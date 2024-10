La honestidad de Juana Viale al lucir un vestido en su programa: “Me clavé unos kilos y estoy orgullosa”

El look de Juana Viale en su programa y su reacción al ver cómo le quedaba su vestido: "Crecieron las chicas" (Video: Almorzando con Juana, El Trece)

Desde que Juana Viale arrancó en la conducción, primero reemplazando a Mirtha Legrand, su abuela, en su histórico programa y después cuando su ciclo de los domingos comenzó a llamarse Almorzando con Juana, se convirtió el diseñador Gino Bogani en su aliado a la hora de los looks que elige. En su su última emisión compartió con humor cómo le quedaba el vestido y reparó en un detalle sobre su busto.

“Miren lo que es esto. No se preocupen por su televisor, no es que está funcionando mal, es que esto hace moiré, y crecieron las chicas”, comentó, mientras lucía el diseño en blanco y negro. “No me las operé, pero me clavé los kilos y se fueron acá. Lo tenía que decir porque estoy reorgullosa”, aseguró, risueña.

La conductora, tal como siempre realizó la diva, describió al detalle su vestido. “Bueno, tengo un conjunto top old shoulder con estampa en pie de poule. Pantalón de seda rayado blanco y negro, muy bonito, este conjunto por supuesto de Gino Bogani que tiene la cintura hecha de rafia”. “Bueno, muy bonito, viene el verano, estamos cada vez más desnudos, por suerte”, concluyó, divertida.

El pie de poule es un patrón blanco y negro característico por su diseño geométrico que imita las huellas de un gallo, dándole un aire elegante y sofisticado. El escote es recto, dejando los hombros al descubierto, y el vestido parece ajustarse al cuerpo de manera que resalta su figura. Además, Juana complementó su look con unos aros largos en blanco y negro en combinación con el estilo monocromático del vestido.

En una entrevista con Teleshow, Juana Viale conversó sobre el momento destacado de su carrera al protagonizar Juana, la obra teatral en el Teatro Regio de Buenos Aires. La obra, titulada simplemente Juana, debutó el 22 de septiembre y ofrece una representación única de cinco mujeres históricas: Juana de Arco, Juana La Loca, Sor Juana Inés de la Cruz, la Papisa Juana y Juana Doña. En esta puesta en escena, la actriz no solo actúa, sino que también se enfrenta a un desafío físico significativo, acompañada por cuatro bailarines y una escenografía dinámica.

La conductora compartió detalles sobre su vida personal y profesional. La actriz habló sobre su relación con su abuela y cómo ha influido en su carrera. Además, destacó su compromiso con proyectos ambientalistas y su papel como madre de tres adolescentes, asegurando que logra equilibrar todas estas facetas de su vida. “Me hago tiempo para todo, como todas las mujeres”, afirmó.

"Vengo de una familia con un legado familiar muy fuerte", dice Juana (Fotos/Gustavo Gavotti)

Desde joven, Viale aprendió la importancia de la independencia económica, lo que la llevó a trabajar para ganar su propio dinero y tener la libertad de decidir cómo utilizarlo. Esta filosofía de vida se refleja en su enfoque hacia los proyectos que elige, buscando siempre aquellos que la desafíen y le permitan crecer como artista. “Me saca de mi zona de confort”, comentó sobre su participación en la obra Juana.

La obra no solo es un reto físico, sino también emocional, en donde busca dar vida a estas mujeres icónicas sin limitarse a narrar sus biografías. En cambio, intenta resaltar el ejemplo de fortaleza y determinación que cada una de ellas representa. “Yo creo que nada llega de casualidad”, expresó, refiriéndose a cómo su carrera ha evolucionado hasta este punto.

Además de su trabajo en el teatro, continúa explorando otras áreas de interés, como la conducción televisiva y su activismo ambiental. Estos proyectos reflejan su deseo de contribuir de manera positiva al mundo y de utilizar su plataforma para generar conciencia sobre temas importantes.

La actriz también reflexionó sobre el legado familiar y cómo ha influido en su carrera. Ser parte de una familia con una fuerte presencia en los medios de comunicación le ha brindado oportunidades únicas, pero también la ha motivado a forjar su propio camino y a definir su identidad profesional.