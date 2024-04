Guía esencial para la barba perfecta: cuál elegir según la forma del rostro y el estilo personal

El estilo de barba se debe elegir a partir de la forma del rostro y del tipo de cabello que se tiene (Freepik)

Desde hace un par de años o un poco más, la barba en los hombres ha estado en tendencia, esto no significa que antes no se usaba, pero ahora es más popular que nunca. Cualquier tipo de barba y estilo lo hemos visto desde las pasarelas más famosas del mundo, hasta en cualquier espectacular mostrando marcas de ropa masculina, chicos por la calle, en fin, la barba la hemos visto por todos lados.

Estamos viviendo un momento donde el ser auténtico y tener un estilo personal es básico, y la barba se ha convertido en el distintivo definitivo para el hombre contemporáneo. Desde las barbas meticulosamente recortadas hasta las desenfadadas y llenas de carácter, la tendencia en barbas para hombres está en auge como nunca.

Igualmente, dentro del mundo de la “barba” los barberos se han puesto de moda. Cuál es la diferencia entre un barbero y un estilista, aquí te lo digo:

Los barberos le brindan un cuidado más especializado a las barbas

1. Barbero:

Los barberos se especializan principalmente en el cuidado y el estilo de la barba y el vello facial de los hombres.

Su formación se centra en técnicas de afeitado, recorte y diseño de barbas, así como en el uso de herramientas como navajas de afeitar y tijeras de barbería.

Además de la barba, los barberos también pueden ofrecer servicios de corte de cabello clásico para hombres.

Los barberos suelen trabajar en barberías tradicionales, donde el ambiente es más masculino y se centra en la experiencia del cliente.

2. Estilista del Cabello:

Los estilistas del cabello, también conocidos como peluqueros, se especializan en el corte, el peinado y el cuidado del cabello, tanto de hombres como de mujeres.

Su formación abarca una variedad de técnicas de corte, coloración, peinado y tratamiento del cabello.

Los estilistas del cabello trabajan en salones de belleza que atienden a una clientela diversa, ofreciendo una amplia gama de servicios para el cabello.

Además del cabello, algunos estilistas también pueden ofrecer servicios de depilación, manicura, pedicura y tratamientos faciales, entre otros.

Los diferentes estilos de barba pueden reflejar la personalidad de múltiples maneras (Freepik)

Ahora ya sabes la diferencia, si tienes barba y quieres cuidado especializado, busca un barbero de confianza. Si estás pensando cambiarte de look por completo, tanto el estilista como el barbero pueden trabajar mano a mano para hacerte un “make over” espectacular.

Entonces, si buscas el cambio de look express, déjate la barba. Pero ¿cómo encontrar la barba perfecta para ti? Te cuento.

Lo primero es importante definir tu estilo. No todas las barbas son iguales, al igual que no todos los rostros lo son. Para encontrar la barba ideal, es esencial considerar la forma de tu rostro y el tipo de barba.

1. Barba Completa o Full Beard

Este tipo de barba es ideal si se busca un aspecto más moderno (@fianceesbodas)

Esta es la barba más clásica y completa, que cubre toda la zona de la mandíbula, el mentón, las mejillas y el cuello, creando una apariencia densa y masculina. Si tienes una mandíbula predominante, opta por una barba completa para equilibrar tus rasgos.

2. Barba de Chivo o Goatee

Los hombres con mandíbulas más predominantes podrían optar por este estilo clásico (@fianceesbodas)

Un estilo de barba más focalizado que se concentra únicamente en el mentón, a menudo en forma de pequeña barba puntiaguda o en una forma más amplia, proporcionando un aspecto distintivo y moderno.

3. Barba de Línea de Cuello o Neckline Beard

Puede ser ideal para los hombres de cara más redondeada ya que delimita y resalta la zona de la mandíbula (@beardlongofficial)

Este estilo de barba se ha vuelto cada vez más popular por su apariencia limpia y definida. Se define con una línea clara en el cuello para delimitar el crecimiento del vello facial, manteniendo un aspecto ordenado y bien cuidado. Ideal para rostros más redondeados pueden optar por una barba más angular para definir la línea de la mandíbula

4. Barba de Candado o Handlebar Beard

Es un estilo de barba que da un toque vintage y queda bien en todos los rostros (@fianceesbodas)

Aunque menos común que otros estilos, el Handlebar Beard ha ganado popularidad en los últimos años.

Se caracteriza por un bigote que se conecta con la barba en el mentón o se curva hacia arriba en las puntas, a menudo con las puntas largas y rizadas, lo que añade un toque de estilo vintage y sofisticación. Esta barba es muy favorecedora para la mayoría de los tipos de rostros.

5. Barba de Muesca o Notched Beard

Este estilo es original y distintivo, ideal para los hombres con caras alargadas (@fianceesbodas)

Este estilo único de barba presenta una muesca o recorte en el centro del mentón, creando una apariencia distintiva y original que atrae la atención sin ser demasiado llamativa. Los hombres con caras alargadas pueden beneficiarse de una barba más corta y bien recortada.

Estilo de vida y cabello

Tu estilo de vida y tipo de cabello también influyen en la elección de tu barba. Si llevas un estilo de vida activo, una barba más corta y fácil de mantener puede ser la mejor opción. Por otro lado, si te consideras un hombre de negocios con un sentido de estilo impecable, una barba bien cuidada y esculpida podría ser tu sello distintivo. Además, el tipo de cabello que tienes también es un factor importante. Si tienes cabello grueso, es posible que desees optar por una barba más densa y completa, mientras que, si tienes cabello fino, una barba más corta y recortada puede ser más favorecedora.

Mantener una barba impecable requiere dedicación y los cuidados adecuados, al dejarte la barba te tienes que comprometer a visitar a tu barbero regularmente para mantener la forma y el estilo de tu barba. Dependiendo de la velocidad de crecimiento de tu vello facial, es recomendable programar una cita cada dos o tres semanas para mantenerla en óptimas condiciones.

Junto con esta tendencia de la barba, el desarrollo de productos para cuidado especializados para la barba no se ha hecho esperar. Hoy en día, vemos cualquier cantidad de marcas de productos en el mercado, escoge la que más te convenza. Una rutina de cuidado de la barba efectiva comienza con los productos adecuados.

Los productos específicos para barbas las hidratan y mejoran su aspecto (Getty)

Los aceites y bálsamos para barba son imprescindibles para mantener tu barba suave, hidratada y libre de enredos. Ten en mente que la barba es pelo, tal como tienes en la cabeza, pero con otra textura, generalmente más gruesa y al salir directamente de la cara, los aceites naturales de tu rostro afectaran directamente a tu barba. Pero, tienes que saber aplicar estos serums, asegúrate que no sean oleosos o grasosos, que sean de rápida absorción y nutritivos. Aplícalos solo en el pelo, sin tocar la piel.

Además, un buen champú y acondicionador para barba pueden ayudar a mantenerla limpia y saludable. No olvides un peine o cepillo de calidad para desenredar y dar forma a tu barba diariamente.

Productos para cuidado del cabello según Leonardo Rocco

Te puedo decir que la barba hoy en día no es solo un “accesorio”, es un “statement”, una declaración de tu personalidad. Yo creo que la mayoría de mi vida adulta he usado barba, es algo que es parte de mi personalidad, no me veo sin barba.

Anímate a probar, elige bien tu estilo, Pregúntale a tu estilista o acude a un barbero de confianza y experimenta. Con la combinación adecuada de cuidados y productos, cualquier hombre puede lucir una barba que refleje su verdadera esencia.