"Desde inlat estamos siempre con el radar puesto en la innovación, está en nuestro ADN. Y así fue que un día me encontré con Andrés quien me confió su idea: ´Quiero cambiar para siempre la forma en que compartimos nuestros datos profesionales a través de medios digitales´, me dijo, e inmediatamente avanzamos para ayudar a que su emprendimiento se catapulte mejor al mercado", aseguró Puebla.