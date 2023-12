Lila Moss recreó el icónico vestido lencero de su madre en los Fashion Awards 2023

Madre e hija, con 30 años de diferencia y un mismo estilo

Lila Moss, la modelo e hija de la estrella de las pasarelas Kate Moss homenajeó a su madre al lucir un vestido lencero similar al que llevó a la fama a su madre en los años 90.

Fue esta semana, en los Fashion Awards 2023, uno de los premios más esperados del mundo de la moda, que se llevaron a cabo en el Royal Albert Hall de Londres.

Suele decirse que la moda es circular y que, si de tendencias se trata, “todo vuelve”. Y eso parece haber pensado la joven de 21 años al momento de elegir su outfit para el evento.

Es que en la alfombra roja de los premios, Lila lució un vestido largo hasta los pies, estilo lencero, completamente transparente con un efecto plateado, con una cola less negra como único complemento, que claramente se veía por completo.

Para la edición 2023 de los Fashion Awards, Lila Moss decidió homenajear el icónico vestido que llevó a la fama a su madre (Reuters)

Hasta ahí, el look era idéntico al que su madre había usado en 1993, en la fiesta Look of the Year de Elite Model Agency, cuando con sólo 19 años saltó a la fama mundial.

Del modelo original, la sucesora de la supermodelo sólo cambió el escote, pues su vestido tiene un cut-out justo en la zona del busto, a diferencia del de su madre, que hacía que las transparencias no dejen nada librado al azar.

En los 30 años transcurridos desde que Kate fue el centro de atención de esa fiesta hasta la actualidad, la combinación simple pero efectiva fue un tema recurrente en el guardarropa de la modelo británica. Fiel referente del “menos es más”, supo imponer su estilo minimalista, y todo indica que su hija Lila, ahora modelo y estrella de portada de revistas destacadas por derecho propio, también desarrolló el gusto por este look .

Kate Moss y su amiga Naomi Campbell, en la fiesta Look of the Year de Elite Model Agency que cambiaría el destino de su carrera (Getty)

En la edición 2023 de los Fashion Awards se realizó un homenaje especial al diseñador de modas italiano Valentino Garavani, conocido simplemente como Valentino, quien acaba de cumplir 91 años.

Para la ocasión, Anne Hathaway, una de sus grandes musas, impactó con un diseño vintage de alta costura de la firma italiana, que le valió el galardón de una de las mejores vestidas de la noche.

Gwyneth Paltrow fue otra de las estrellas que eligió un look característico de Valentino. En su caso fue un “total red” con una creación de alta costura de la firma italiana.

Kate y Lila Moss empezaron sus carreras en el modelaje a los 14 años. Cuando Lila tenía 6, Kate compartió con la prensa su deseo de mantener a su hija fuera del foco público, expresando, “mi anhelo es que mi hija sea feliz, quiero que crezca como una niña normal, lejos de la fama”.

Lila Moss es también una verdadera influencer

Kate y Lila Moss han compartido escenario en la pasarela, consolidándose como el par madre-hija más estiloso. Ambas desfilaron en el espectáculo de Fendi en la Semana de la Moda de París 2021 y luego volvieron a modelar juntas en 2023.

Kate Moss es madre de una sola hija. Tras su relación con Johnny Depp desde 1994 hasta 1998, comenzó una nueva relación en los primeros años del 2000 con Jefferson Hack, editor de la revista Dazed. Fruto de su unión, nació Lila Grace Moss en 2002.