Pamela David habló de su pasado amoroso: “Les hacía creer a todos que eran mis novios, me creía la vengadora de los infieles”

Pamela David ha recorrido un largo camino en la televisión argentina, desde sus primeros pasos como modelo y actriz hasta convertirse en una de las figuras más destacadas de los medios. Nacida en Córdoba el 6 de octubre de 1978, su vida pronto continuó en Santiago del Estero, donde vivió su infancia antes de mudarse a la ciudad de Buenos Aires para perseguir sus sueños de trabajar en el mundo del espectáculo. Si bien sus primeros trabajos fueron como modelo, fue en los medios de comunicación donde encontró su verdadera pasión.

A lo largo de los años, Pamela fue parte de programas emblemáticos como El Bar TV. En 2003, se destacó en el teatro de revista con obras de Gerardo Sofovich como Coronados de risa y Diferente, y se ganó el reconocimiento de la audiencia. Su aparición en la revista Playboy en el mismo año fue otro de los momentos que marcó su carrera.

En 2004, asumió la conducción de Pamela Sex, un programa de contenido erótico que marcó una etapa más atrevida de su carrera, pero fue en el formato del magazine televisivo donde encontró el espacio ideal para brillar. Con Desayuno Americano en América TV, Pamela construyó un perfil de conductora cercana, que logró conectar con el público.

A pesar del éxito profesional, Pamela siempre buscó equilibrar su vida personal. Es madre de Felipe, fruto de su relación con el exjugador de básquet Bruno Lábaque, y de Lola, su hija con el empresario Daniel Vila, uno de los dueños del Grupo América, con quien está en pareja desde hace más de una década y casada desde 2016. Ese equilibrio entre su carrera y su vida familiar ha sido clave para ella.

Hoy tienen un regreso exitoso a la pantalla de América TV con Desayuno Americano, en el horario de las 9.30 y atesora nuevos proyectos.

Pamela David pasó por Desencriptados (Candela Teicheira)

— ¿Venís de tu programa?

— Sí.

— ¿Con tu nuevo horario cómo estás?

— Es todo un desafío. Nunca estuve tan temprano, pero me gusta porque el formato está ya aceitado. El de Desayuno es el magazine, ahora con un poquito más de actualidad.

—Viste que cuando hacés un programa así en vivo, tenés que estar muy informada. ¿Qué haces? ¿Estás bien tempranito a la mañana leyendo diferentes diarios?

—Yo me despierto igual. Tengo horarios de nona. Me despierto sola antes, Y mis hijos crecieron, entonces ya estoy despierta Tranquilamente podría ser del club de las cinco. Viste que hay gente que se levanta a las cinco de la mañana..

— El club de las 05:00.

—Yo me despierto el sábado a las seis. Estoy igual, así ¡tuc! (hace el gesto de abrir los ojos) ¿Tú? No necesito dormir más, mi cuerpo descansó, Así que vengo bien también con eso.

—¿Sos de clavar cuántas horas?

— No, pocas. Pero cuando estuve haciendo verano, que trasnochaba porque estábamos en Pinamar y siempre hay reuniones, cositas. Fue trabajo con trasnoche. Tenía que terminar el programa y hacía una siestita, una horita. No son muchas las horas que duermo, pero las duermo recontra profundamente. Tengo el sueño pesadísimo, así que descanso.

— ¿Siempre seguís con la misma tradición de agarrar el miembro de tu marido para quedarte dormida?

— (lanza una carcajada) Sí, sigue pasando. Es como la meditación.

—Pero yo quiero entender. ¿Daniel logra dormir? Porque yo creo que si están agarrándome el miembro no me duermo más

—Si, ya se acostumbró a esta altura. Sabés que sí… Es muy fuerte que te hagas la imagen.

—Pero no lo estaba pensando directamente. Intento ignorarlo. Tengo la mente en blanco y es como que abrazas la almohada y de golpe estás ahí. Yo me lo imagino all pobre Daniel diiendo ‘yo así no me voy a dormir’.

—Es muy gracioso, porque cuando yo llego, él hace cuerpito (se mueve para un costado en el sillón). Y se acerca. Y sabe. Está entregado. ¿Mirá como arrancaste?

Pamela habló sin tapujos lo que significa "saberse linda" (Candela Teicheira)

—Como para romper el hielo. Estuve viendo entrevistas. Dicen que tu cara te abrió muchas puertas. Yo siempre que te veo, lo primero que pienso es ‘qué linda que sos, siempre con esa jeta’. ¿Sentís que ser linda te ayudó a conseguir a veces lo que vos querías?

— Sí, siempre. Pero desde que soy muy chica, me pasaba que encaraba con tranquilidad. Yo sé que es más fácil que alguien te dé bola. Es una boludez lo que estoy diciendo, pero es cierto. Después dicen ´no se habla de los cuerpos’, se habla igual porque es real. A mí me pasó que si quería entrar a un boliche yo iba primero, encaraba y sabía que había una devolución diferente. Y también la personalidad. Creo que la personalidad la logré porque la cara me ayudaba a, no sé si es creérmela, era sabérmela.

—Te entiendo. Era como que te sabías y te sentías linda, te dabas cuenta que tenías esa respuesta.

—Esa posibilidad. Tenía facilidad a la hora de encarar. No es lo mismo si mandas a la más complicada, ponerle cara es más difícil, te tienen ahí esperando. Me mandaban a mí. Iba yo.

—Has pasado por todo. Naciste en Córdoba, Te fuiste a vivir de muy chiquita…

—(Interrumpe) De bebé… Santiagueña.

—Sos santiagueña, vos sos de Santiago del Estero. Te criaste allá. Fuiste tarjetera, te disfrazaste de huevo. Entraste en un reality. Siento que veo dos vidas. Yo ya era más o menos grande cuando te vi en el reality. Conozco toda tu carrera. Te vi desde los inicios. Veía El Bar, entonces era como que veo que hay dos vidas.

—¿Dos? Creo que son un montón. Laburando siempre. Desde muy chiquita que laburo. En El Bar tenía 21, ya no era tan chiquita. Es como el momento bisagra de decir sí. Antes había hecho 200 millones de castings, había trabajado como modelo publicitaria, participaciones en tiras, porque me gustaba, en ese momento quería ser actriz. Pero El Bar fue el que me dio la visibilidad. Todos esos laburos, que antes golpeaba la puerta y me costaban un montón. Después de El Bar iba y quedaba. Y nunca más paré de trabajar. Y hoy sí, familia ensamblada… Tres gestiones.

En Desencriptados, Pamela contó la curiosa forma en que duerme con Vila (Candela Teicheira)

—Vos sos la tercera gestión. ¿Cómo viene la gestión con Daniel?

—Re bien. Hay mucha confianza. Nos conocemos tanto que se hace mucho más fácil. O sea, yo ya sé cómo piensa. Creo que lo conozco a él más que él mismo. Hay mucha comunicación entre nosotros.

—Y además son re familieros.

—Sí, nos gusta, pero también nos gustan nuestros tiempos solos, ¿eh? Disfrutamos mucho de este famoso nido vacío y decimos ’bueno, vayan volando’ (chasquea los dedos). Estamos chochos.

—Están tranquilos, son re grandes todos.

—Bueno, Lola tiene 12, es la más chica. Feli, 18, pero ya hace su vida, amiguero. Y Lola, que es la que tiene 12, también se cree de 18.

—Y vale aclarar que los hijos de Daniel ya son gigantes.

—Cada uno tiene su familia.

—Ya es abuelo.

—De siete nietos.

—¿Se deja decir abuelo Daniel?

—No, les dice venga con el tío Daniel,

— ’Tío Daniel’, no cae. No le pasan los años igual. Daniel está muy bien, parece más joven siempre.

—Hace mucho para eso. Él siempre dice cada vez que va al gimnasio -que detesta-: ’pienso en mi mujer joven y tengo que estar a la altura‘¿Vos crees que a mí me gusta ir al gimnasio? No me gusta’. Pero va religiosamente. Va a pádel, va a tenis, hace actividad física más que yo.

Pamela David confiesa que antes le dolía que la criticaran en su trabajo en América TV por "ser la mujer del dueño" (Candela Teicheira)

— Daniel es uno de los dueños del Grupo América y vos trabajás ahí. Es un clásico argentino criticarte porque sos la esposa del dueño. ¿Cómo se hace para laburar en un lugar para estar tranquila?

—Me lastimaba la idea, porque antes de ser “la dueña” fui compañera de todos. América es una familia. Desde El Bar, que salió en América en el 2001, a esta parte, la mayoría nos conocemos de siempre. Me dolía cuando cuando me asociaban a la que puede subir o bajar, poner o sacar gente, porque el laburo para mí es sagrado y jamás me metería con el laburo de nadie. Entonces, las primeras veces que se intentaba poner un rumor de que bueno, ‘si, porque está la dueña’, me dolía, me jodía un montón. Llevo 15 años de familia. Hoy ya no me duele. Y sí me pasa que tengo que dar el ejemplo. Entonces cuando dicen ‘de este tema no se habla’, tal vez Ángel lo hace y yo no puedo. Ángel a mí me gusta. Sabe que es el conductor estrella y se toma la atribución porque se lo ganó. Entonces lo banco. Puse ese ejemplo como me puede pasar con Intrusos. Pero en ‘este tema no lo hacemos’, Pamela tiene que dar el ejemplo.

—Totalmente. ¿Daniel es celoso?

—Sí, es celoso. El dice que no, pero el otro día me clavó escena. Me encantó. Después de 15 años, le dije: ‘ Clavaste escena’

—Contame eso, por favor.

—Porque en Pinamar, ahí en Casa Mar, se hacía la fiesta de la polenta, que obviamente es para chicos jóvenes. No iba a andar por ahí con Felipe y los amigos. Pero me gustaba ir a comer. Y esa noche iba a comer con mamás del cole, que obviamente no íbamos a bajar para estar con nuestros hijos bailando. Y me pongo un shorcito de jean.

—Estabas diosa, en resumen.

—Ponele, no sé porque para mí fue muy gracioso, me dijo ‘eso es muy cortito’. Yo digo está bien, tal vez mi cuerpo está grande. Pero a mí me gustaba. Me vi linda y salí igual. Y al otro día, cara de cola.

—¿Qué pasó?

— Y encima fue el último día del aire de Pinamar: flores, festejo. Yo siempre llego a casa y él me dice ‘¿cómo te fue?’ ‘qué linda estás’. Él me da una devolución... y nada. Estaba con cara rara.

—Cara de orto.

—Me encantó. Me dio ternura. Está buenísimo.

Durante la charla, Pamela asumió que "era mala" en su juventud, porque engañaba a todos sus novios (Candela Teicheira)

—Hay una pregunta que yo tenía escrita por acá, pero me da un poco de calor hacerla. Dice que vos sos mala como amante, pero sos buena para tener amantes.

—A ver en qué contexto lo dije.

—Espero que haya sido un error.

—No, no, pensemos. Si lo dije porque debe ser cierto. A mí me gusta ponerle sal y pimienta igual a las entrevistas, pero ¿cómo soy mala como amante?

—Si, dice ‘soy buena para tener amantes pero no para ser amante’.

—Ah, sí… No, no, amante no va.

—Vos querés ser la primera.

—Es como, ¿para qué? Te agarras a algo que esté desocupado, mejor, más cómodo. No sé, es un estrés. Y tener amantes lo dije porque en algún momento tuve una doble vida.

—¿Casada?

—No, no. Estaba de novia y tenía otro novio. Y es un estrés igual, pero a esa edad... Hoy sería incapaz, pero porque creo que tenemos un respeto que nos lo ganamos como pareja, como familia, como todo, que decís, ¿lastimar a una persona? Y no es solo tu pareja. Todo el entorno, lo que sea.. Entonces hoy te digo no. Eso que viví era joven, no tenía hijos, no te importa nada, no tenés tanta conciencia de que lastimás a la otra persona. De hecho me pasó con un novio. Tenía un novio que era un amor. Un amor de persona.

—‘Que también lo engañé’.

—Sí, también... A casi todos, te voy a decir.

—A Daniel no.

—No a Daniel. Sí este novio que era lo más de lo más y yo lo engañé. Y lo peor de todo, estábamos en Punta del Este y él llegó a la mañana y me vió que lo estaba engañando. Se fue. ¿Por qué? Desprolija, ahí en la puerta de mi casa. ¿Entendés? ¿Por qué? ¿Por qué? Y él me dio un sermón que no voy a olvidar más. Me dijo ‘vos podrías ser mi hermana. Y está mal porque no te estás cuidando vos. Respétate vos’. Yo quedé como...

—Te destruyó…

—Sí, pero es buenísimo el consejo que me dio. De verdad, porque dije ‘bueno, yo me tengo que cuidar porque soy valiosa’. Una cosa que me hizo entrar en razón. Después seguí, porque tenía como esa personalidad.

—Ok. Mirá la historia que me contaste. Viste que uno va aprendiendo de todo lo que hace en la vida. También esa situación te sirvió para valorarte más y entender que no era por ahí.

—Y que no es gracioso andar lastimando. Esto no es tener conciencia. Antes yo lo tomaba con una gracia, era como la vengadora de los hombres infieles. Bueno, estoy por todas ustedes chicas. Yo me ocupo. No sé qué me pasaba.

Jorge Rial lanzó una frase que pareció destinada a Pamela David. Aquí le responde (Candela Teicheira)

—También quizás te pasaba mucha oferta, que a las mujeres lindas se la encaran mucho. Entonces pasa que tal vez salías a bailar y te hablaba uno o te hablaba otro, te hablaba hasta que caés…

—Era, yo creo, mira esto, creo que era mala. Que se entienda bien, era mala. No me estoy equivocando en la palabra, porque les hacía el verso, les hacía creer que eran novios. A todos les hacía creer que eran novios. ¿Entendés? Ahí era la novia, conocía a la mamá, iba a la casa con esta carita, era como la novia ideal, pero después tenía otro novio que también creía que yo era la novia ideal. Y así. En la época que no había redes sociales y antes de El Bar, por supuesto. Después de El Bar, chau, chau.

—Ahí ya te hiciste conocida.

—Y sí.

—Uy, qué santiagueña. Menos mal que vivías tan lejos, ¿no?

—Pero de Santiago viene muy tranquilita. Dos meses para dar un beso. Acá me eché a perder.

—Te voy a meter un tema un poquito más difícil, tal vez por algo que pasó en esta semana. Te quería preguntar por Jorge Rial. Algo que me llama la atención: Jorge hizo toda su carrera en América, fue la estrella del canal y el motor del canal durante años, porque creó Intrusos. De golpe se fue a otro lado y ahora es como que no para de pegarles, tanto al grupo como a ustedes, que son los responsables. Y el otro día tiró una muy fuerte en contra tuya. ¿Cómo te lo tomás?

—Lo que dijo Jorge no me representa. Es más, si vos interpretás que me lo tiró a mí, es porque me casé con Daniel. Él dijo ‘Las que se acuestan con dueños de canales’, no habla de mí. Tengo una familia, estoy hace 15 años. Se habrá acostado él con personas teniendo poder. A mí no se me ocurriría pensar que las parejas que estuvieron con él lo hicieron por su poder. No se me ocurre pensar eso. Yo creo en el amor de las personas, porque es lo que vivo. Entonces no levanto el guante. Viste la frase ‘lo que dice Jorgito, habla más de Jorgito...’.

—...Si, justo se llama Jorge.

—No levanto ese guante, porque él estará enojado, porque lo que está viviendo no debe ser fácil. Es una macana, es horrible y ojalá todo se acomode.

—Tal cual.

—Y al revés, cuando hice el tema, lo hice con el mayor de los respetos y sobre todo entendiendo que Jorge, y lo conté, yo vi que trataba de darles lo mejor. No, les dio lo mejor desde su mirada. ¿Quién sabe como padre? Solo los padres entendemos cuando dicen ‘no venís con manual’. Siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Entonces lo entendí a él más que nunca. Le habrán contado mal. No importa: lo que dijo es horrible. Es misógino. El pañuelo verde que se lo meta en la cola, porque de pañuelo verde no tiene nada. Es horrible. No sé por quién lo dijo. Si lo dijo por mí es un horror y no habla de mí.