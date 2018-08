La cama textil Makuda interpreta una nueva concepción del calor doméstico que va entre lo racional y lo sensual. Esta suspendida del piso y sus formas sinuosas junto a sus almohadas ultra confortables son una dulce invitación al sueño y al descanso! Lleva la firma del genial diseñador italiano Piero Lissoni para la firma Porro y con este diseño ya va siendo la hora de dar las buenas noches! Que descansen y muy Buen comienzo de semana para todos! . #interiordesign #camas #noche #dormitorio #bed #confort #textilebed #goodnight #makuda #descanso #wellness #design #homedecor #decor #pillows #diseñocontemporáneo #interiorismo #nightrooms #cuarto #porro #pierolissoni #designers #buendescanso #bienestar #buenasnoches

A post shared by Gabi Lopez (@gabilopezinteriordesign) on May 1, 2018 at 4:40pm PDT