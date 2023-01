Del total black de Lali Espósito al explosivo denim de Oriana Sabatini: los impactantes looks de noche del verano

Algunas ideas para lucir más fashionistas que nunca, aún con las altas temperaturas

Parece que en verano todo se reduce a looks con los que ir a la playa, festivales o planes de tarde y se nos olvida que en esta época del año cuando podemos apostar por los mejores looks para una noche de verano. Una falda de tablas estilo noventero combinada con una de las plataformas más virales de 2022 puede ser una buena propuesta, pero hay mucho más.

Al igual que nos hemos inspirado en las influencers con los looks con los que sobrevivir a los días de frío con estilo, es con ellas con quienes descubrimos los looks definitivos para una noche de verano. Así, de Oriana Sabatini a Lali Espósito, pasando por Dolores Barreiro y la China Suárez, estos son los looks definitivos para triunfar en una noche de verano.

Algunos de los mejores looks de noche de la temporada

Denim on denim, ese es el mantra a seguir durante las próximas semanas cada vez que elijas vestirte con una prenda de jean

Oriana Sabatini va moldeando su estilo según los últimos caprichos de moda y últimamente se decanta por apuestas urbanas, de estética sporty y muy trendy.

En las últimas horas, un nuevo look volvió a copar las redes: un conjunto de tres piezas denim on denim, una fórmula que nunca pasa de moda. La cantante combinó un corpiño estilo bandeau con cierre con una campera, que lució abierta, y un pantalón estilo boyfriend.

Tini lució su nuevo color de cabello en la Bresh, boliche en el que bailó hasta la madrugada con Valentina Zenere

Instalada momentáneamente en España, Tini Stoessel disfruta de sus días libres de giras musicales con sus amigos, muchos de ellos famosos. En ese relajado marco, la artista pasó por la peluquería y renovó por completo su look: dejó de lado el castaño y ahora luce su larga y lacia cabellera mucho más rubia. Siempre marcando tendencia, revolucionó las redes con su nuevo color y un outfit descontracturado.

Stoessel bailó hasta la madrugada con la actriz Valentina Zenere, popularmente conocida por su trabajo en la serie Élite, que también causó sensación con su elección estilística: lució un elegante conjunto sastrero de pollera y camisa a rayas.

La actriz y cantante compartió desde su cuenta de Instagram un atuendo total black con el que impactó a todos sus seguidores

Días atrás, Lali Espósito sorprendió con un atuendo muy sensual que tenía desde transparencias a brillos, realmente no le faltaba nada. Un look que incluía varias prendas que son tendencia hoy pero que también lo serán durante la próxima temporada: un mini vestido de cuero, una musculosa transparente con mangas largas y cuello polera, unas bucaneras y una campera de cuero oversize, todo en color negro.

¿El detalle? la cartera Prada repleta de brillos, que forma parte de una reedición de la firma italiana de los años 2000.

Dolores Barreiro se encuentra disfrutando del verano en Punta del Este y atenta a su nuevo emprendimiento gastronómico. En esta oportunidad, la ex modelo compartió fotos en su restaurante y mostró el look que eligió para la noche esteña: una camisa estampada en tonos naranja y rosa, que combinó con un pantalón amarillo y accesorios de colores. Optó por un par de zapatillas cómodas y frescas para completar su outfit y maquillaje bien natural.

La China compartió una serie de fotos en las que se la puede ver con pantalones de cuero, corset y guantes de gasa

La China Suárez continúa marcando tendencia con sus looks. En esta oportunidad, la actriz compartió en sus redes una serie de imágenes que le sacó su amigo Thomas Raimondi en una salida de noche.

En las fotos se puede ver a la novia de Rusherking con un outfit totalmente negro: pantalón de cuero, corset sin breteles y sandalias. El detalle que quizás más llama la atención es el par de guantes largos que se unen a un cuello. La cantante decidió llevar el pelo suelto y un makeup que destacaba sus ojos.

Las botas texanas y los borcegos se convirtieron en los aliados favoritos de las famosas en este verano 2023

Nicole Neumann sacó a relucir todo su glamour para presentar su look trendy, para los eventos y fiestas de esta época año. La pareja Manu Urcera, publicó en redes sociales una imagen en la cual se la ve luciendo un atuendo arriesgado que combina una musculosa y un blazer blancos, unos shorts de jean y unas botas texanas.

Este tipo de calzado posee una gran versatilidad, que permite crear looks cancheros y también son ideales para salidas nocturnas o fiestas.

Fotos: Instagram

