Oscar 2024: todos los looks de la red carpet más deslumbrante de Hollywood

Comenzó la red carpet más esperada por las estrellas del cine

En la edición 96 de los Premios Oscar, la máximas estrellas del cine mundial volvieron a copar la alfombra roja más esperada de la pantalla grande. Es que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas es un evento que reúne a actores, directores, cineastas y además de celebrities. Con el Dolby Theatre de Ovation Hollywood como pasarela indiscutida, los figuras mostraron todo su glamour y estilo en un evento único.

Para conocer cada uno de los looks, Infobae consultó a los diseñadores Roberto Piazza, Pablo Ramírez, Patricia Profumo, además del estilistas Facundo Verdini. Los puntos más destacados de la red carpet que marca tendencia en el mundo de la moda.

Todos los looks de la alfombra roja de los Premios Oscar 2024

La afamada actriz dijo presente con vestido a medida de Louis Vuitton. REUTERS/Sarah Meyssonnier

En palabras de Piazza, “Emma Stone me parece maravillosa, divina. El vestido es lindo. Es bello. Es un vestido repetitivo de dynasty look. Visto cerca de 60 mil millones de veces. Lo hice hasta yo en todas las telas que se te ocurren, es un vestido repetitivo, ya visto, sin lujos, sin nada que diga ‘wow’, que entre y que tenga glamour. Glamour significa glamour. Hechizo de amor. Que eran las brujerías que hacían en el siglo cuatro y cinco, donde la mujer entraba a una fiesta y decían wow, me hechizó de amor. La chica es divina y el vestido está muy bien hecho en un cloqué color verde agua, porque veo un color pastel muy suave. Pero le falta todo el lujo. Que amerita el Oscar”

Jamie Lee Curtis

La reconocida actriz Jamie Lee Curtis optó por un vestido de Dolce & Gabbana. REUTERS/Aude Guerrucci

Para Ramírez, “el look de Jamie ese vestido es muy Ramírez, es difícil que lo critique. Esta espléndida, es un corte que ya lo usa. El año pasado usó ese estilo, pero en color nude. Me encanta su pelo, ese brazalete solamente y la silueta. Me parece muy lindo ese vestido y le queda muy bien. Es clásico y sobrio”.

Eva Longoria

Luciendo un vestido de Tamara Ralph y joyas de Boucheron, Eva Longoria dijo presente en la red carpet. REUTERS/Aude Guerrucci

En opinión de Profumo, “hace tiempo que Eva Longoria elige outfits básicos, simples y austeros, prefiere no equivocarse a la hora de adoptar su outfit y no correr riesgos y esta no es la excepción, aunque en esta maravillosa gala podría haberse jugado y aprovechar más a lucirse con la alta costura para los ojos del mundo”.

Jodie Foster

La nominada como nominada a Mejor Actriz Secundaria por Nyad, Jodie Foster, pisó la red carpet con un vestido de Loewe. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Al analizar el estilo de Foster, Verdini afirmó: “Siento que el pelo está demasiado lacio, no tiene nada de movimiento. Me hubiese gustado agregar algunos pequeños flequillos como para darle movimiento en la parte del contorno del rostro o hacer en esa mecha larga adelante un movimiento. No me gusta mucho el pelo”.

Enzo Vogrincic

Enzo Vogrincic optó por un look formal para la alfombra roja

Sobre el actor uruguayo de La Sociedad de la Nieve, Piazza se vio en la disyuntiva de “evaluar la belleza, la juventud sobrevalorada, o el protocolo de lo que es un smoking con cuello, palomita, etcétera”. “Si evaluamos lo primero está perfecto y maravilloso; si vamos a lo que es el protocolo de la alta costura o del buen vestir, está desalineado, mal peinado, con el cuello de palomita levantado, sin moño, sin nada de adorno en el cuello que es lo que amerita”, opinó.

“No corresponde estar así vestido; en lo que el protocolo de la alta moda marca, le otorgo cinco puntos”, remarcó.

Para Profumo, “su outfit con saco de botones cruzados, usándolo abierto para exponer la camisa con cuello levantado y pantalón con faja alargando su tiro en cintura alta está a la altura de la gala”.

Kirsten Dunst

Kirsten Dunst optó por un total white que no terminó de agradar para la gala de la Academia (Reuters)

En la mirada crítica de Piazza, “es una mujer adulta preciosa, no puede ir con un vestido blanco con dos breteles que, además, le queda grande”. “Tiene una figura estupenda pero parece que no tenía ganas de ir”. Con él coincidió Profumo, al señalar: “Está impecable de estilo y look, adoptando un básico blanco con acertado make up y peinado, pero no alcanza para lucirse en esta noche mágica; una sobrefalda del mismo género o una capa translúcida con leves brillos y arrastre hubieran completado su outfit con un 10″.

Emily Blunt

Emily Blunt desfiló en la alfombra roja con un vestido de alta costura y joyas de Tiffany & Co. (Reuters)

La actriz de Oppenheimer hizo su entrada en la mítica red carpet con un vestido de Schiaparelli alta costura y joyas de Tiffany & Co.

A Ramírez no le pareció acertada la elección. “No me gusta el vestido de Emily, me encanta lo que está haciendo en Schiaparelli, pero este vestido, ese efecto se veía bien en el desfile y la modelo, pero me parece que no la favorece, como así tampoco el bordado, ni esos breteles flotando, me parece todo demasiado para sus proporciones. Definitivamente no me gusta”.

Eugene Lee Yang

Eugene Lee Yang y su imponente outfit pasaron por la red carpet de los Oscars 2024 (Reuters)

“Maravilloso traje, imponente haute couture en esta maravillosa pasarela, con una falda plato en raso bermellón y un tailleur al tono sumamente entallado y muy bien posado para la foto”, opinó Profumo sobre el outfit del cineasta, actor y autor, a quien le dio un puntaje de 10/10.

Colman Domingo

Colman Domingo está nominado a mejor actor protagonista por su papel en Rustin (Reuters)

“Me pongo de pie y aplaudo. ¡Bravo, Colman! Es pura vanguardia, retro, puro Oxford. Es un estilo antiguo, pero él está perfectamente vestido”, opinó deslumbrado Piazza del look del actor nominado como mejor actor protagonista por su papel en Rustin. “Los detalles son increíbles: los botones, el cuello, los pantalones, el corte del saco, todo está maravilloso”.

Lupita Nyong’o

Lupita Nyong'o poses on the red carpet during the Oscars arrivals at the 96th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 10, 2024. REUTERS/Sarah Meyssonnier

La estrella de Little Monsters pasó por la alfombra roja esta noche luciendo un vestido personalizado de Giorgio Armani Privé.

De su outfit Ramírez opinó: “Me parece una joya, ella está hermosa porque la silueta, el color, todo el trabajo de bordado, combinado con las plumas, le queda increíble y es hermoso. Se nota que es un Armani, que es uno de los pocos diseñadores y creadores vivos y vigentes con un estilo propio, trabajando con su nombre y haciendo esto”.

Margot Robbie

La actriz que dio vida a Barbie en el cine eligió un vestido de Versace para la gala de la Academia (Reuters)

El paso de la actriz que protagonizó a Barbie en la pantalla grande no pasó inadvertido en la gala del mundo del cine más esperada del año.

Del outfit elegido, Profumo opinó: “Un sobrio traje Versace con género brilloso en color negro de excelente corsetería y leve drapeado en la cadera, es un lindo vestido pero insignificante para esta red carpet”. “Una sobrefalda, un vestido más amplio con arrastre en la parte inferior, o bien unos guantes hubieran completado el outfit para hacerlo más impactante”, señaló.

