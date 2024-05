Premios Gardel 2024: los mejor y peor vestidos de la alfombra roja más esperada por la música argentina

Todos los estilos bajo la lupa de los expertos

El Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires se vistió de gala para recibir a las mayores estrellas de la música argentina en la entrega de los Premios Gardel 2024. Se trata de la 26ª edición de los galardones que otorga la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif). Al igual que en los últimos años, la ceremonia cuenta con destacados números musicales. Sin embargo, antes de pisar el escenario pasaron por la alfombra roja, momento en el que quedaron bajo la atenta mirada de los reconocidos diseñadores Gustavo Pucheta y Verónica de la Canal. La voz de los expertos a lnfobae.

Quiénes fueron los mejor y peor vestidos de los Premios Gardel 2024

Lali Espósito

La actriz y cantante optó por un vestido largo y elegante de encaje negro, con transparencias. De cuello alto y manga larga, con detalles intrincados que cubren los brazos y el torso, y se extiende hasta el suelo con una falda de corte ajustado y fluido

Al analizar el estilo de la artista, Pucheta indicó: “Lali entendió todo y vino a dejarnos un momento en la alfombra de los Gardel. Tiene todos los ítems: transferencia, corsetería y una silueta que la acompaña perfectamente”.

En tanto, De la Canal indicó: “¡Divina! Me gusta la morfología del vestido y las combinaciones de texturas. El pelo está muy bien y todo su estilismo en general la acompaña muy bien y amalgama muy bien todo su look”.

Taichu

Con un body negro ajustado, de escote pronunciado y un abrigo largo de piel sintética en tonos marrones y grises, el look de la cantante no fue visto con buenos ojos por los expertos

“A veces ser transgresora y querer marcar una tendencia tiene un equilibrio. Acá, el abrigo me gusta muchísimo y ella tiene un físico fabuloso, pero faltó esa magia para que el vestido sea sexy sin estar tan expuesta”, afirmó De la Canal.

Y agregó: “Quedó a la mitad. Le falta un cat suit transparente debajo de ese maillot o unas medias con mucho diseño, u otro tipo de calzado. En vez de ser un atuendo jugado o de tendencia, se quedó por la mitad”.

Nicki Nicole

Con un vestido largo y ajustado de material metálico plateado, que le da un aspecto futurista y glamuroso, este vestido de corte sirena, ajustado al cuerpo hasta las rodillas y fue elogiado por los expertos

“Nicki entendió todo. Fue a generar un momento en la alfombra de los Gardel. La liquidez que se ve en el total del género de su vestido es tremendo El color hasta parece estar conceptualizado en función a la escenografía”, dijo Pucheta sobre Nicole.

La Joaqui

Con un vestido largo de tul transparente de color beige, de diseño fluido y etéreo, con detalles de drapeado, la cantante volvió a convertirse en una de las mejores vestidas de la noche

“Muy linda la elección de color y la textura del género para el vestido”, sostuvo De La Canal.

Ariel Pucheta

Audaz y sofisticado, pero fiel a su estilo, el legendario cantante de Ráfaga lució una chaqueta de lentejuelas azul eléctrico que combinó con una camisa negra y pantalones ajustados negros

Para Pucheta, la sastrería fue el ítem que se robó todas las miradas en la alfombra: “Apareció en todas sus variantes y combinaciones”. “Vemos algo que marca puramente la identidad de una banda que se representa en este conjunto con los apliques y prendas anatómicas”, agregó.

Rusherking

Con estilo moderno y vanguardista, de un abrigo largo gris y pantalones amplios a juego, con un suéter negro de cuello alto, zapatos negros elegantes y un collar llamativo que añadió un toque de originalidad

Según De la Canal, “esto es lo que estábamos esperando ver en una alfombra. Está impecable, marcando tendencia, colores, presencia y detalles en el estilismo. Esa polera, la cadena. Todo impecable”.

Miranda!

Juliana Gattas lució un conjunto de traje negro oversize con pantalones anchos, combinado con una camisa blanca y una corbata dorada, acentuando su look con guantes negros y gafas de sol grandes. Ale Sergi, en tanto, optó por un traje de terciopelo negro combinado con una camisa blanca y zapatillas deportivas blancas, también completa con gafas de sol oscuras

“La silueta que eligieron ambos, las materialidades de sus sastrerías y los accesorios seleccionados, hacen a una propuesta más que acertada y con todos los ítems de tendencia. Hablemos de la corbata de ella, tipo trenza de cabello. El largo de pantalón, la morfología de los guantes y el sesgo masculino van en fusión con él. Ellos son bárbaros, lo demostraron en estos looks”, dijo Pucheta.

Flor Vigna

Con un look audaz y fresco, compuesto por un top de nudos y una falda con aberturas, la artista completó su estilo con un abrigo largo de piel sintética en tono claro y zapatillas deportivas brillantes

De la Canal, agregó: “Siento que no la favorece ese look, no me da alfombra roja ni moderno. No termina de ser un look para esa ocasión, ella es preciosa y no la favorece”.

NOTICIA EN DESARROLLO