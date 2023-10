Dos barrios de Sudamérica entre los “más cool” del mundo, según la revista Time Out

La encuesta global de Time Out revela los 41 barrios más "cool", un reflejo de opiniones y dinámicas urbanas

Los barrios alrededor del mundo están influenciados por diferentes culturas que les otorgan características únicas y mantienen su esencia. Su apariencia, localización, opciones de comercio y turismo, así como sus habitantes, determinan en gran medida el carácter de cada uno.

Para identificar cuál es el vecindario más “cool” a nivel global, la reconocida revista Time Out llevó a cabo una encuesta a miles de habitantes de ciudades de todo el globo. Luego, sus editores ponderaron las opiniones y seleccionaron los 40 barrios más cool del mundo.

En este listado, dos barrios sudamericanos figuraron entre los destacados. Uno de ellos, de hecho, se ubicó en el primer lugar. Se trata de Laureles, un vecindario de Medellín, en Colombia. En tanto, en el casillero 30° quedó San Miguel Chapultepec, de la Ciudad de México. Cabe recordar que en 2022, el barrio porteño de Chacarita había figurado en el puesto 37° de este ranking.

“Pedimos a miles de habitantes de las ciudades que nos digan los lugares más interesantes de sus ciudades. ¿Cuáles son los lugares que los lugareños adoran y a los que acuden los visitantes? ¿Dónde están las nuevas e interesantes oportunidades en materia de comida, bebida y cultura? ¿Dónde sale, pasa el rato y se divierte la gente? Para crear y clasificar la lista final, consideramos factores que incluyen empresas comunitarias y sociales, acceso a espacios abiertos y verdes y una próspera vida en la calle”.”, señalaron los creadores del ranking.

Cuáles son los barrios “más cool” del mundo, según la revista Time Out

1 - Laureles, en Medellín, Colombia

Laureles de Medellín, Colombia, lidera el ranking, entre otras cosas, por combinar tranquilidad y escena culinaria /@medellínechoes/ red social X(Twitter).

En el primer lugar de este listado se ubicó un barrio sudamericano. Se trata de Laureles, un vecindario de la ciudad de Medellín, en Colombia. “Este lugar alberga la famosa zona de vida nocturna conocida como La 70, donde cada bar y restaurante puede convertirse en una pista de baile con la canción adecuada, y el Estadio Atanasio Girardot, el principal estadio de fútbol y sala de conciertos de Medellín. Y si bien se podría pensar que todo esto haría que Laureles fuera un poco ruidoso y agitado, el vecindario en realidad tiene una reputación bastante tranquila”, destacaron.

“El área fuera de La 70 ofrece tranquilidad en forma de parques, calles arboladas, estudios de yoga e innumerables cafeterías. Y con la escena de restaurantes enormemente mejorada y la ubicación central de la zona, es fácil ver por qué están surgiendo allí rascacielos aptos para nómadas digitales”, completaron, con respecto al barrio Laureles.

2 - Smithfield, en Dublín, Irlanda

En el segundo puesto del ranking quedó el barrio Smithfield, ubicado en Dublín, Irlanda. Los autores del listado remarcaron al respecto: “Smithfield representa el Dublín que se niega a desaparecer. Este barrio de Dublín es un espacio donde la tradición y el activismo se encuentran, donde conviven incondicionales de larga data junto con nuevas y emocionantes empresas. No solo encontrarás The Cobblestone, un pub histórico conocido como el hogar de la música tradicional irlandesa en Dublín (en el que miles de músicos marcharon en protesta cuando lo amenazaron con derribarlo en 2021), sino también nuevos negocios como Third Space”.

Smithfield en Dublín, un barrio donde tradición y activismo se encuentran, resistiendo el paso del tiempo /REUTERS/Clodagh Kilcoyne

“Aunque los viejos lugares de Smithfieldian (afortunadamente) permanecen, los espacios que alguna vez estuvieron vacíos junto a ellos hoy están llenos de bares independientes, restaurantes veganos, cafés artesanales y pizzerías de masa fermentada, lo que considera el área una visita obligada para cualquiera que se deje llevar por no -volantes, encanto postindustrial”, ampliaron.

3 - Carabanchel, en Madrid, España

“Carabanchel, que alguna vez fue una zona propia de clase trabajadora fuera de la carretera de circunvalación de Madrid, se ha convertido en la última versión del SoHo de la ciudad: ahora está repleto de galerías de arte de moda y espacios creativos de vanguardia”, introdujeron desde Time Out sobre este barrio madrileño.

Y sumaron: “Tienes lugareños que han vivido aquí durante años de burro visitando los mercados de alimentos tradicionales y cruzándose con artistas que se han mudado para escapar del ajetreo del centro de la ciudad en lugares como el estudio Nave Oporto . Sí, como cualquier barrio prometedor, el espectro de la gentrificación ronda: la zona sigue atrayendo lugares de arte moderno y diseño, como el colectivo de jóvenes arquitectos Casa Antillón y la galería de arte más grande y audaz de Madrid, Veta”.

Carabanchel en Madrid, fue ponderado por su transformación de barrio obrero a epicentro de arte y vanguardia

4 - Haven, en Copenhague, Dinamarca

En el cuarto lugar se ubicó el vecindario Haven, destacado por Time Out como un lugar donde la ciudad de Copenhague “viene a jugar, ya sea en botes, balsas flotantes, tablas de remo, kayaks o en sus piscinas”.

“La gente nada, toma Go Boats con energía solar en el agua, alquila el Green Kayak gratuito para buscar basura mientras rema e incluso practica pesca urbana. ‘Havnen’ es posiblemente cualquier espacio junto al puerto de Copenhague, desde Sydhavn en el sur hasta el punto arquitectónico de Nordhavn en el norte, pero es más animado alrededor de Nyhavn”, resaltaron.

5 - Sheung Wan, en Hong Kong

“Sheung Wan, que alguna vez fue un vecindario conocido por sus tiendas de ataúdes y servicios relacionados con funerales, es ahora uno de los distritos más animados de Hong Kong. Este es el único lugar en Hong Kong donde se puede encontrar una combinación de templos históricos, tiendas de antigüedades y puestos de mariscos secos junto con galerías de arte contemporáneo, cafés estilo Melbourne, elegantes boutiques y restaurantes contemporáneos”, postularon los autores del ranking.

Sheung Wan en Hong Kong, evolución de tradición funeraria a vibrante centro cultural y gastronómico /REUTERS/Tyrone Siu

Al tiempo que destacaron: “Encontrarás hipsters y sus mascotas en cafés elegantes, mientras que las generaciones mayores exploran los bulliciosos mercados húmedos y puestos de mariscos que se extienden hasta Sai Ying Pun. Nunca pasarás hambre en este distrito, con opciones para degustar un dim sum asequible o sentarte a disfrutar de un delicioso omakase o cocina global en restaurantes con estrellas Michelin”.

6 - Brunswick West en Melbourne, Australia

Este vecindario fue calificado como “ecléctico y cada vez más atractivo” al ser incluido en la lista: “Ubicado entre Lygon Street y los exuberantes senderos de Merri Creek, Brunswick East está emergiendo rápidamente como un vibrante centro de restaurantes multiculturales, locales de música en vivo y bares acogedores a los que regresará una y otra vez”.

“Cuenta con dos líneas principales de tranvía, lo que facilita el acceso entre bares de primer nivel como Bahama Gold , Noisy Ritual y B.East . Brunswick East hoy se siente como una aldea urbana centrada en la comunidad, muy lejos del pasado industrial de la zona, que se puede ver en los restos de antiguas fábricas textiles”, sostuvieron.

La fusión de historia industrial y modernidad, y su actualidad de epicentro de la vida nocturna, fueron algunos de los factores destacados de Brunswick West, en Melbourne (Getty)

7 - Mid City, en Nueva Orleans, Estados Unidos

“No muy lejos del Barrio Francés, al que se puede acceder en tranvía, en bicicleta o a pie por Lafitte Greenway , se encuentra Mid City, que se encuentra a medio camino entre el río Mississippi y el lago Pontchartrain. La atención se centra en Mid City durante el Festival anual de Jazz y Patrimonio en el recinto ferial, pero es un vecindario destacado en cualquier época del año”, explicaron.

Según Time Out, esta zona “es el hogar de una comunidad local unida y diversa que se unió al haber experimentado grandes inundaciones luego de las fallas de los diques en 2005 y se expandió con una afluencia de trabajadores latinos que ayudaron con la reconstrucción”.

8 - Isola, en Milán, Italia

El nombre de esta barrio, de acuerdo a Time Out, deriva de su ubicación: estaba aislado del resto de la ciudad. No obstante, actualmente, “Isola reclama el título de distrito más cool de Milán. Justo al norte del centro de la ciudad, este barrio animado y lleno de energía alberga arte callejero colorido, excelentes bares y restaurantes, y tiendas y galerías independientes que se están convirtiendo en una rareza en otras partes de la ciudad italiana. Pero Isola no es sólo el típico enclave hípster: lo que hace que este vecindario se destaque es cómo mantiene su corazón local, con todo lo vanguardista y lo nuevo compensado por lo antiguo y sin pretensiones”, destacaron.

9 - West, en Ámsterdam, Países Bajos

“Moderna, acogedora y creativa, la zona es una combinación única de herencia holandesa y energía internacional”. Así fue descrita esta zona de Ámsterdam por Time Out.

A la hora de visitar Ámsterdam, desde Time Out sugirieron la zona de West (Getty)

En segundo término, subrayaron: “Al borde de los paraísos turísticos de Jordaan y Museumkwartier, Amsterdam West sigue estando decididamente centrado en lo local, a pesar de que el área está repleta del tipo de cualidades estéticas y arquitectónicas que normalmente se asocian con Ámsterdam. Calles como De Clercqstraat, Kinkerstraat y Overtoom están bordeadas de edificios de ladrillo altos y estrechos y repletas de boutiques, restaurantes multiculturales y cafés de moda. Pero siga una calle y encontrará tranquilas calles residenciales y canales que vale la pena explorar durante horas”.

10 - Tomigaya, en Tokio, Japón

Según los autores del listado, este barrio “parece un mundo aparte del ritmo frenético del cruce de peatones más transitado del mundo”. “Aquí, los edificios de varios pisos y las líneas de tren entrecruzadas del centro de Shibuya dan paso a calles residenciales tranquilas y de poca altura. El ritmo se siente más relajado y las empresas son más independientes y familiares. A pesar del modesto perfil bajo de Tomigaya, aquí no faltan cafés de moda y tiendas elegantes, escondidos en calles laterales entre fantásticos restaurantes y tiendas de comestibles locales”, afirmaron.

En 2022, el barrio porteño de Chacarita figuró entre los "más cool" del mundo (Franco Fafasuli)

Por otro lado, en el puesto 30°, sobre el barrio San Miguel Chapultepec, de la Ciudad de México, en Time Out remarcaron: “Es bastante tranquilo, pero todavía tiene el bullicio de la escena de la CDMX, en gran parte debido a su proximidad a las populares zonas de Roma y Condesa. El ambiente es acogedor y bohemio, y es hermoso a la vista: la zona se caracteriza por sus calles arboladas y casas coloniales. Además, está justo al lado del Bosque de Chapultepec, uno de los parques más grandes de la Ciudad de México, que ofrece un poco de paz y tranquilidad en el corazón de la capital mexicana”.

Del 11° al 40°, los barrios “más cool” del mundo

11. Baltic Triangle, Liverpool (Reino Unido)

12. Cours Julien, Marsella (Francia)

13. Arts District, Los Angeles (EE. UU.)

14. Chinatown, Singapur.

15. Fort Greene, Nueva York (EE.UU.)

16. Leith, Edimburgo (Escocia)

17. Enmore, Sydney (Australia)

18. Costa da Caparica, Almada (Portugal)

19. Hyde Park, Chicago (EE. UU.)

20. West End, Glasgow (Reino Unido)

21. Punta del Mar, Ciudad del Cabo (Sudáfrica)

22. Neukölln, Berlín (Alemania)

23. Haut-Marais, París (Francia)

24. King’s Cross, Londres (Reino Unido)

25. Hannam-dong, Seúl (Corea del Sur)

26. Coral Gables, Miami (EE. UU.)

27. Distrito de Richmond, San Francisco (EE. UU.)

28. Vinohrady, Praga (República Checa)

29. El Clot, Barcelona (España)

30. San Miguel Chapultepec, Ciudad de México (México)

31. Exarcheia, Atenas (Grecia)

32. Bebek, Estambul (Turquía)

33. Ponsonby, Auckland (Nueva Zelanda)

34. Zhongshan, Taipei (Taiwán)

35. Bonifacio Global City (BGC), Manila (Filipinas)

36. Downtown, Montreal (Canadá)

37. Dotonbori, Osaka (Japón)

38. The Annex, Toronto (Canadá)

39. Song Wat, Bangkok (Tailandia)

40. Cantonments, Accra (Ghana)