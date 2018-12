Fuertes palabras de Matías Martin tras la acusación de la hermana de Cabito: "Su estado era triste, ¿me corresponde hacerme cargo?"

El escándalo entre el conductor y el ex panelista de "Basta de todo" no se detiene. "Quedó instalado que lo echamos porque está enfermo, y eso me obliga a defenderme porque me siento atacado", dijo Martin