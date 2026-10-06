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Receta de queso mascarpone casero, rápida y fácil

Esta preparación suave requiere únicamente diez minutos de trabajo activo, combinando nata con jugo de limón antes de dejar escurrir el suero en la heladera durante medio día para obtener la firmeza adecuada

Tazón con queso blanco cremoso y una cuchara, junto a un frasco de vidrio y un limón sobre una mesa de madera.
La receta básica utiliza medio litro de crema de leche con un mínimo de 35 por ciento de materia grasa - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En las casas de inmigrantes italianos del Río de la Plata, aprender a hacer el queso mascarpone casero era casi una cuestión de supervivencia culinaria. Sin importaciones ni delicatessen a mano, las familias resolvían con crema y un poco de acidez lo que la nonna pedía para el tiramisú del domingo.

Hoy este queso suave se volvió protagonista de postres clásicos como el tiramisú y mousses varias, pero también se usa en salsas y rellenos salados. Prepararlo en casa es una tradición que muchas familias italoargentinas mantuvieron viva, sobre todo en los barrios donde la pastelería casera todavía manda.

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Receta de queso mascarpone casero

Se trata de una crema untuosa y sedosa, de color blanco marfil, que se obtiene al cuajar crema de leche con un ácido suave y calor controlado. A diferencia de otros quesos, no necesita cuajo ni fermentos especiales: solo requiere paciencia para colar el suero sobrante y lograr la textura firme pero cremosa que lo caracteriza.

Tiempo de preparación

El tiempo total ronda las 12 horas, pero la mayor parte es espera pasiva. El trabajo activo no supera los 10 minutos, la cocción apenas 5 minutos, y el resto corresponde al colado en heladera (entre 8 y 12 horas).

Ingredientes

  • 500 ml de crema de leche (mínimo 35% de materia grasa)
  • 1 cucharada de jugo de limón o 1 cucharadita de ácido cítrico
  • Una pizca de sal (opcional)
Un frasco de vidrio con la etiqueta Queso Mascarpone Casero, una cuchara, un batidor de varillas, un limón y cuencos sobre una mesa.
El queso mascarpone se utiliza como ingrediente principal del tiramisú y también en la preparación de salsas o rellenos salados - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer queso mascarpone casero, paso a paso

  1. Colocar la crema de leche en una cacerola de fondo grueso y llevar a fuego medio.
  2. Calentar hasta que llegue a los 85℃, sin dejar que hierva. Usá un termómetro de cocina si tenés: es clave no pasarse de temperatura para que la crema no se corte de forma irregular.
  3. Retirar del fuego y agregar el jugo de limón de a poco, revolviendo suave con cuchara de madera.
  4. Dejar reposar 2 minutos sin tocar. La mezcla empezará a espesar y notarás pequeños grumos cremosos.
  5. Volcar la preparación sobre un colador forrado con un lienzo de tela fina o varias capas de gasa, apoyado sobre un bol.
  6. Tapar con film y llevar a la heladera entre 8 y 12 horas, dejando que escurra el suero por gravedad. Cuanto más tiempo repose, más firme queda el mascarpone.
  7. Pasado ese tiempo, retirar el queso del lienzo y guardarlo en un frasco hermético. Sumar una pizca de sal si se va a usar en preparaciones saladas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 250 gramos de mascarpone, equivalente a 6 porciones de 40 gramos cada una.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 180 kcal
  • Grasas: 19 gr
  • Carbohidratos: 1 gr
  • Proteínas: 1 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El mascarpone casero se conserva en la heladera, dentro de un recipiente hermético, hasta 5 días. No se recomienda congelarlo, porque al descongelar pierde su textura cremosa y se separa.

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