Los cortes y estilos masculinos más destacados de la Semana de la Moda de París 2024

Los estilos que se vieron durante el evento marcarán tendencia en la próxima temporada

Generalmente, mis artículos están muy enfocados a la mujer, sin descuidar al hombre. Pero este estará enteramente dedicado al look masculino, aunque, mujeres, estén atentas para guiar a su media naranja.

La Semana de la Moda de París siempre es un evento esperado con ansias, y los desfiles de hombres de la semana pasada no decepcionaron. Este año las tendencias para la próxima temporada Primavera-Verano 2025 fueron reveladas con gran estilo y elegancia.

Aunque las pasarelas nos mostraron la moda para hombre, las celebridades asistentes a los desfiles no se hicieron esperar. Es por eso que te dejo: cómo puedes adaptar esos estilos de peinado a tu vida diaria. Qué productos usar y qué técnica debes aplicar.

Obviamente, destacados diseñadores presentaron no solo innovaciones en moda, sino también en estilos de cabello que marcarán tendencia para la próxima temporada.

Maluma

El cantante lució un estilo con ondas naturales y pelo largo (@maluma)

Estilo : largo y suelto con ondas naturales.

Textura : cabello con textura y volumen, manteniendo un aspecto saludable y cuidado.

Acabado: el peinado tiene un acabado natural y relajado, destacando las ondas suaves y el movimiento del cabello.

Paso a paso

1. Lavar y preparar el cabello

Lava tu cabello con un champú y acondicionador hidratante para asegurarte de que esté suave y manejable.

Aplica un protector de calor para proteger tu cabello del daño térmico.

2. Aplicar mousse o crema para definir

Aplica una cantidad generosa de gel o crema para definir rizos y ondas sobre el cabello húmedo, distribuyéndolo uniformemente desde las raíces hasta las puntas.

A modo de repaso: para el estilo de Maluma, usa productos hidratantes, aplica mousse, seca con difusor y finaliza con spray de fijación ligera. REUTERS/Mario Anzuoni

3. Secar con difusor

Usa un secador de pelo con difusor para secar tu cabello. Inclina la cabeza hacia abajo mientras secas para maximizar el volumen en las raíces.

Usa tus manos para amasar y definir las ondas mientras secas, manteniendo el difusor en movimiento constante.

4. Peinar con peine de dientes anchos

Una vez que el cabello esté seco, usa un peine de dientes anchos para desenredar y definir las ondas, manteniendo el volumen y la textura natural del cabello.

5. Aplicar spray de fijación ligera

Aplica un spray de fijación ligera para mantener las ondas en su lugar sin hacer que el cabello se sienta rígido.

Rocía ligeramente desde una distancia de unos 15-20 centímetros para una distribución uniforme.

Consejos adicionales

Mantén el cabello hidratado : usa productos hidratantes y realiza tratamientos de acondicionamiento profundo regularmente para mantener el cabello suave y manejable.

Realza la textura natural : si tu cabello no tiene ondas naturales, puedes usar una rizadora ancha para crear ondas suaves antes de usar el difusor.

Productos de calidad: usa productos de alta calidad para el cuidado del cabello y la protección contra el calor para asegurar un acabado profesional.

Pharell

Este look necesita de un corte cada 1 o 2 semanas para mantenerlo (@louisvuitton)

Estilo : corte de cabello al ras.

Textura : cabello extremadamente corto y bien mantenido, con un acabado limpio y fresco.

Acabado: el peinado tiene un aspecto muy pulido, resaltando la estructura facial de Pharrell y complementando su look moderno y elegante.

Paso a paso

1. Preparar el cabello y cuero cabelludo

Lava tu cabello y cuero cabelludo para asegurarte de que estén limpios y libres de aceites y residuos.

2. Cortar el cabello

Usa una máquina eléctrica con una longitud de guarda muy baja (generalmente un número 1 o 2) para cortar el cabello de manera uniforme.

Comienza por los lados y la parte trasera, moviendo la maquina contra la dirección del crecimiento del cabello para un corte uniforme.

Continúa con la parte superior, asegurándote de que todo el cabello tenga la misma longitud.

3. Definir y detallar

Usa el peine de dientes finos para peinar cualquier área que necesite ajuste.

Si deseas un acabado extremadamente limpio, puedes utilizar una afeitadora o una maquina sin guarda para afeitar completamente las áreas alrededor de las orejas y el cuello.

Para el estilo de Pharrell, lava y corta tu cabello al ras, hidrata el cuero cabelludo y revisa el estilo para un acabado pulido y fresco. REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo

4. Hidratar el cuero cabelludo

Aplica un suero hidratante en el cuero cabelludo para mantener la piel suave y bien cuidada.

Puedes usar aftershave para el cuero cabelludo si sientes alguna irritación después del corte

5. Revisar y ajustar

Usa un espejo de mano para revisar la parte trasera de la cabeza y asegurarte de que el corte es uniforme.

Realiza cualquier ajuste necesario con la maquinilla o la afeitadora.

Consejos adicionales

Mantén el corte fresco : para mantener este look, recorta tu cabello cada 1-2 semanas.

Cuidado del cuero cabelludo : usa productos específicos para mantener el cuero cabelludo hidratado y saludable.

Visita a un profesional: si deseas un acabado extremadamente pulido, considera visitar a un barbero profesional.

Bad Bunny

Es esencial mantener fresco el corte y el diseño para poder lucir este estilo (@newreligiondata)

Estilo : corte de cabello corto y pulido con un diseño moderno.

Textura : cabello con un acabado limpio y estructurado.

Acabado: el peinado tiene un aspecto fresco y bien definido, con un diseño en la parte lateral que añade un toque distintivo y contemporáneo.

Paso a paso

1. Lavar y preparar el cabello

Lava tu cabello con un champú y acondicionador hidratante para asegurarte de que esté suave y manejable.

Aplica un protector de calor para proteger tu cabello del daño térmico.

2. Secar el cabello

Seca tu cabello con un secador, usando un peine de dientes finos para dirigir el cabello y mantenerlo liso mientras se seca.

3. Aplicar cera o gel de fijación

Aplica una pequeña cantidad de cera o gel de fijación fuerte sobre el cabello seco. Usa tus dedos para distribuir el producto uniformemente y peina el cabello en la dirección deseada.

Si tienes un diseño en el lateral, asegúrate de que el producto no lo cubra demasiado para que el diseño siga siendo visible.

Se pueden utilizar ciertos productos para mantener la forma y el estilo del cabello (@roccodonnaprofessional)

4. Fijar el peinado

Usa una laca para el cabello de fijación fuerte para mantener el peinado en su lugar sin hacer que el cabello se sienta rígido.

Rocía ligeramente desde una distancia de unos 15-20 centímetros para una distribución uniforme.

Consejos adicionales

Mantén el corte fresco : para mantener este look, recorta regularmente los bordes y el diseño lateral.

Productos de calidad : usa productos de alta calidad para el cuidado del cabello y la fijación para asegurar un acabado profesional.

Diseño personalizado: si deseas un diseño específico en el lateral, visita a un peluquero profesional que pueda crear líneas precisas y limpias.

Christian Nodal

Los rizos son los protagonistas en este look que marcará tendencia (@nodal)

Estilo: corte de cabello corto y rizado.

Textura: cabello con rizos definidos y volumen natural.

Acabado: el peinado tiene un aspecto natural y saludable, con rizos bien definidos que enmarcan el rostro de manera elegante.

Paso a paso

1. Lavar y preparar el cabello

Lava tu cabello con un champú y acondicionador específicamente formulados para cabello rizado para mantener los rizos hidratados y manejables.

2. Secar el cabello

Usa una toalla de microfibra o una camiseta de algodón para secar suavemente tu cabello, evitando el frizz y manteniendo la forma natural de los rizos.

3. Aplicar crema o gel para definir rizos

Aplica una cantidad generosa de crema o gel para definir rizos sobre el cabello húmedo, distribuyéndolo uniformemente desde las raíces hasta las puntas.

Usa un peine de dientes anchos para desenredar el cabello y asegurarte de que el producto esté bien distribuido.

Para el estilo de Nodal, lava con productos específicos para rizos, aplica crema definidora, seca con difusor y ajusta los rizos con los dedos para un acabado natural. (Captura de pantalla Instagram @nodal)

4. Secar con difusor

Usa un difusor acoplado al secador de pelo para secar tu cabello. Coloca el difusor cerca del cuero cabelludo y seca el cabello en secciones, usando tus manos para levantar y definir los rizos.

Mantén el difusor en movimiento constante para evitar el frizz y asegurar un secado uniforme.

5. Definir y ajustar

Una vez que el cabello esté seco, ajusta y define los rizos con los dedos si es necesario. Puedes aplicar un poco más de crema o gel para mantener la definición.

6. Fijar el peinado (opcional)

Si deseas una fijación adicional, aplica un spray de fijación ligera para mantener los rizos en su lugar sin hacer que el cabello se sienta rígido.

Consejos adicionales

Mantén el cabello hidratado: usa productos hidratantes y realiza tratamientos de acondicionamiento profundo regularmente para mantener los rizos suaves y manejables.

Evita el frizz : usa una funda de almohada de seda o satén para dormir, lo que puede ayudar a reducir el frizz y mantener la forma de los rizos.

Productos de calidad: usa productos de alta calidad específicos para cabello rizado para asegurar un acabado profesional y mantener la salud del cabello.

Vernon

Este estilo hace énfasis en el volumen y las ondas naturales (@vernonline)

Estilo : cabello corto con ondas naturales y volumen en la parte superior.

Textura : cabello con una textura suave y manejable, manteniendo un aspecto natural y saludable.

Acabado: el peinado tiene un aspecto pulido y estructurado, con ondas definidas que enmarcan el rostro de manera elegante.

Paso a paso

1. Lavar y preparar el cabello

Lava tu cabello con un champú y acondicionador hidratante para asegurarte de que esté suave y manejable.

Aplica un protector de calor para proteger tu cabello del daño térmico.

2. Aplicar mousse o crema para definir

Aplica una cantidad generosa de mousse o crema para definir ondas sobre el cabello húmedo, distribuyéndolo uniformemente desde las raíces hasta las puntas.

3. Secar con difusor

Usa un secador de pelo con difusor para secar tu cabello. Inclina la cabeza hacia abajo mientras secas para maximizar el volumen en las raíces.

Usa tus manos para amasar y definir las ondas mientras secas, manteniendo el difusor en movimiento constante.

Los estilos pueden mantenerse con sprays de fijación para que duren más tiempo (@roccodonnaprofessional)

4. Peinar con peine de dientes anchos

Una vez que el cabello esté seco, usa un peine de dientes anchos para desenredar y definir las ondas, manteniendo el volumen y la textura natural del cabello.

5. Aplicar spray de fijación ligera

Aplica un spray de fijación ligera o un spray seco para textura para mantener las ondas en su lugar sin hacer que el cabello se sienta rígido.

Rocía ligeramente desde una distancia de unos 15-20 centímetros para una distribución uniforme.

Consejos adicionales

Mantén el cabello hidratado : usa productos hidratantes y realiza tratamientos de acondicionamiento profundo regularmente para mantener el cabello suave y manejable.

Realza la textura natural : si tu cabello no tiene ondas naturales, puedes usar una rizadora grande para crear ondas suaves antes de usar el difusor.

Productos de calidad: usa productos de alta calidad para el cuidado del cabello y la protección contra el calor para asegurar un acabado profesional.

Ahora sí, no hay pretexto para no estar a la moda, habla con tu estilista y adopta el estilo que más te parezca, pero fíjate bien de tener los productos y las herramientas necesarias en casa para lograr tu look con éxito.