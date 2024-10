La mamá de Alexis Mac Allister apuntó contra Cami Mayan por la demanda por compensación económica y habló de su nueva nuera

En medio de la demanda contra Alexis Mac Allister, su mamá salió a hablar al respecto y apuntó contra Cami Mayan (Video: Intrusos - América)

En medio de un gran revuelo mediático, la ruptura entre Alexis Mac Allister y Cami Mayan continúa dando de qué hablar. A casi de dos años de su ruptura, el futbolista rehizo su vida y comenzó una nueva relación con Ailén Cova, una amiga cercana. La influencer hizo lo mismo, ya que no solo regresó al país sino que se convirtió en parte del equipo de Patria y Familia (Luzu). Pero lejos de pasar de página, la joven inició una demanda de compensación económica, solicitando una retribución por los años vividos juntos. En medio de esta situación, Silvina Riela, la madre del deportista, se metió de lleno y habló al respecto en medio de un móvil de Intrusos (América).

Luego de su participación en el ciclo de Susana Giménez este domingo, un cronista del programa de Flor de la V la detuvo para entrevistarla. Desde la ventana del vehículo el notero acercó su micrófono y le consultó: “¿Cómo viviste el momento mediático que fue la separación de Alexis? Vos te hiciste cargo y le pusiste el pecho como madre”. Con un tono relajado, Silvina respondió: “Como lo hago con todos mis hijos, siempre adelante. Lo estamos llevando de la mejor manera con la verdad y la justicia. Juntos ahora respondimos la demanda y todo va sobre rieles”.

Sosteniendo esa misma línea, la madre del futbolista continuó: “Todo está en marcha como tiene que ser en la Justicia, como ella misma lo dijo”. Por su parte, el periodista le preguntó: “¿Vos estás confiada?”. Sin dar vueltas, ella contestó: “Sí, estamos tranquilos porque nos manejamos siempre con la verdad y creemos en la Justicia. Además, sabemos que las leyes están armadas para que esto progrese de buena manera”. A su vez, el enviado del ciclo indagó: “¿Te molestó que ella hiciera tan mediática el tema y no lo resolviera en la privacidad?”.

La influencer demandó a su expareja a casi dos años de oficializarse su ruptura

Lejos de quedarse atrás, Silvina expuso a su exnuera: “Es parte del juego. Sin chicos expuestos y es parte de lo que hay. Nada viene con esto y, bueno, hay que enfrentarlo o afrontarlo. Nada más”. “Tenemos gente que nos acompaña, profesionales que están con el tema de los dos lados, así que pensamos que va a ser de la mejor manera”, aseveró.

Por otro lado, el cronista le consultó por la nueva relación amorosa de su hijo. Con una sonrisa, la mujer expresó: “La conocemos desde muy chica y tenemos mucho contacto con su familia. Estamos para acompañarlos en todo. Viajó ahora y están allá tranquilos. Estamos contentos de que nos hayan visitado”.

Momentos antes, la madre de Mac Allister fue consultada por su paso por el diván de la diva de los teléfonos, por la pantalla de Telefe. Ante ello, aseguró: “Me encantó. Estuvimos muy cómoda. Pudimos hablar un poco más tranquilas con las otras mamás que, a veces, en los partidos no nos es tan fácil”.

Camila Mayan habló sobre su demanda contra Alexis Mac Allister (Video: LAM, América)

Cabe recordar que Cami Mayan habló sobre los detalles de su demanda a mediados de este años. En una nota con LAM (América), la joven expuso las razones para llevar su caso contra su expareja.“Por algo se hizo, porque corresponde y por algo la Justicia tiene que encargarse de eso. No hay nada que yo pueda aclarar y por eso, en este tiempo, no dije nada. No es algo de ahora, está hace mucho”, explicó respecto su decisión luego de que su exnovio le pusiera fin a su relación y, como consecuencia, se viera obligada a dejar la casa que compartían en Inglaterra.

A su vez, se refirió a las críticas que se recibió debido a la demanda y, pese a ello, se mostró firme con su decisión. “Diga lo que diga, van a opinar igual. Me di cuenta de que no hay nada que yo pueda aclarar. Ya todos saben donde estuve y lo que hice”, sentenció en aquel momento.