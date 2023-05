Día Internacional de la Familia: cuáles son los distintos tipos y cómo se modificó el concepto

Este día internacional se celebra desde 1993 por una moción de la ONU, que sostiene la importancia de la familia para el futuro de los más jóvenes y de la sociedad en su conjunto (Getty)

Este lunes 15 de mayo es el Día Internacional de la Familia, una jornada avalada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde al año 1993. ¿El objetivo? Según el organismo, “crear conciencia sobre el papel fundamental de las familias en la educación de los hijos desde la primera infancia, y las oportunidades de aprendizaje permanente que existen para los niños y los jóvenes”.

Te puede interesar: Qué es el síndrome de la mala madre y cómo afecta la crianza de los hijos

Desde la ONU postulan que, “a pesar de que el concepto de familia se ha transformado en las últimas décadas -evolucionando de acuerdo a las tendencias mundiales y los cambios demográficos-, hoy constituye la unidad básica de la sociedad”. Por lo tanto, la entidad llama a “reconocer, identificar y analizar cuestiones sociales, económicas y demográficas que afectan a su desarrollo y evolución”.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), familia se define como un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos (padre, madre, hermanos, entre otros) con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social común y con sentimientos afectivos que los unen.

Aunque el concepto de familia se transformó con el paso del tiempo, este vínculo sigue siendo un estandarte fundamental para la educación y para los planos económico y demográfico (Getty)

Para la ONU, el hogar es también un espacio fundamental para el reconocimiento y la reivindicación de la equidad de género. “Las familias actuales son diversas; sienten y viven de maneras distintas”.

Te puede interesar: Así afecta la depresión en el embarazo; en México dos de cada 10 madres la padecen

“En las familias, los derechos de las mujeres y las niñas se pueden fomentar, pero también vulnerar. Pueden ser lugares de amor, cuidado y satisfacción, pero, con demasiada frecuencia, son espacios donde se lesionan los derechos de las mujeres, donde se silencian sus voces e impera la desigualdad de género. En el mundo cambiante de hoy, las leyes y políticas deben fundarse en las realidades de la vida familiar”, sostienen desde la entidad.

Este año, la efeméride de Naciones Unidas estará centrada “en los principales cambios demográficos y su impacto en las familias”, bajo el precepto de “compartir el conocimiento actual sobre las tendencias demográficas, incluido el envejecimiento y la solidaridad intergeneracional; facilitar el análisis de sus impactos en la vida familiar; y recomendar políticas orientadas que respondan a las necesidades de las familias en todo el mundo”.

Hay distintos tipos de familia dependiendo los vínculos y los integrantes de la misma(Getty)

Con o sin hijos, biparental o heteroparental, el concepto de familia clásico ha ido evolucionando y cambiando con el paso de los años. “Crecimos con un ideal de familia tipo -de madre, padre e hijos-, donde primaba el lazo sanguíneo y, a partir de él, se daba por descontado el afecto. Pero a esta altura, sabemos que ser mamá o papá no significa por sí mismo amar a ese hijo”, explicó María Soledad Dawson, psicóloga y directora de la Maestría en Vínculos, Familia y Diversidad Sociocultural del Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires.

Te puede interesar: El Gobierno destinará casi 300 millones de euros para enseñar robótica y programación a 5,5 millones de alumnos

“Hemos atravesado esa categoría estanca de ‘la familia’ para empezar a hablar de ‘las nuevas familias’”, continuó la experta. En ese sentido, Raquel Meca Garrido, madre de una niña de año y medio y Senior PR Manager de Babbel, una plataforma de aprendizaje de idiomas, destacó que “la importancia de una familia radica en que dentro de ella se educa, enseña y transmite los primeros valores a los niños y niñas que la integran; es un derecho humano fundamental para todo individuo ya que influye en su desarrollo psicológico, emocional y social”.

Desde un punto de vista lingüístico, cómo cambiaron las familias / Getty

“Indistintamente de la estructura familiar la idea es que funcione como apoyo, comprensión y comunicación para desarrollar el potencial de cada uno, por este motivo es de suma importancia conocer el significado de los diversos tipos de familia que existen en la actualidad”, continuó la experta.

Bajo estos preceptos, los lingüistas expertos de este sitio detallaron algunas curiosidades y términos para conocer y poder entender la diversidad de familias que hay en las sociedades modernas del planeta.

-Familia sin hijos. Este tipo de familia está formada por una pareja de dos personas sin descendientes. Cada vez son más quienes deciden conscientemente no tener hijos por múltiples razones personales. El término child-free o libre de hijos existe desde principios del siglo XX, aunque no fue hasta la década de 1970 que las mujeres comenzaron a usarlo más ampliamente como una forma de denotar a aquellas que no tenían hijos voluntariamente como un grupo distinto. El sufijo “libre” se eligió para captar la sensación de libertad y falta de obligación que sentían muchos de los que habían decidido no tener hijos.

Los padres que deciden no tener hijos conforman uno de los tipos de familia (Getty)

-Familia biparental o heteroparental. Es la más popular y suele ser denominada nuclear o tradicional. Está formada por un padre, una madre y los hijos biológicos.

-Homoparental. Son aquellas cuyas figuras parentales están conformadas por personas del mismo sexo que, como pareja, acceden a la maternidad o paternidad. También se refiere a las familias constituidas por un pareja gay o lesbiana que educa y vive con los hijos de alguno de sus miembros, producto de una relación heterosexual previa.

Si bien no es un tipo de familia nueva, su presencia en la sociedad ha aumentado significativamente en los últimos años, ya que tuvieron que luchar por sus derechos y contra los prejuicios derivados de la homofobia. En este sentido, Argentina es unos de los países más avanzados en derechos civiles. El 15 de julio de 2010 fue la primera nación de América Latina y la sexta en el mundo en reconocer el matrimonio de personas de un mismo sexo. Y a partir de ahí, se le dio a este tipo de familia el mismo marco legal, en relación a la paternidad y maternidad, que el que tenían los hogares conformados por parejas heterosexuales.

-Compuesta o ensamblada. Posiblemente cada vez hay más familias de este tipo debido a la creciente tendencia a la separación y al divorcio. Son las que están formadas por la fusión de varias familias biparentales: tras un divorcio, los hijos viven con su madre o su padre y con su respectiva nueva pareja, que puede tener también sus propios hijos a cargo. Además, el otro progenitor también puede tener una pareja con hijos, por lo que ellos formarán parte de una gran familia compuesta.

La idea de familia se amplió, también, a padres o madres que crían por su cuenta a sus hijos sin una pareja (Getty)

-Monoparental. Las familias monoparentales están formadas por una persona adulta con uno o más hijos. La monoparentalidad también es una de las estructuras familiares que más ha crecido en las tres últimas décadas, debido a las mismas razones. La no convivencia en pareja es una de las condiciones fundamentales para que una familia pueda ser considerada de este modo. Son más frecuentes en este tipo de familias, las llamadas familias “monomarentales”, en las que el adulto es solo la madre.

-Adoptiva. Consta de una pareja o un adulto en solitario, con uno o más hijos adoptados. Muchas familias, por problemas de fertilidad o convicción personal, optan por adoptar como forma de acceder a la parentalidad.

-De acogida. Conformada por una pareja o un único adulto con certificación de la autoridad para cuidar y proteger a niñas, niños y adolescentes privados de cuidados parentales por tiempo limitado. Son familias temporales que se encargan de ofrecer a menores en situación de necesidad el mejor entorno posible hasta que sean adoptados definitivamente o hasta que su familia biológica pueda ocuparse de ellos.

La familia multigeneracional tiene un claro ejemplo en los abuelos que conviven con los nietos (Pexels)

-Ampliada o extensa. La familia extensa está formada por varios miembros de la misma familia que conviven bajo el mismo techo. De este modo, pueden convivir padres, hijos y abuelos, o padres, hijos y tíos, etcétera.

-Sin núcleo. No existe una relación de pareja o progenitoras e hijos, pero sí hay otras relaciones de parentesco, como por ejemplo dos hermanos; un abuelo y sus nietos, tíos y sobrinos, entre otras.

-De origen. Se trata de progenitores, tutores o una persona que cuenta con la guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes con parentesco ascendente hasta segundo grado (abuelos).

Dos madres que deciden criar en conjunto al hijo de una de ellas conforman una familia homoparental (Getty)

-Sociedades de convivencia. Dos personas de igual o distinto sexo que establecen un hogar común con voluntad de permanencia y ayuda mutua -con o sin hijos-. Por ejemplo, en concubinato o unión libre.

-Multigeneracional. La familia multigeneracional es aquella compuesta por tres o más generaciones distintas que conviven bajo el mismo techo, es decir, que grupos de diferentes edades se encuentran en la misma casa. Estas familias tienden a ser más frecuentes para las personas de 80 años o más, ya que, por lo general, es cuando los adultos mayores necesitan cuidado o ayuda para cumplir sus tareas diarias.

-Elegida. Este concepto se refiere a los vínculos emocionales y redes de apoyo que se forman con quienes no necesariamente se comparten lazos sanguíneos, pero sí afecto e intereses, por lo que se procuran cuidados mutuos o recíprocos. Para muchas personas la familia elegida, conformada por una red social de amigos, cumple las mismas funciones que una familia unida por vínculos consanguíneos.

-Poliparental. La poliparentalidad es uno de los tipos de familias que pueden darse en los hogares a pesar de no contar con el reconocimiento de la Ley. Estas familias surgen de las relaciones no monógamas, como las poliamorosas. Es decir, se da cuando se tiene descendencia en una relación que incluye a más de dos personas. De esta manera, los niños de familias poliparentales pueden contar con varias madres o padres a efectos de crianza y educación, a pesar de que no lo sean a efectos legales.

Seguir leyendo: