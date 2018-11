Continuó con las preguntas "¿Qué tiene que pasar en la cabeza de hinchas que tiran piedras en el micro de rival cuando llegan al estadio? Algo no está bien y eso me pone triste porque puedo tolerar que Boca no gane la final de la Libertadores pero no puedo digerir que mi hija crezca en un país con barra bravas violentos. Evidentemente nadie puede y quiere sacarlos, con políticos corruptos, ineptos, incapaces que no puedan y si no nos damos cuenta que el rival no es River y Boca no entedemos nada. El rival a ganar es la falta de educación, la pobreza, la violencia e impunidad. Cuando ganemos ese partido, juntos y unidos, voy a ir al obelisco a festejar. Mientras eso no pase, aunque Boca sea campeón, yo ya perdí.", concluyó el ganador del Martín Fierro de Oro de la Radio.