випадках зриву громадського порядку, таких як протести. Цяцифра закріплена в статті 170 Поліцейського кодексу і була реалізована урядом Івана Дуке минулого року в контексті демонстрацій національного страйку.

Дебати в пленарній палаті виникли в результаті позову, поданого Колумбійською комісією юристів (CCJ), в якому вони запевнили, що нормативні акти порушили вісім статей Політичної конституції. CCJ пояснила, що військова допомога надавала повноваження, подібні до тих, що здійснюються президентом через надзвичайні стани, тому вони вказали, що вона повинна розглядатися як закон ний закон, який регулює такі ситуації.

«Якщо чіткі та конкретні параметри тлумачення та використання поняття військової допомоги не встановлені, конституційна модель організації силових структур буде порушена і реалізація права на збори, публічну демонстрацію та протест буде підзагрозу», документ заяви прочитано.

Ще одним аргументом, висунутим CCJ, було те, що з'їзд республіки «вчинив порушення статутного резерву права проти основних прав». На думку Ради, військова допомога може бути використана для вирішення питань, пов'язаних з реалізацією права на збори, демонстрацію та протест. Він також зазначив, що військові сили візьмуть на себе функції, які несуть відповідальність Національної поліції.

Незважаючи на поданий позов, у презентації цього четверга судді проаналізували скаргу та підтримали положення голосом 6 до 2. Такимчином, національний уряд зможе скористатися військовою допомогою в умовах серйозного порушення безпеки та співіснування, або перед неминучим ризиком чи небезпекою, або зіткнутися з надзвичайною ситуацією чи громадським лиха.

Зі свого боку, президент запевнив Суд, що під час національного страйку захід необхідний. Воно виникло «коли під час реалізації права на публічну і мирну демонстрацію відбуваються акти насильства такого високого рівня, що вони порушують повні права і свободи громадян», - стверджував президент.

ВідповідьДержавної ради

Важливо зазначити, що в липні минулого року Державна рада призупинила постанову 575 від 2021 року, за допомогою якого уряд Івана Дуке надав заходи щодо відновлення громадського порядку, включаючи використання військових сил. Однак у листопаді того ж року вищий суд скасував вирок.

Після того, як Державна рада прийняла опікунство, принесене громадянами Калі, які відчували ризик здійснення свого права на соціальний протест, на життя та особисту недоторканність, належний процес і не піддаються примусовому зникненню, Національне агентство з правового захисту держави оскаржило це рішення.

Президент Дуке зазначив, що вони оскаржили рішення «тому що указ не про військову допомогу, а про вироблення конституційної ролі, яку Президент Республіки повинен доручити губернаторам і мерам з управління громадським порядком».

Саме суддя Сандра Ліссет Ібарра, радник доповідача, нарешті, оголосила дію опіки по піклуванню, яку демонстранти проти указу неприпустимим, залишивши призупинення військової допомоги без юридичної статі. Таким чином, рішенням Державної ради та Конституційного Суду цей засіб було схвалено в протестах, які може представити країна.

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