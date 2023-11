Arte, arquitectura y hospitalidad: cómo será el nuevo distrito cultural de Alan Faena en São Paulo

Alan Faena y su expansión en el continente, esta vez en Brasil con un nuevo proyecto

En el ámbito del arte, hay figuras que destacan no solo por su talento sino también por el aura mística que los rodea, y Alan Faena cubre ambos aspectos. Aunque rara vez aparece en público, su apellido se ha convertido en un emblema de la arquitectura, el real estate y la decoración a nivel mundial.

Faena es reconocido por su estilo único y por una sencillez exquisita que impregna en cada uno de sus trabajos. Este empresario ha sabido conjugar riqueza interior, principios y disciplina, junto al éxito en los negocios, la cultura y el glamour.

Recientemente, Faena ha dado un paso más en su vasta carrera, inaugurando su tercer distrito en América, esta vez en la vibrante ciudad de São Paulo, Brasil. Con este proyecto, Faena no solo amplía sus horizontes, sino que también establece un nuevo epicentro cultural que fusiona arte, arquitectura y hospitalidad.

El arte tendrá un lugar preponderante en el nuevo proyecto

El lanzamiento de este proyecto fue un evento que reflejó el estilo característico del argentino. Una espectacular cena celebratoria, dirigida por el emblemático chef Francis Mallmann, que tuvo lugar bajo una obra de arte site-specific del artista Manuel Ameztoy. Este cónclave marcó un momento definitorio en la expansión mundial de la marca Faena, añadiendo un nuevo y esencial destino.

En ese marco fue inaugurado el Faena Collaboratory, marcando un hito en el mundo del diseño y la innovación. Ideado por el renombrado arquitecto Brandon Haw, este espacio propone una experiencia inmersiva, donde los visitantes tienen la oportunidad de sumergirse en el proyecto y explorar cada detalle, desde el masterplan total hasta un departamento modelo completo, con maquetas de 6 metros y material audiovisual.

Faena se mostró entusiasmado por llegar a esta ciudad, a la que considera "cosmopolita y elegante"

El nuevo Faena District São Paulo se encuentra estratégicamente ubicado entre Alto de Pinheiros y Jardins, zonas conocidas por albergar lo mejor del arte, la cultura, el urbanismo, el paisajismo, la gastronomía y los espacios públicos de la ciudad.

“Siempre he admirado profundamente a São Paulo, una ciudad cosmopolita, de inmensa elegancia. Me siento bendecido por encontrar en Even al socio perfecto para elevar el espíritu de la comunidad, tal como lo hemos hecho en las ciudades de Buenos Aires y Miami”, remarcó Faena durante la inauguración.

Además, en diálogo con medio locales, reflexionó: “El arte es cualquier cosa que realmente pueda elevar tu espíritu. Siempre estuve buscando arte, incluso cuando trabajaba en moda. En São Paulo, como en Buenos Aires y Miami, tendremos un Centro de Arte con estructura independiente, dedicado al arte y la celebración de la creatividad”.

Alan Faena junto a su esposa Grace Goldsmith

El proyecto, previsto para principios de 2024, es fruto de la colaboración con arquitectos y diseñadores visionarios como Jonas Birger, Peter Mikic, Gui Mattos, João Armentano y Alex Hanazaki. La Rua Diogo Moreira será el escenario de esta nueva joya arquitectónica.

La cena de lanzamiento contó con la presencia de altos ejecutivos vinculados a esta iniciativa. Entre ellos, se encontraban se encontraban Leandro Melnick (CEO), João Azevedo (COO), Marcelo Dzik (CFO), João Paulo Laffront (Director de Desarrollo) y Marcelo Morais (Director de Operaciones) de Even, así como Paulo Malzoni, Vitor Malzoni y Marco Charro del Grupo Malzoni.

Fundada en el año 2000 por Alan Faena y Len Blavatnik, esta asociación se ha consolidado como líder mundial en la industria del estilo de vida de lujo. Desde sus inicios, la innovación ha sido el corazón de todos sus esfuerzos, posicionándose como un modelo global de vida de alta calidad.

El lugar estará situado en una zona neurálgica de la ciudad brasileña

Es importante recordar que, en la década del 2000, Faena fue el impulsor de la transformación de Puerto Madero. En 2004 abrió su icónico hotel, que ha sido visitado por las celebridades más importantes del país y del mundo, algunas de las cuales son: Gustavo Cerati, Charly García, Luis Alberto Spinetta, Madonna, Sting y The Rolling Stones, entre otros.

Tras su éxito en Argentina, Faena se aventuró en los Estados Unidos, donde construyó un distrito cultural en Miami que también lleva su apellido. Y ahora, con el proyecto en São Paulo, continúa su viaje artístico, añadiendo otra imponente ciudad a sus pergaminos.

Los platos del evento estuvieron a cargo del inconfundible Francis Mallmann

El impacto de Faena en el mundo del diseño y la arquitectura ha provocado un legado que crece con cada nueva idea, redefiniendo el espacio físico, cultural y de estilo de vida de los entornos.

Con el Faena District São Paulo, Faena no solo expande sus horizontes, sino que también enriquece el tejido cultural de una de las ciudades más vibrantes de América Latina y del mundo.

En el dinámico mundo actual, este polifacético empresario argentino se mantiene firme en sus batallas personales y profesionales, continuando con la creación y el desarrollo de su marca. A través de su resiliencia y su capacidad para adaptarse, perdura en el tiempo y deja una huella duradera con sus ideas y su liderazgo.