Turismo Swiftie: cinco destinos encantadores inspirados en el fenómeno de las letras de Taylor Swift

Hay una serie de destinos turísticos inspirados en canciones de Taylor Swift que todo fanático debería conocer

La cantante norteamericana Taylor Swift es un verdadero boom en Argentina donde dará tres recitales en el estadio de River Plate en el marco de su gira The Eras Tour. Con entradas completamente agotadas, desde el día en que se anunció su llegada al país, muchos fanáticos de la superestrella pop decidieron acampar con el objetivo final de ganar una buena posición frente al escenario. Incluso antes de haber comprado las entradas.

En ese sentido, suele decirse que la música tiene la habilidad de transportar a las personas a diferentes lugares. Y dadas las muestras de fidelidad del público de la cantante pop de 33 años, he aquí una lista de cinco destinos turísticos inspirados en las letras de sus canciones, que todo swiftie debe visitar, al menos una vez en su vida.

Taylor Swift durante el primer concierto de su gira Eras en el estadio Monumental en Buenos Aires, Argentina, el jueves 9 de noviembre de 2023. (Foto AP/Natacha Pisarenko)

Una encuesta reciente, el 11% de los viajeros globales afirmaron que tienen planes de viajar durante 2024, específicamente para vivir una experiencia de concierto única en la vida, según la web de viajes Booking. Para ellos, esta información será seguro de su interés.

Cinco destinos inspirados en las letras de las canciones de Taylor Swift

1- Georgia, Estados Unidos

“He said the way my blue eyes shined put those Georgia stars to shame that night” (“Dijo que la forma en que brillaban mis ojos azules avergonzó a esas estrellas de Georgia esa noche”) dice la letra de la canción Tim McGraw.

Georgia, en los EEUU, es un destino que surge de su tema Tim McGraw

Escrita por, en aquel momento, una joven estudiante de secundaria, la canción de su álbum debut habla sobre su novio de la escuela, que comenzaría la universidad pronto. En la canción, comparte cómo la ruptura fue algo inevitable y sobre todas las cosas que sabe que él recordará sobre ella. Primero en la lista, su artista de country favorito, por quién se ha nombrado la canción. Las tradiciones de la música country como el género bluegrass, están dentro de una tela cultural propia del sur de los Estados Unidos, especialmente Georgia.

¿Qué mejor experiencia, entonces, que disfrutar de las “estrellas de Georgia” en la espléndida ciudad de Savannah? Llena de casas señoriales elegantes, puntos históricos emblemáticos y hermosos parques, la ciudad actúa como el escenario perfecto para cualquier historia de amor.

St. Tropez, en la Costa Azul, es un destino que no sólo los fanáticos de Taylor Swift gustarían conocer

2- St. Tropez, Francia

“I’d be just like Leo in St. Tropez” (“Sería como Leo en St. Tropez”). Incluído como el cuarto track del álbum de la cantante lanzado en 2019, este atemporal himno del pop expresa de igual manera cómo ella imagina que sería tratada si fuese un hombre.

Tocando distintos tópicos sociales del hoy, la canción hace referencia a St. Tropez en el sur de Francia como un símbolo de poder y equidad.

El destino supo ser un tranquilo y apacible pueblo de pescadores en la década de 1950 y se ha transformado en un destino vibrante y sensual. St. Tropez, elegantemente situado en la Costa Azul, brinda a los viajeros la oportunidad de disfrutar de las mejores cosas de la vida, desde restaurantes glamorosos hasta playas escondidas.

Lake District, en el Reino Unido, es un lugar paradisíaco digno de visitar

3- Windermere, Lake District, Reino Unido

“Those Windermere peaks look like the perfect place to cry” (“Esos picos de Windermere parecen el lugar perfecto para llorar”). Nombrada así por el Lake District en Reino Unido, la canción sale de una carta de amor e introspección como centro que escribe la artista. El track, contiene referencias sobre su, en aquel momento, noviazgo de tres años con un actor inglés.

Una visita al norte de Lake District en Inglaterra es una oportunidad para ponerse en contacto con la naturaleza en su estado más puro, con un sinfín de lagos prístinos, montañas con picos altos y valles congelados.

Para viajeros que buscan belleza extraordinaria, armonía, incluso aquellos que buscan las “auroras” y “rosas rojas” como dice la cantante, esta región es un lugar para estar.

En su tema Seven, Taylor hace referencia a la India, otro destino turístico que genera gran atracción

4- India

“Pack your dolls and a sweater, we’ll move to India forever” (“Empaca tus muñecas y un suéter, nos mudaremos a la India para siempre”) forma parte de la letra de Seven.

En uno de los tracks de sus ocho álbumes, la cantante refleja sus primeros años en Pennsylvania y la pureza de la amistad en la infancia. En el curso de tres minutos y medio, la canción evoca el recuerdo, lo emotivo y la pasión del viajar. India es referido en la canción como un sitio lejano y exótico, casi representando una fuente de renacer espiritual.

La espiritualidad y la tradición son temas integrales durante la visita del viajero a India, especialmente si se dirigen a la ciudad de Rishikesh. Esta ciudad, en la ladera del Himalaya y en los bancos del Río Ganges, no solo está repleto de templos y ashrams, sino que también está libre de tráfico, alcohol y bajo un estricto vegetarianismo. Para aquellos viajeros que buscan rejuvenecer, sanar energéticamente y meditar, este es el lugar ideal.

En Mississippi, en EEUU, sin dudas se respira música en cada esquina

5- Tupelo, Mississippi, Estados Unidos

“The stars in your eyes shined brighter in Tupelo” (“Las estrellas en tus ojos brillaron más en Tupelo”), dice Taylor en la letra de Dorothea.

La canción en su noveno álbum es una masterclass en storytelling. En sus 15 tracks, la cantante y compositora encapsula hermosamente el sentido de la nostalgia y del soñar despierto con un tenue fondo de indie folk y folk rock.

La canción número ocho de este álbum habla sobre una historia de amor de dos personajes ficticios en Tupelo y es puramente “americana” por naturaleza. Nada condensa mejor este género musical que el rey del Rock and Roll que fue nacido y criado en Tupelo. La ciudad al norte del Mississippi, aunque bastante pequeña, está rodeada de música en cada esquina que ofrece a los viajeros atracciones históricas y también culinarias.