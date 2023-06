Qué caracteriza a una persona altamente sensible y cómo reconocerla

Las PAS tienen una mayor sensibilidad emocional y sensorial (Getty)

El hashtag HSP tiene casi 600 millones de visualizaciones en TikTok. La sigla se refiere a High Sensitive Person, o como se lo conoce en castellano: Personas Altamente Sensibles (PAS).

El término fue acuñado en 1996 por la doctora e investigadora en psicología estadounidense Elaine Aron, quien definió a las PAS como aquellas que tienen “un sistema nervioso sensible, que son conscientes de las sutilezas de su entorno y se abruman más fácilmente cuando se encuentran en un entorno altamente estimulante”. Y su libro, “La persona altamente sensible: cómo prosperar cuando el mundo te abruma, fue traducido a 32 idiomas y es éxito de ventas mundial.

La actriz y comediante inglesa Miranda Hart tuiteó al respecto y afirmó: “Cuando descubrí que era HSP, realmente cambió y me salvó la vida”. Otras personalidades como Nicole Kidman y Alanis Morissette también se identificaron públicamente como tales. Esta categoría emergente afecta entre el 15 y el 30% de la población, por lo que algunos investigadores la denominan “el tipo de personalidad faltante”.

Pero ¿qué es lo que hace que una persona sea altamente sensible?

Calvo: "Las PAS pueden ser fácilmente abrumados por estímulos intensos como ruidos fuertes o luces brillantes” (Getty)

“Lo que Aron vio en su trabajo es que las PAS tienen un desarrollo del sistema neurosensorial mayor que el resto de las personas y eso les genera que toda la información que reciben los abrume o los supere un poco más que a otros”. Así comenzó a explicar a Infobae la consultora psicológica y terapeuta Valeria Roca, quien ahondó: “El funcionamiento del cerebro en estas personas es distinto; muchas veces se sienten diferentes al resto de las personas o de la media”.

Y tras destacar que “se suele confundir este rasgo de personalidad con tener algún trastorno psicológico”, la especialista aseguró que “esto no es así”. “Generalmente la actividad cerebral es diferente en las PAS y algunas neuronas, como las espejo (un tipo de neuronas que se activan cuando se realiza una acción o cuando se observa a otras personas ejecutar acciones) actúan de manera más intensa”.

Tienen una mayor sensibilidad emocional y sensorial, lo que significa que pueden percibir estímulos de manera más intensa. Esto puede llevarlos, muchas veces, a reaccionar de manera más “profunda” a las situaciones y a sentirse abrumados más fácilmente.

A las PAS las puede conmueve hasta las lágrimas aquello que a otro le resulta insignificante / Archivo

Para el doctor en Psicología, docente, tallerista y autor Flavio Calvo (MN 66.869), “las PAS tienen una mayor sensibilidad emocional y sensorial, lo que significa que pueden sentir mucho más profundamente las emociones de los demás y percibir estímulos de manera más intensa. Esto puede llevarlos, muchas veces, a reaccionar de manera más intensa a las situaciones y a sentirse abrumados más fácilmente”.

“Pero la cualidad clave es -según Aron- que, en comparación con el 80% de la población sin el rasgo, las PAS procesan mucho más todo lo que les rodea: reflexionan sobre ello, elaboran teorías, hacen asociaciones. Esto representa una estrategia de supervivencia que se encuentra en muchas especies, siempre en una minoría de sus miembros”.

Cuál es la diferencia entre ser una PAS y un ser empático

El término "persona altamente sensible" fue acuñado en 1996 por la doctora e investigadora en psicología estadounidense Elaine Aron (Getty)

En opinión de Calvo, “la diferencia entre ser altamente sensible y ser empático se puede ver en que la alta sensibilidad se relaciona con la forma en que una persona procesa y reacciona a la información sensorial y emocional, mientras que la empatía se refiere a la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás”.

“Ser empático implica poder ponerse en el lugar de otra persona y comprender sus emociones, mientras que ser altamente sensible se refiere a la intensidad de las reacciones emocionales y sensoriales propias. La persona altamente sensible se involucra mucho más personal e intensamente con el otro”, diferenció el experto.

En tanto Roca explicó que “las neuronas espejo también se relacionan con la empatía porque están activadas tanto para las PAS como para las personas consideradas más empáticas”. Sin embargo, “la diferencia es que el trabajo y la actividad de las neuronas espejo en las PAS es de manera continua a diferencia de la empatía, que se activa en algunas ocasiones”.

Cómo reconocer a una PAS

La psicólga estadounidense Elaine Aron definió a las PAS como aquellas personas que se abruman más fácilmente cuando se encuentran en un entorno altamente estimulante (Getty)

“Para reconocer a una persona altamente sensible es importante prestar atención a ciertos rasgos -comenzó a explicar Calvo en este punto-. Suelen ser muy perceptivos y notar detalles que otros pasan por alto, son mucho más puntillosos en su observación. Pueden ser fácilmente abrumados por estímulos intensos como ruidos fuertes o luces brillantes”.

Y tras asegurar que “también pueden ser emocionalmente sensibles”, destacó que “suelen experimentar emociones de manera profunda y sintiendo el impacto emocional de su entorno y las interacciones sociales”.

Según Roca, Aron estableció la sigla DOES para identificar a una persona altamente sensible. Así, son cuatro las características que tienen estas personas:

1- Deep process (procesos profundos). “Son personas que analizan y reflexionan más en detalle, y esto los lleva a comprender más las emociones pero también a sobrepensar mucho las cosas”, describió la terapeuta.

Personalidades como Nicole Kidman y Alanis Morissette se identificaron públicamente como PAS (Getty)

2- Overstimulation (sobreestimulación). “Siempre están absorbiendo información sensorial y emocional, por lo que se trata de personas que están sobrecargadas cerebralmente”, describió la experta.

3- Strong emotions (emociones fuertes). Para Roca, “tienen la capacidad de sentir las emociones con más intensidad, lo cual sumado al mayor desarrollo de las neuronas espejo, las lleva, más que a ser empáticas, a sentir intensamente las emociones del otro”.

4- Sensitive to subtleties (sensible a las sutilezas). “Tienen una elevada sensibilidad en los sentidos físicos y en los aspectos de cambio de entorno, cambio emocional de las personas, entre otros”, describió la experta.

Estrategias para una mejor calidad de vida

El primer paso para que una PAS no sufra el contexto que la rodea es conectarse consigo misma a través de técnicas de relajación (Getty)

Como puede verse, ser una PAS puede llevar a algunas personas a sufrir en su día a día de una manera que afecte su vida.

Para que su tipo de personalidad no condicione su vida, “primero deben estar informados del tema dado que no se conoce demasiado”, consideró Roca, quien resaltó que “la identificación entre ser o no PAS no posee una definición taxativa. Quizás haya quienes no tengan exacto los cuatro pilares arriba descritos, pero sí vivencian la vida de esta forma que se detalla”.

“Hay especialistas psicólogos y terapeutas que ayudan a las PAS a transitar el proceso de reconocimiento -continuó-. En España existe una Asociación de Personas con Alta Sensibilidad”. “Ante todo, se trata de trabajar sobre la fortaleza que implica la sensibilidad con uno, con los otros y con el entorno”, apuntó.

Finalmente, Calvo señaló que “para que las personas altamente sensibles tengan calidad de vida es importante que se cuiden y se acepten a sí mismas. Necesitan aprender a establecer límites y tomar tiempo para descansar y recuperarse de estímulos intensos”.

“Buscar actividades que les brinden calma y bienestar, como practicar técnicas de relajación o ejercicios como el yoga o la meditación, puede ser beneficioso -recomendó el especialista-. Además, rodearse de personas comprensivas y de apoyo puede ayudarles a sentirse validados y comprendidos. Es importante recordar que la alta sensibilidad es una característica natural y no un defecto”.

