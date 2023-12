Rock y solidaridad: el nuevo lanzamiento de Gibson Records impulsa una subasta benéfica para los refugiados armenios

La guitarra Gibson Les Paul Standard 2023 personalizada con la obra de arte “Nuestras montañas" que será subastada para los refugiados armenios (Gibson)

El rock y la solidaridad forman un dueto poderoso, y ese poder es más potente aún cuando se enfoca en los desplazados y refugiados sin hogar. La emblemática marca de guitarras e instrumentos musicales Gibson lanzó hoy su nuevo proyecto, la Gibson Band, que presenta su primer sencillo titulado “Deconstruction”, coescrito entre Serj Tankian de System of a Down y Cesar Gueikian, director ejecutivo de Gibson, con la destacada participación de Tony Iommi de Black Sabbath en la guitarra.

La canción ya se encuentra disponible en Gibson Records y lo que hace que este lanzamiento sea aún más especial es que tanto Gibson Records, Cesar Gueikian, Serj Tankian y Tony Iommi han decidido donar todas las ganancias derivadas de la venta de “Deconstruction”, así como los fondos recaudados en la subasta de una obra de arte única de Serj Tankian y una guitarra Les Paul personalizada.

Además, la Fundación Corporación América se compromete a igualar los fondos obtenidos en la subasta. Todos estos fondos se destinarán a la Iniciativa para refugiados de Artsaj del Fondo Armenia.

“Esta colaboración con Gibson presenta una oportunidad excepcional para que promovamos nuestro objetivo estratégico de tener un impacto significativo en Armenia”, señaló Martin Eurnekian, CEO de Corporación América y presidente de Aeropuertos Argentina 2000.

Los músicos Tony Iommi, Serj Tankian y Cesar Gueikian lideran el primer single de La Gibson Band (Gibson)

La conexión entre los colaboradores y la causa detrás de esta iniciativa es profunda. Serj Tankian, Cesar Gueikian y toda la familia Eurnekian tienen raíces armenias, lo que les ha llevado a apoyar al Fondo Armenia en su misión de proporcionar asistencia humanitaria a las comunidades de esa nación en todo el mundo.

Esta ayuda humanitaria se canaliza a través de proyectos de infraestructura, programas educativos, culturales, atención médica y asistencia en situaciones de desastre, así como apoyo directo a familias armenias.

“Estamos comprometidos a fomentar un cambio positivo dentro de nuestras comunidades, y nos comprometemos a contribuir con una donación al Fondo de Armenia que igualará los fondos generados por la subasta de la pintura de Serj y la guitarra Gibson Les Paul”, agregó Martín Eurnekian.

"Deconstruction" ft. Serj Tankian, Tony Iommi & Cesar Gueikian (Official Lyric Video)

La Gibson Band y el enfoque solidario

“El concepto de Gibson Band nació del amor por escribir y grabar nueva música y de tener un nuevo lugar para la colaboración entre nuestro equipo y nuestros artistas de Gibson. El primer single reúne múltiples emociones para mí, incluido el sueño de colaborar con Serj Tankian y Tony Iommi, dos artistas que admiro y que han sido influyentes y transformadores de muchas maneras. Serj y yo somos armenios de la diáspora, y decidimos que queríamos que ‘Deconstruction’ estuviera dedicado a la comunidad armenia”, señaló el argentino Cesar Gueikian, director ejecutivo de Gibson. Gueikian tocó y grabó con la banda Metallica entre muchas otras bandas.

Además de liderar la banda System of a Down, Serj Tankian también es un pintor avezado. La portada del sencillo “Deconstruction” es una obra de arte original de Serj Tankian titulada “Our Mountains”. La pintura se inspira en los picos gemelos del Monte Ararat, “un símbolo de la nación armenia y el lugar para el renacimiento de la civilización de Noé”, señaló el músico sobre la portada.

La pintura original de Tankian, “Nuestras Montañas”, junto con una Gibson Les Paul Standard personalizada con la misma obra de arte, se exhibirán en una exclusiva subasta global que tendrá lugar desde el viernes 8 de diciembre hasta el lunes 18 de diciembre, con cierre a las 11:00 a m PST a través de Julien’s Auctions.

Este proyecto musical y solidario demuestra el poder de la música para unir a las personas en torno a una causa noble. Los amantes de la música y los seguidores de estos talentosos artistas tienen la oportunidad de contribuir a una causa significativa mientras disfrutan de la música de Gibson Band.

Para obtener más información sobre esta iniciativa y cómo participar en la subasta, se puede visitar el siguiente enlace